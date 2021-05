Dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch đến từ New Zealand

Dân trí Hệ miễn dịch như một lá chắn, có vai trò giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh từ bên trong lẫn bệnh nhiễm trùng từ bên ngoài, giúp con người ngăn ngừa bệnh tật, đặc biệt là trong bối cảnh các bệnh dịch và các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng để tăng cường hệ miễn dịch

Khi con người bước sang độ tuổi trung niên thì hệ miễn dịch bắt đầu suy giảm và tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển, xâm nhập vào cơ thể gây nên các bệnh lý thường gặp như cảm sốt, viêm nhiễm hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, đái tháo đường,…Khi hệ miễn dịch phát hiện những "kẻ xâm lược" này, cơ thể sẽ phản ứng để tiêu diệt. Để "chiến thắng" trong trận chiến đó, hệ miễn dịch cần phải mạnh nhất có thể. Và để làm được điều đó, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao thể trạng và đẩy lùi được bệnh tật.

Còn đối với người cao tuổi thì hệ miễn dịch đã suy yếu mạnh nên rất dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe đặc biệt là các bệnh lý nguy hiểm nên việc can thiệp dinh dưỡng sớm là cực kỳ cần thiết để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh.

(BSCK2) Đỗ Thị Ngọc Diệp - PCT Hội Dinh Dưỡng Việt Nam chia sẻ tại hội thảo về Dinh dưỡng

Xây dựng chế độ dinh dưỡng như thế nào cho hợp lý?

Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, bạn nên xây dựng chế độ ăn nhiều Protein để cung cấp các acid amin thiết yếu tham gia vào xây dựng các tế bào, các kháng thể miễn dịch cho cơ thể, sản xuất yếu tố Protein đặc hiệu interferon để chống lại các virus.

Bên cạnh đó bạn nên bổ sung một số thực phẩm lên men để giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hoặc một số lợi khuẩn như probiotic ở các dạng khác nhau bởi đường ruột khỏe mạnh đóng góp 80% hệ miễn dịch của cơ thể. Ngoài ra, một số khoáng chất quan trọng cũng tham gia phòng chống miễn dịch như selen, kẽm, iốt, sắt, vitamin A, C, D, E…

Đặc biệt, trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày chúng ta nên thêm nguồn dưỡng chất thiết yếu đó là sữa. Sữa là thực phẩm bổ dưỡng, chứa nhiều vi chất tốt cho sức khỏe, hỗ trợ hiệu quả trong việc tăng cường sức đề kháng.

Lazu Wellness Healthy & Formula - Sữa non kết hợp mật ong Manuka - bí quyết dinh dưỡng hỗ trợ tăng miễn dịch mùa Covid nhập khẩu từ New Zealand

Những dòng sữa non của giống bò Bovine ăn cỏ tự nhiên kết hợp cùng mật ong Manuka nổi tiếng thế giới của đất nước New Zealand đã tạo ra thương hiệu Lazu. Đây là sản phẩm tự nhiên của một quá trình tìm kiếm và nghiên cứu của đội ngũ các nhà khoa học tâm huyết New Zealand. Sự kết hợp độc đáo của những thành phần cao cấp này đã mang lại cho sữa Lazu như một thương hiệu đỉnh cao về dinh dưỡng trong việc hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên.

Lễ ra mắt Sữa Lazu tại văn phòng Lãnh sự New Zealand

Sữa Lazu cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng Protein, Canxi, Vitamin và khoáng chất để giúp cơ thể khỏe mạnh; lợi khuẩn probiotic bảo vệ hệ tiêu hóa và đặc biệt là kháng thế IgG chỉ có trong sữa non để tăng cường hệ miễn dịch.

Mật ong Manuka được xem là một trong những loại mật ong quý hiếm nhất thế giới, được nghiên cứu ứng dụng qua hàng trăm năm do khả năng chống viêm, kháng khuẩn cũng như chữa bệnh tuyệt vời. Các lợi ích của mật ong Manuka có thể kể đến như hỗ trợ điều trị viêm họng, cảm cúm, viêm loét ruột và dạ dày, nhanh lành vết thương, cải thiện vẻ đẹp cho da. Riêng về thành phần sữa non trong sản phẩm, đây là loại sữa được lấy trong vài ngày đầu tiên sau khi sinh từ những đàn bò ăn cỏ tự nhiên ở New Zealand. Đây là nguồn dinh dưỡng có chứa đa dạng yếu tố miễn dịch và tăng trưởng để bảo vệ sức khỏe cho con người.

Sự kết hợp giữa đặc tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh có trong mật ong Manuka kết hợp với các kháng thể globulin (IgG) có trong sữa non giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và hỗ trợ bảo vệ cơ thể chống lại mầm bệnh.

Sữa Lazu phù hợp cho người cần bổ sung dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch; người trung niên và cao tuổi.

Tổng lãnh sự kiêm Tham tán thương mại New Zealand tại VN trao giấy chứng nhận phân phối độc quyền Lazu cho Công ty Bạch Dương

Sản phẩm có chứng nhận GMP của New Zealand, đảm bảo tuân thủ quy định của Chính phủ về quy trình sản xuất cũng như đầy đủ các giấy tờ chứng nhận sức khỏe của Bộ công nghiệp New Zealand dành cho xuất khẩu. Lazu được nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Sản phẩm này không thích hợp sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 4 tuổi.

Công ty chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Dinh Dưỡng Bạch Dương

Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0919 969 900 (Zalo)

Email: hello@lazuvietnam.com

Trường Thịnh