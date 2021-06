Để không gian bếp luôn là nơi lưu giữ hạnh phúc gia đình

Dân trí Trong tình hình dịch bệnh Covid đang hoành hành, người ta an ủi nhau trong cái rủi còn có cái may, vì lúc này, ai cũng có lý do để sống chậm lại, ở nhà nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình và các bữa cơm sum họp vì vậy cũng đầm ấm hơn.

Và căn bếp lại có dịp "reo vui" vì được chứng kiến biết bao khoảnh khắc sum vầy đầm ấm. Bếp trở thành trái tim, thành nơi nhen lên ngọn lửa ấm và nâng niu hạnh phúc gia đình. Căn bếp yêu thương đâu chỉ là thế giới riêng của mẹ "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", căn nhà có sự vun vén, gìn giữ, góp nhặt từng chút yêu thương của người phụ nữ, sẽ trở thành một tổ ấm bình yên. Và trong tổ ấm ấy, người phụ nữ chọn căn bếp làm trái tim để nơi đó luôn có những bữa cơm nóng sốt, thơm lừng mùi vị "gia đình". Vì bếp luôn là trái tim của một tổ ấm bình yên. Căn bếp là thiên đường của phụ nữ, nơi họ tha hồ sáng tạo, để tình yêu của mình được đăm hoa, kết trái thành những món ăn ngon, những bữa cơm tròn vị. Nhưng căn bếp cũng không chỉ là thế giới riêng của người mẹ, người vợ, mà còn là một nơi đầy thú vị để các thành viên trong nhà cùng nhau vào bếp, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc vui vầy. Hãy tưởng tượng, căn bếp có tiếng thịt đang cháy xèo xèo trên chảo nóng, tiếng nồi canh sôi lục bục, tiếng thái rau lạo xạo vui tai, tiếng bé líu lo hỏi mẹ nấu xong chưa, tiếng bát đũa va vào nhau loảng xoảng… Tất cả tạo nên một thanh âm đầm ấm, thanh âm của gia đình. Nó phản ánh tinh thần, tình yêu thương, ấm áp của những thành viên sống trong chính ngôi nhà thân yêu đó. Bếp cũng là nơi lưu giữ những "âm thanh gia đình" đầm ấm nhất. Không gian hiện đại, đầy yêu thương và ấm cúng Một căn bếp với thiết kế hiện đại cùng các thiết bị tiện nghi, dụng cụ nấu nướng đa năng, dễ sử dụng sẽ mang tạo cảm hứng cho các đầu bếp gia đình và cũng dễ dàng thu hút các thành viên vào bếp cùng nhau. Một gian bếp hoàn hảo là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thẩm mỹ và chức năng sử dụng tối ưu, cho cả nhà tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Vậy nên, dù chọn cho mình một căn bếp tối giản với màu sắc hiện đại, nhã nhặn hay một căn bếp cá tính, đầy màu sắc, rộn ràng như cuộc sống thì phụ nữ vẫn luôn cần có đầy đủ các thiết bị hiện đại như bếp điện, máy hút mùi, lò nướng đến chậu rửa, máy rửa chén… trong căn bếp này. Chính những thiết bị hiện đại trong căn bếp giúp tối ưu hóa quá trình sử dụng, tạo niềm vui khi nấu nướng và cũng là cách "biến" bếp thành trái tim, luôn rộn ràng thanh âm cuộc sống và giúp giữ lửa gia đình. Hafele mang đến một không gian bếp hòa quyện giữa vẻ đẹp thẩm mỹ và chức năng sử dụng tối ưu. Một căn bếp hiện đại cũng sẽ giúp người phụ nữ giải phóng khỏi những vất vả thường nhật. Một bữa cơm thông thường mất hơn hai giờ để nấu nướng thì với các thiết bị tân tiến, thời gian đó chỉ còn một nửa. Mất ít thời gian hơn cho việc chuẩn bị bữa ăn, đồng nghĩa với việc người phụ nữ có thêm thời gian chăm sóc bản thân, học hỏi nhiều điều thú vị và dành thời gian chia sẻ nhiều hơn với các thành viên trong nhà. Hafele "tiết kiệm" không gian lẫn thời gian cho căn bếp của người phụ nữ. Bếp sẽ luôn là nơi mà mỗi người phụ nữ mở rộng lòng mình, sẻ chia yêu thương với những người thân yêu qua mỗi bữa cơm sum họp quây quần. Và mỗi người phụ nữ sẽ tìm ra căn bếp của riêng mình để gửi gắm toàn bộ tâm huyết. Để rồi dù có đi đâu, các thành viên chỉ cần nghe hương bếp sẽ luôn cảm nhận được sự yêu thương và bình yên. Được thành lập năm 1923 tại Đức, Häfele là thương hiệu danh tiếng về giải pháp dự án và nhà ở thông minh. Không chỉ đạt chất lượng tiêu chuẩn của Đức, các sản phẩm cao cấp của Häfele còn được phát triển với triết lý "dễ dàng" và "công năng", để mang đến những giải pháp đáng tin cậy cho các chuyên gia lẫn các gia đình. Häfele cung cấp đầy đủ các thiết bị bếp gia dụng hiện đại. Các sản phẩm bếp, máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng, máy rửa chén, chậu, vòi, các thiết bị gia dụng nhỏ… mang đến cho các gia đình sự tiện nghi, thuận lợi và dễ dàng sử dụng. Häfele tin rằng gian bếp hoàn hảo là sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thẩm mỹ và chức năng sử dụng tối ưu, cho bạn sống vui, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Tìm hiểu thêm về các phong cách bếp sáng tạo và các thiết bị nhà bếp hiện đại tại đây: https://hafelehome.com.vn/pages/bep-dep-nha-vui Trường Thịnh