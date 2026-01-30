Đôi giày kỷ niệm và những bước chân đầu tiên trên sân cỏ của Đình Bắc

Tuổi thơ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không bắt đầu từ những sân cỏ hiện đại hay trang bị đắt tiền, mà từ những buổi tập giản đơn trên sân làng, nơi cậu bé gầy gò nuôi giấc mơ bóng đá bằng tất cả niềm say mê.

Trong ký ức của gia đình, hình ảnh gắn bó với Đình Bắc trong những bước chân đầu tiên trên sân cỏ chính là đôi giày vải - vật dụng tưởng chừng bình thường nhưng chứa đựng cả tuổi thơ và hy vọng của cậu bé quê xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An.

Nguyễn Đình Bắc thi đấu tại giải bóng đá THCS lần thứ 5 năm 2019, tổ chức tại Nghệ An (Ảnh: Đặng Thành).

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Ấp, bố của Đình Bắc, đính chính thông tin từng lan truyền rằng con trai ông “đá bóng chân trần vì quá nghèo”. Theo ông Ấp, điều kiện kinh tế gia đình khi ấy còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng ông luôn ưu tiên dành những gì tốt nhất có thể để con theo đuổi đam mê.

“Ngày đó không dư dả, nhưng tôi vẫn cố mua cho cháu một đôi giày vải Thượng Đình để tập luyện, thi đấu. Với Bắc, đó là đôi giày rất quý, gắn với cả tuổi thơ của cháu”, ông Ấp nhớ lại.

Những kỷ niệm ấy càng in đậm qua các giải đấu học đường thuở nhỏ. Ông Ấp kể, có lần Đình Bắc được nhà trường đưa đi dự giải bóng đá nhi đồng tổ chức tại thành phố Vinh (cũ). Cậu bé nhỏ thó, gầy gò nhưng luôn chơi bóng với tinh thần quyết liệt, không ngại va chạm, khác hẳn vóc dáng bên ngoài.

Cùng năm đó, Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1/8 (Ảnh: Đặng Thành).

Một câu chuyện khác từng được nhắc lại trong giới giáo dục địa phương cũng phản ánh phần nào sự thiếu thốn của bóng đá học đường thời điểm ấy. Đội bóng nhi đồng Trường Tiểu học Hưng Yên Bắc từng vượt qua nhiều đối thủ trong huyện (cũ) để giành quyền dự giải cấp tỉnh tổ chức tại Thanh Chương.

Tuy nhiên, trước trận chung kết gặp đội đại diện thành phố Vinh lúc đó, phía đối phương phản ánh việc đội Hưng Yên Bắc chưa đáp ứng đầy đủ quy định về trang phục thi đấu. Trong hoàn cảnh gấp gáp, các thầy cô giáo phải vội xoay xở mua giày cho các cầu thủ nhí ngay trước giờ bóng lăn.

Do không đủ cỡ, nhiều đôi giày không vừa chân, khiến các em gặp khó khăn khi thi đấu và chấp nhận vị trí á quân. Dẫu vậy, theo lời người thân, Đình Bắc khi ấy vẫn là một trong những cầu thủ chơi máu lửa, không ngại tranh chấp.

Người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm cùng Nguyễn Đình Bắc trong ngày anh trở về quê hương sau giải đấu châu Á (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Đình Ấp cho biết, ông không trực tiếp đưa con đi dự giải, mà do nhà trường tổ chức. Trước đó, ông đã mua cho Đình Bắc một đôi giày Thượng Đình để tập luyện, còn việc các cầu thủ khác có đủ giày hay không, ông không nắm rõ.

Chiều 28/1, tại xóm Hưng Yên Bắc 2, Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà tổ chức bữa tiệc tri ân bà con làng xóm, những người đã luôn yêu thương, cưu mang và đồng hành cùng anh từ những ngày đầu chập chững theo đuổi trái bóng tròn.

Gia đình dựng rạp, chuẩn bị 180 mâm cỗ để chiêu đãi khoảng 1.800 khách, như một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương.