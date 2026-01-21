Dùng robot chế tác linh vật ngựa trước Tết Bính Ngọ tại Đồng Nai

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại xưởng chế tác linh vật của anh Phan Chí Linh (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết để kịp hoàn thành các đơn hàng linh vật ngựa.

Năm nay, xưởng của anh Linh giới thiệu đa dạng các mẫu mã ngựa như ngựa Phù Đổng, Xích Thố, ngựa thần, và ngựa chibi, đáp ứng nhiều phân khúc khách hàng.

Một khách hàng tại TPHCM đã đặt cặp linh vật ngựa vươn mình, cao khoảng 5m, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Sau hai tuần thi công, cặp ngựa này đã hoàn thành phần tạo hình và đang chờ sơn màu để bàn giao.

Anh Phan Chí Linh cho biết, các linh vật ngựa kích thước lớn thường được chế tác từng phần rồi ghép lại, và cũng được tháo rời khi vận chuyển để tiện lợi hơn.

Mô hình ngựa Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời, làm từ mút xốp và khung sắt, nặng gần 50kg, có giá 120 triệu đồng, là một trong những lựa chọn được nhiều khách hàng ưa chuộng vì ý nghĩa văn hóa.

Ông Dương Việt Triều (49 tuổi, ngụ Đồng Nai), một nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm trong chế tác linh vật Tết, chia sẻ rằng ngựa dễ chế tác hơn rồng, rắn hay hổ. Tuy nhiên, phần đầu, đặc biệt là bờm và khuôn mặt, là thách thức lớn nhất để thể hiện sự dũng mãnh của chiến mã.

Năm nay, anh Phan Chí Linh đã ứng dụng công nghệ robot tự động vào quy trình sản xuất, giúp cắt và tạo hình linh vật nhanh chóng và chính xác hơn.

Anh Linh chia sẻ: "Việc ứng dụng robot vào chế tác linh vật Tết giúp tăng tốc độ, độ chính xác và tiết kiệm nhân lực, chủ yếu qua việc dùng cánh tay robot để cắt, tạo hình từ bản thiết kế 3D, đặc biệt cho các chi tiết phức tạp hoặc linh vật kích thước lớn."

Với quy mô 2.500m2 và đội ngũ 50 nhân viên, xưởng của anh Phan Chí Linh đang gia công hơn 300 sản phẩm ngựa, từ những chú ngựa chibi dễ thương giá 10-20 triệu đồng đến những mô hình chiến mã khổng lồ cao 5m trị giá lên tới 120 triệu đồng.

Các linh vật được chế tác từ mút xốp và khung sắt, đòi hỏi sự tỉ mỉ ở phần đầu và bờm để toát lên vẻ dũng mãnh của chiến mã.

Linh vật ngựa chibi được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ sự dễ thương, nhỏ gọn và mức giá phải chăng, dao động từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi con.

Ngoài ngựa chibi và ngựa Thánh Gióng, các công nhân tại xưởng đang gấp rút hoàn thiện các mẫu linh vật chiến mã, ngựa thần, và Xích Thố với giá từ 20 đến 80 triệu đồng mỗi con.

Anh Phan Chí Linh cho biết, đây là năm thứ 8 anh sản xuất linh vật Tết, với khách hàng chủ yếu ở TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Phần lớn các mô hình có kích thước vừa phải, tạo hình dễ thương để đáp ứng thị hiếu hiện nay. Sắp tới, xưởng sẽ thi công thêm linh vật ngựa trang trí tại đường hoa Nguyễn Huệ.