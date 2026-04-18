SK chú trọng chất lượng linh kiện cốt lõi cho hiệu suất bền vững

Khi chất lượng thật nằm ở những gì mắt thường không nhìn thấy

Với thiết bị vận hành liên tục mỗi mùa nóng, giá trị thật không nằm ở những ngày sử dụng đầu tiên. Quan trọng là năm thứ ba, thứ năm, máy vẫn ổn định, làm lạnh sâu và không trở thành gánh nặng chi phí.

Đó là lý do SK chọn không chạy theo hào nhoáng bề ngoài, tập trung vào “cấu hình thật” - những bộ phận linh kiện cốt lõi quyết định độ bền.

"SK không tồn tại chỉ để kinh doanh, mà để phụng sự cộng đồng, kiến tạo giá trị sống cho người tiêu dùng bằng chân tâm của mình”, đại diện SK khẳng định.

Bà Phạm Thị Thơ - Phó tổng giám đốc SK Sumikura (Ảnh: SK Sumikura).

Nhiều người đánh giá điều hòa qua kiểu dáng hay vài tính năng. Nhưng chất lượng thực sự được quyết định bởi linh kiện lõi: máy nén, tản nhiệt, lớp phủ, quạt gió và cấu trúc vật liệu.

Một thiết bị có thể ổn lúc mới lắp, nhưng chỉ cấu hình đầu tư đúng mức mới duy trì hiệu suất trong điều kiện nắng nóng, bụi bẩn hay hơi muối. SK hiểu điều đó, kiên quyết không tối giản vật liệu để cạnh tranh giá rẻ, mà đầu tư mạnh vào “xương sống” sản phẩm.

Máy nén GMCC

Máy nén là “trái tim” quyết định sự ổn định và tuổi thọ cỗ máy. SK lựa chọn trang bị máy nén GMCC, dòng linh kiện được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành trơn tru trong dải tải rộng, chịu nhiệt tốt và thích nghi xuất sắc với điều kiện sử dụng thực tế.

Đây là lựa chọn phản ánh rõ triết lý của thương hiệu: thay vì tạo ra những chỉ số đẹp trên giấy bằng cách ép tải linh kiện hoặc tối giản cấu hình, SK ưu tiên hiệu quả bền vững ngoài thị trường.

Máy nén MAPS/APO-092OSAKA (Ảnh: SK Sumikura).

Golden Fin - lớp bảo vệ quan trọng trong khí hậu khắc nghiệt

Dàn tản nhiệt mạ Golden Fin (mạ vàng) đôi khi bị xem như một chi tiết mang tính hình thức. Nhưng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực ven biển có nồng độ muối và độ ẩm cao, đây lại là một trang bị quan trọng.

Lớp phủ Golden Fin có vai trò như một “lớp áo giáp” kiên cố, bảo vệ bề mặt trao đổi nhiệt trước nguy cơ oxy hóa và ăn mòn điện hóa do nước mưa, không khí ẩm hay hơi muối gây ra. Lớp mạ này còn góp phần hạn chế bám bụi, giúp bề mặt tản nhiệt duy trì khả năng trao đổi nhiệt trơn tru trong thời gian dài.

Dàn tản nhiệt đồng mạ vàng Golden Fin chống ăn mòn (Ảnh: SK Sumikura)

Blue Fin - tuyến bảo vệ âm thầm cho dàn lạnh và chất lượng không khí

Đặc tính kỵ nước, lớp phủ Blue Fin hỗ trợ hơi nước ngưng tụ thoát đi nhanh hơn, giảm triệt để tình trạng ẩm đọng trên bề mặt tản nhiệt. Điều này giúp triệt tiêu môi trường của nấm mốc và vi khuẩn. Bề mặt khô thoáng không chỉ giữ luồng khí trong lành mà còn tăng tốc độ trao đổi nhiệt, giúp làm lạnh sâu hơn.

Với SK, độ bền không chỉ là chuyện máy chạy được bao lâu, mà còn là việc thiết bị duy trì trạng thái vận hành êm ái, sạch sẽ như thế nào trong suốt quá trình đó

Điều hòa SK Osaka (Ảnh: SK Sumikura).

Quạt công suất 15W - nâng cấp nhỏ, hiệu quả lớn

Thay vì sử dụng quạt 13W phổ biến trên thị trường, SK quyết định trang bị quạt công suất 15W. Mức chênh lệch này tạo ra lưu lượng gió mạnh hơn đáng kể, giúp đưa hơi lạnh vươn xa và rút ngắn thời gian đạt nhiệt độ cần đạt tới.

Khi không gian được làm lạnh nhanh, hệ thống máy nén cũng được giải phóng khỏi áp lực phải hoạt động kéo dài ở cường độ cao. Đây là kỹ thuật cốt lõi: muốn bảo vệ tuổi thọ của toàn bộ thiết bị, không chỉ cần một linh kiện khỏe, mà còn cần một cấu trúc phần cứng biết san sẻ gánh nặng hợp lý.

Khối lượng dàn - chỉ số thầm lặng nhưng nói lên nhiều điều

Khối lượng dàn là thước đo chất lượng. Dàn nóng SK nặng hơn do dùng nhiều đồng và nhôm, giúp tản nhiệt tối ưu. Dàn lạnh đầm chắc giúp giảm rung lắc, hạn chế tiếng ồn. SK chọn hướng đi “nặng hơn - bền hơn - thật hơn”, từ chối gọt giũa vật liệu để giữ máy lạnh ổn định lâu dài.

“SK lựa chọn giữ cấu hình đủ dày, đủ lực, từ chối việc gọt giũa vật liệu để cạnh tranh bằng giá bán. Lựa chọn này chính là minh chứng cho việc thương hiệu muốn đi đường dài”, đại diện SK khẳng định.

Đại diện SK nhấn mạnh: “SK xác định, vị thế của một thương hiệu không nằm ở những lời tuyên ngôn phô trương bề nổi mà ở những giá trị cốt lõi âm thầm giữ vững, ngay cả khi người dùng không dễ dàng nhìn thấy. Với SK, ‘cấu hình thật’ chính là lời cam kết được giữ vững”.