Đại tiệc "PhinĐI Tăng 2pm": Biến 2h chiều thành "giờ vàng" kết nối tại Highlands Coffee

Trên thị trường hiện nay, phần lớn các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu cà phê thường xoay quanh thông điệp về sự tỉnh táo, nạp thêm năng lượng để tiếp tục công việc. Không đi theo lối mòn, Highlands Coffee chọn cách khai thác mới mẻ, hướng đến cảm xúc tích cực và gắn kết mọi người.

PhinĐI giảm giá 50% tạiHighlands Coffee.

Với sản phẩm chủ đạo là PhinĐI, dung hòa giữa cà phê Việt đặc trưng và độ béo thơm của sữa, phù hợp nhiều nhóm khách hàng từ nhân viên văn phòng đến các bạn trẻ năng động, Highlands mong muốn khơi dậy tinh thần thoải mái, giúp người dùng tăng năng lượng, niềm vui và kết nối trước ca chiều.

Theo đó, cách tiếp cận được dựa trên nguyên lý của hiệu ứng Pavlov (hiện tượng con người hình thành phản xạ cảm xúc khi gặp một tín hiệu quen thuộc được lặp lại).

Từ đó Highlands muốn gắn hình ảnh PhinĐI với thời điểm 2h chiều cùng cảm xúc vui tươi, tràn đầy hứng khởi, cùng nhau tận hưởng năng lượng tích cực từ một ly cà phê.

Highlands tung “PhinĐI Tăng 2pm” - giảm 50% trên toàn quốc.

Triển khai chiến dịch, Highlands tung ra “Đại tiệc PhinĐI tăng 2pm”: tham gia càng đông, khuyến mãi càng nhiều kết hợp cùng loạt trải nghiệm trực tiếp và tương tác trên nền tảng số.

Trong tuần lễ khởi động chiến dịch, điểm nhấn của ngày đầu tiên là chương trình livestream được tổ chức tại ba cửa hàng Highlands Coffee (TPHCM) gồm Hoàng Văn Thụ, Hàm Nghi và Song Hành, với sự xuất hiện của các gương mặt được yêu thích như Võ Tấn Phát, “Chị Ca Nô” và Bùi Hữu Đằng.

Sau đó, Highlands tiếp tục lan tỏa sức nóng bằng chuỗi thử thách kết hợp với người có sức ảnh hưởng, phủ chiến dịch khuyến mãi PhinĐI khắp nơi, nhanh chóng thu hút sự tham gia của các bạn trẻ và người yêu Highlands.

Được sự hưởng ứng đông đảo và phản hồi tích cực từ khách hàng, Highlands chiều lòng khách, tung chương trình “PhinĐI Tăng 2pm” giảm 50% trên toàn quốc.

Song song đó là hoạt động khuyến khích người dùng tạo nội dung chia sẻ trải nghiệm thật thông qua việc check-in tại Highlands và chia sẻ cảm nhận lên mạng xã hội. Sự tương tác liên tục này đã giúp Highlands biến “PhinĐI Tăng 2pm” thành một hiện tượng truyền thông lan tỏa mạnh mẽ.

Khách hàng tích điểm tại Highlands Coffee 7-11h mỗi ngày sẽ nhận ưu đãi giảm 50% cho PhinĐI áp dụng 14-23h cùng ngày.

Chiến dịch cũng đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của Highlands Coffee và tập đoàn Havas Group Vietnam. Đồng thời, thương hiệu cho thấy nỗ lực trong việc mang đến trải nghiệm sáng tạo nhưng vẫn gắn liền với giá trị truyền thống. Một ly cà phê không chỉ là thức uống giúp tăng năng lượng tỉnh táo, mà còn là cầu nối cảm xúc, tăng niềm vui và tinh thần sẻ chia.

Với cách kể chuyện mới mẻ và hoạt động tương tác liên tục, Highlands đang định hình một văn hóa cà phê khác biệt: trẻ trung nhưng vẫn đậm đà tinh thần Việt. “PhinĐI Tăng 2PM” được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của niềm vui, năng lượng và sự kết nối trong nhịp sống bận rộn.