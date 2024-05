Trên đường giao hàng vào trung tâm quận 1 (TPHCM) tối 19/5, nam shipper Nguyễn Quốc Doanh (30 tuổi, quận Bình Tân) trông thấy một thanh niên người nước ngoài dắt bộ xe máy hết xăng qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Anh Doanh tiến tới hỏi thăm thì người Tây ra hiệu xe bị hết xăng, hỏi anh có thể giúp mình đẩy xe được không.

Tài xế người Việt nhẩm tính để ra khỏi cao tốc phải đẩy xe khoảng 3-4km mới có cây xăng. Anh liền lấy một chai xăng đã chuẩn bị sẵn đưa cho đối phương.

Khi thanh niên nước ngoài ngỏ ý muốn gửi trả tiền xăng, anh Doanh xua tay, nói "miễn phí".

Được tặng chai xăng giữa cao tốc, anh Tây hành xử khiến nam shipper bất ngờ (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Nhận chai xăng từ người lạ, anh Tây nhanh chóng đổ vào bình xe máy. Lúc sau, người này đưa ra một xấp tiền, gồm nhiều mệnh giá, đưa cho nam shipper.

"Tôi bất ngờ và ấn tượng trước hành động cảm ơn của khách Tây, vì ban đầu tôi đã nói rất rõ là miễn phí. Vừa nói vừa hành động như vậy chứng tỏ người ta thật sự biết ơn mình", anh Doanh nói.

Tuy nhiên, anh vẫn giữ quan điểm đã giúp người thì không tính chuyện tiền bạc, dù đối phương đòi trả tiền.

Khi anh Doanh lắc đầu, cho hay "no money" (tạm dịch: không tính tiền). Khách Tây hỏi lại: "Are you sure?" (tạm dịch: Bạn có chắc không?), anh Doanh vẫn liên tục từ chối. Trước khi chia tay, khách Tây cúi người, bắt tay cảm ơn chàng trai Việt.

Đoạn video chàng trai Việt giúp đỡ người nước ngoài đã thu hút gần 700.000 lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác và bình luận trên mạng xã hội.

"Chai xăng giá trị không lớn nhưng cách làm của tài xế thật đẹp. Cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng giữ vững tinh thần tích cực này nhé", tài khoản Đức Quân viết.

"Nhìn cái bắt tay và cúi đầu cũng biết sự chân thành của anh Tây. Mình giúp người ta khi khó khăn, thì sau này cũng sẽ có người giúp đỡ lại mình, đó là điều nên làm", người dùng Nguyễn Lương bình luận.

Anh Doanh làm tài xế công nghệ kiêm giao hàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Doanh làm nghề giao hàng kiêm tài xế công nghệ từ sau đại dịch Covid-19. Mỗi ngày, anh chạy xe ngoài đường khoảng 12-14 tiếng.

Anh luôn có sẵn chai xăng khoảng 500ml vừa dự phòng xe hết xăng, vừa thuận tiện giúp đỡ người khác trong trường hợp khẩn cấp.

Khách Tây trong đoạn video nói trên không phải người đầu tiên được anh Doanh giúp đỡ. Nam tài xế từng nhiều lần hỗ trợ xe chết máy hoặc hết xăng dọc đường.

Hồi mới nảy ra ý tưởng này, anh thường đẩy xe giúp đối phương nhưng nhận ra hành động này khá nguy hiểm.

"Từ đó, tôi quyết định thủ sẵn chai xăng, trừ trường hợp xe chết máy thì mới đẩy chứ cứ hết xăng là tặng cho người ta ngay", anh nói.

Mỗi lần giúp đỡ người khác, anh Doanh không mong được trả ơn. Điều này khiến anh cảm thấy vui vẻ, lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng, tối về "ngủ rất ngon vì tâm trạng thoải mái".

Anh Doanh cũng bất ngờ khi đoạn video giúp đỡ khách Tây được lan truyền trên mạng xã hội, giúp bản thân thoải mái hơn trong công việc.

"Mỗi khi giao xong một đơn hàng, trong lúc chờ có đơn mới, tôi lại vào đọc bình luận của mọi người, giúp quên đi sự mệt nhọc khi chạy ngoài đường", nam shipper cho hay.

Gắn bó với công việc giao hàng kiêm tài xế khoảng 3-4 năm nay, anh Doanh cho biết bản thân cũng muốn có một công việc ổn định, nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Trên người, anh gắn chiếc camera nhỏ, ghi lại những câu chuyện thú vị trên quãng đường mình đi. Điều này cũng giúp anh đảm bảo an toàn khi chạy xe đêm khuya, hay những đơn hàng ứng tiền tránh bị lừa đảo.

"Đến thời điểm thích hợp, thoải mái tinh thần và kinh tế, tôi dự định kiếm một công việc đỡ phải chạy ngoài đường nhiều bởi thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, mà sức khỏe của tôi ngày càng vơi đi", anh nói.