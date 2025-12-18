Điểm gặp gỡ giữa hai dự án hành động vì cộng đồng của GELEX và Đội cứu hộ 116

Giữa những ngày mưa lũ dồn dập tại Phú Yên (cũ) tháng 11, Đội Cứu hộ Cứu nạn 116 lên đường để đến hỗ trợ người dân đang cần tìm nơi trú ẩn an toàn trong cơn lũ dữ.

Đội cứu hộ 116 tại tỉnh Phú Yên (cũ) (Ảnh: Đội cứu hộ 116).

Song song với những bước chân dấn thân của lực lượng cứu hộ, một mạng lưới hỗ trợ thầm lặng đã được kích hoạt. Khi Đội 116 đang ở tuyến đầu, Tập đoàn GELEX đã kịp thời hỗ trợ 300 triệu đồng, tiếp sức cho họ có thể tiếp tục hành trình cứu nạn, cứu hộ.

“Tình người trong cơn sóng” của đội cứu hộ 116 được vinh danh ở hạng mục giải thưởng truyền cảm hứng tại Human Act Prize 2025 (Ảnh: BTC).

Tại đêm trao giải Human Act Prize 2025, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, chia sẻ: “Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, họ không dừng lại ở khoảnh khắc được vinh danh mà tiếp tục đi vào nơi cần họ nhất. Đội cứu hộ 116 lập tức có mặt tại những điểm nguy cấp nhất, ngập sâu nhất.

Song song với đó là một mạng lưới cộng đồng được kích hoạt, trong đó có GELEX, để tiếp tục ứng chi phí nhiên liệu, trang thiết bị, giúp lực lượng cứu hộ có thể bám trụ dài ngày hơn, đi sâu hơn và không bị gián đoạn giữa mưa lũ”.

Anh Nhâm Quang Văn - Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116 - chia sẻ: “Sự hỗ trợ của GELEX không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với những người đang ngày đêm ở tuyến đầu cứu nạn. Giữa dòng nước dữ, sự sẻ chia của GELEX là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội, nhân văn và bền bỉ của một doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng”.

GELEX cho rằng phụng sự cộng đồng không nhất thiết phải ở tuyến đầu, nhưng phải đúng lúc cộng đồng cần nhất.

Câu chuyện của Đội cứu hộ 116 vì thế không chỉ là câu chuyện của những chuyến đi trong mưa lũ, đó còn là câu chuyện về niềm tin được tiếp sức, về những bàn tay nối dài phía sau.

Tại lễ trao giải Human Act Prize 2025, GELEX được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Hành động vì cộng đồng 2025 ở hạng mục Dự án kịp thời (Ảnh: BTC).

Tinh thần ấy cũng chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các dự án CSR của GELEX. Trong khuôn khổ giải thưởng Human Act Prize 2025, Dự án “GELEX nhân ái - Kiến tạo hạnh phúc cộng đồng” - Cải tạo trung tâm Cấp cứu và Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai của Tập đoàn GELEX - được vinh danh tại hạng mục “Dự án kịp thời”, ghi nhận các sáng kiến phản ứng hiệu quả trước những vấn đề cấp thiết, và tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của hai trung tâm y tế đầu ngành luôn phải gồng mình đối diện với tình trạng quá tải nghiêm trọng, dự án của Tập đoàn GELEX đã kịp thời góp phần nâng cao năng lực cấp cứu, giúp hàng nghìn người bệnh giành lại sự sống mỗi năm (Ảnh: GELEX).

GELEX chọn hiện diện như một phần của dòng chảy nhân ái - lặng lẽ, bền bỉ, để tinh thần phụng sự không dừng lại một khoảnh khắc vinh danh, mà tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng, nơi nó cần được hiện diện nhất.