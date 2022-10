Dấu ấn của BioTopcare trên thị trường mỹ phẩm

Khi xã hội ngày càng phát triển, con người sẽ hiểu rõ hơn mối liên kết chặt chẽ giữa sức khỏe và sắc đẹp. Theo đó, các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng.

Nắm bắt nhu cầu, BioTopcare đã phân phối và kinh doanh các dòng mỹ phẩm thiên nhiên nguồn gốc từ châu Âu tại Việt Nam.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm tại BioTopcare (Ảnh: BioTopcare).

Thành lập từ năm 2015, BioTopcare là hệ thống phân phối mỹ phẩm chính hãng thuộc Lanmay Group, độc quyền các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình của nhiều tập đoàn, thương hiệu trên thế giới tại thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Trong suốt 7 năm qua, BioTopcare đã không ngừng phát triển với 2 showroom lớn tại Hà Nội và TPHCM, cùng hệ thống bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử lớn toàn quốc.

Với mong muốn đem tới những sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao có giá thành phù hợp cho cả gia đình, BioTopcare đã hợp tác với nhiều nhà cung cấp lớn tại châu Âu như Tập đoàn Dược Mỹ phẩm ELFA, Tập đoàn NUVARIA, Tập đoàn Greencosmetics... "Các sản phẩm tại BioTopcare luôn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đa dạng mẫu mã và chủng loại, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Hiện nay, BioTopcare phân phối các thương hiệu mỹ phẩm chính hãng như Dicora Urban Fit - sản phẩm chăm sóc cơ thể chiết xuất từ thiên nhiên. Hay Café Mimi - một brand mỹ phẩm của châu Âu, luôn theo xu thế hợp "trend" của giới trẻ, hỗ trợ quá trình chăm sóc da mặt, toàn thân và mái tóc.

Các cửa hàng của BioTopcare nằm tại các con phố nhộn nhịp, đem tới nhiều trải nghiệm cho khách hàng trong quá trình mua sắm. Không gian thanh lịch, trẻ trung, hiện đại. Các quầy kệ được trưng bày gọn gàng, giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng.

BioTopcare còn chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Với phương châm "chúng tôi chăm sóc bạn" (We care for you), các nhân viên được đào tạo bài bản chuyên môn về mỹ phẩm, sẽ tư vấn giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với bản thân.

BioTopcare chú trọng đến chất lượng dịch vụ (Ảnh: BioTopcare).

Dự định trong tương lai, BioTopcare tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa để đáp ứng những tín đồ mỹ phẩm thiên nhiên khắp cả nước. BioTopcare sẽ phát triển mạnh mẽ để tiếp tục trở thành điểm mua sắm mỹ phẩm thiên nhiên yêu thích của mọi người.

Thông tin chi tiết:

Hệ thống cửa hàng của BioTopcare:

Cơ sở 1: Tầng 19, tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cơ sở 2: 108/6 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Website: biotopcare.com