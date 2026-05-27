Điều hòa tự chế từ thùng xốp, xô nhựa gây sốt giữa ngày nắng nóng cực điểm

"Máy lạnh" tự chế

Giữa những ngày nắng nóng, các chuyên gia cho biết, có nhiều phương pháp tiết kiệm điện có thể tự làm tại nhà, nhưng vẫn mang lại hiệu quả làm mát đáng kể. Một trong số đó là tự chế máy lạnh bằng những vật dụng quen thuộc trong nhà.

Ông Jordan Benjamin, chuyên gia kỹ thuật tại công ty sửa chữa điện nước Done Rite Services (Mỹ), hướng dẫn cách tạo ra thiết bị làm mát đơn giản có thể "chữa cháy" trong trường hợp điều hòa của gia đình gặp sự cố hay bị mất điện đột ngột.

Điều hòa tự chế bằng thùng xốp (Ảnh: DIY).

Dù không thể thay thế điều hòa thực thụ, thiết bị này vẫn giúp không gian trở nên dễ chịu hơn, hữu ích khi điều hòa hỏng, phòng bí gió hoặc gia chủ muốn giảm thời gian sử dụng máy lạnh để tiết kiệm điện.

Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm một thùng xốp hoặc xô nhựa loại gần 20 lít có nắp, quạt mini cầm tay hoặc quạt nhỏ, ống nhựa PVC, chai nước đông đá.

Đầu tiên, người dùng khoét 2-3 lỗ ở một bên thùng xốp hoặc xô nhựa. Nếu dùng thùng xốp chỉ cần dao cắt là đủ. Với xô nhựa, bạn dùng khoan tạo lỗ để dễ thao tác hơn.

Sau đó, cắt các đoạn ống PVC dài khoảng 7-10cm rồi gắn vào các lỗ vừa tạo. Nếu không khít, có thể dùng băng dính hoặc keo cố định.

Tiếp theo, bạn đặt quạt lên nắp thùng và vẽ theo viền quạt để khoét lỗ tương ứng. Sau khi cắt xong, đặt quạt úp xuống lỗ này.

Cuối cùng, cho vài chai nước đá vào trong thùng, bật quạt và luồng gió mát sẽ được thổi ra ngoài qua các ống PVC.

Ông Benjamin cho biết, nhiều người còn sáng tạo thêm bằng cách dùng ống thông gió máy sấy hoặc cốc nhựa thay cho ống PVC. Một số người lót thêm xốp cách nhiệt bên trong xô để giữ đá lâu tan hơn.

“Xốp là chất cách nhiệt rất tốt, giúp các chai nước đông đá không tan quá nhanh”, ông nói.

Vậy điều hòa tự chế có thực sự hiệu quả?

Theo ông Brian White, Chủ tịch công ty dịch vụ điều hòa, sưởi ấm và ống nước Accurate Heating, Cooling & Plumbing tại bang Ohio (Mỹ), sự khác biệt lớn nhất giữa điều hòa tự chế và điều hòa cửa sổ nằm ở khả năng làm lạnh thực sự.

Máy điều hòa thông thường tiêu thụ khoảng 500-1.500W điện mỗi giờ nhưng có thể loại bỏ nhiệt và độ ẩm khỏi không khí.

Trong khi đó, điều hòa tự chế chỉ tiêu thụ khoảng 50-100W điện của quạt với chi phí rất thấp nhưng không hút ẩm và giảm nhiệt sâu như điều hòa thật.

"Ở những nơi nóng ẩm cao, các biện pháp này chỉ hỗ trợ phần nào”, ông Brian nói.

Những mẹo chống nóng gần như miễn phí

Ngoài “điều hòa tự chế”, các chuyên gia cũng chia sẻ nhiều giải pháp đơn giản giúp giảm nhiệt độ trong nhà mà không cần bật điều hòa liên tục.

Bịt kín khe hở

Các khe hở quanh cửa ra vào, cửa sổ hay ổ điện có thể khiến khí nóng lọt vào nhà cả ngày.

Dùng keo trám khe hoặc thay gioăng cao su ở cửa sẽ giúp giữ nhiệt độ trong nhà mát hơn đáng kể.

Dùng rèm vải dày chống nắng

Rèm cửa có tác dụng rất lớn nếu che kín toàn bộ cửa sổ và được kéo vào lúc trời nắng gắt.

Chuyên gia điện lạnh Glenn Gault - Giám đốc điều hành công ty dịch vụ làm mát Gault Heating & Cooling (Mỹ) - cho biết, rèm cản sáng thông thường có thể giúp nhiệt độ trong nhà giảm khoảng 2-5 độ C. Với rèm cách nhiệt chuyên dụng, mức giảm có thể lên tới 5-10 độ C.

Mở cửa sổ đúng cách

Nếu không muốn dùng rèm dày, người dùng có thể tận dụng thông gió tự nhiên.

Mở các cửa sổ đối diện nhau sẽ tạo luồng gió chéo, đẩy khí nóng ra ngoài và hút không khí mát vào trong.

Hạn chế dùng thiết bị tỏa nhiệt ban ngày

Lò nướng, máy sấy quần áo hay máy rửa bát đều tạo thêm nhiệt cho căn nhà.

Lisa Shavers, quản lý công ty Oncourse Home Solutions ở bang Illinois (Mỹ), khuyên người nội trợ nên nấu ăn vào sáng sớm hoặc buổi tối, ưu tiên dùng bếp từ, lò vi sóng hoặc nướng ngoài trời.

Việc giặt giũ và rửa bát cũng nên chuyển sang buổi tối để giảm nhiệt trong nhà và tiết kiệm điện.