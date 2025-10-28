Em bé sống như người rừng, bò bằng tứ chi ở cùng cha mẹ có học vấn cao

Lộ cảnh em bé sống như người rừng, bò bằng tứ chi gây xôn xao

Trong những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một em bé sống như người rừng, không mặc quần áo, bò bằng tay chân trên bậc thềm ở trạm dừng cao tốc. Hình ảnh này lập tức gây tranh cãi dữ dội.

Video được một nhân chứng có mặt tại trạm dịch vụ trên tuyến cao tốc ở huyện Thạch Miện, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên ghi lại. Họ thấy một gia đình di chuyển bằng xe RV (loại xe dã ngoại) cùng em bé. Trong video, cậu bé thậm chí còn di chuyển bằng tay chân như động vật.

Bé trai bò trên bậc thềm của trạm dịch vụ trên tuyến cao tốc khiến nhiều người bị sốc (Ảnh: News).

Cảnh tượng khiến người chứng kiến bị sốc và gọi điện báo cảnh sát. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương cho biết, đứa trẻ là con trai ruột của cặp đôi. Khi bị chất vấn, cả hai cho biết, họ sống trong núi, nuôi dạy con theo cách riêng kiểu thuận theo tự nhiên. Em bé từ nhỏ không mặc quần áo.

Theo điều tra, người cha có hộ khẩu tại huyện Nam Giản thuộc Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Người này có bằng đại học chính quy. Trong khi đó người mẹ có hộ khẩu ở Bắc Kinh, có bằng thạc sĩ. Sau khi kết hôn, hai người sinh hai con gồm một bé trai 3 tuổi và một bé gái 1 tuổi. Sau đó, họ đưa cả gia đình về quê ở Vân Nam sinh sống.

Cặp đôi nuôi dạy con thuận theo tự nhiên sống như người rừng gây tranh cãi (Nguồn video: Xin Wen).

Tuy nhiên, người dân địa phương nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Dù gia đình có nhà xây sẵn trong làng, họ lại chọn cách sống trong xe cắm trại và một căn lều dựng giữa bãi đất trống. Bé trai thậm chí không được mặc quần áo vào mùa đông.

Có thời điểm, người dân làng thấy cảnh người mẹ ăn mặc hở hang hoặc gần như không mặc gì. Sau đó, gia đình bị cán bộ thôn nhiều lần nhắc nhở. Cả hai cũng kiên quyết không cho con mặc đồ với lý do con bị dị ứng. Nếu con mặc quần áo sẽ bị ngứa và đau da.

Cậu bé không được mặc quần áo, nuôi dạy kiểu thuận theo tự nhiên (Ảnh: News).

Chính quyền địa phương thừa nhận, gia đình từ chối mọi khuyên bảo, không chịu hợp tác hay tiếp nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ nào.

"Đây là một trường hợp đặc biệt, rất khó xử lý", một cán bộ địa phương cho biết.

Lập tổ công tác đặc biệt để điều tra

Bên cạnh sự khác lạ về mặt nuôi dạy con cái, cặp vợ chồng còn khiến nhiều người đặt nghi vấn, không có việc làm ổn định nhưng vẫn lái xe lưu động giá hàng trăm nghìn tệ. Ông bà nội ngoại đều có thể giao tiếp bình thường.

Ngày 18/10, chính quyền huyện Nam Giản lập tổ công tác đặc biệt để điều tra, hỗ trợ cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, chính quyền đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp cùng địa phương nơi xảy ra vụ việc, liên lạc và thuyết phục gia đình. Đoàn công tác cũng cử người tới nơi cư trú của gia đình. Bước đầu đoàn không phát hiện thấy hành vi buôn bán trẻ em.

Khi liên hệ trực tiếp với người cha và nhấn mạnh về sự quan trọng trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đứa bé, người đàn ông trả lời ngắn gọn. Anh ta cho biết đây là cách sống của gia đình và người ngoài không có quyền can thiệp.

Cha mẹ đứa trẻ cam kết sẽ đưa con về Bắc Kinh để đăng ký hộ khẩu trong thời gian tới (Ảnh: News).

Được biết, cả 2 em bé đều chưa được đăng ký hộ khẩu. Công an địa phương từng yêu cầu cả hai sớm làm thủ tục, nhưng nhận về câu trả lời "chưa thống nhất được ý kiến".

Ngày 19/10, tổ công tác tìm thấy gia đình đang ở một tỉnh khác. Bé trai được xác định ở trạng thái tạm thời an toàn. Lần này trước sự thuyết phục và yêu cầu nghiêm khắc từ chính quyền, cha mẹ cậu bé đồng ý hợp tác. Họ cam kết sẽ mặc quần áo cho con, dạy con đi bằng 2 chân và không để con bò ở nơi công cộng.

Ngoài ra, cha mẹ đứa trẻ cho biết sẽ sớm đưa con về Bắc Kinh làm thủ tục đăng ký hộ khẩu.