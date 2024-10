DAEHONG Communications Việt Nam chiến thắng 3 giải thưởng tại AFAA Brilliance Awards

Với 3 trên tổng số 11 giải được trao tặng, DAEHONG trở thành một trong hai đại diện có chiến thắng lớn nhất của năm và là đại diện duy nhất của Việt Nam.

DAEHONG Communications Việt Nam nhận giải thưởng AFAA Brilliance Awards 2024.

AFAA Brilliance Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á do Liên đoàn các Hiệp hội Quảng cáo châu Á (AFAA) tổ chức, nhằm tôn vinh những chiến dịch xuất sắc, có tầm ảnh hưởng và thúc đẩy sự sáng tạo cho ngành quảng cáo trong khu vực.

Chiến dịch "Play - Share - PEPERO": Chơi tưng bừng - Chia cảm hứng

Bánh que PEPERO, món ăn vặt được ưa thích tại Hàn Quốc, gắn liền với ngày 11/11 - PEPERO Day là dịp để mọi người trao gửi yêu thương qua những hộp bánh que màu sắc.

Nhận thấy sự đồng điệu trong nét văn hóa tặng quà của người Việt và câu chuyện của PEPERO, DAEHONG đã khéo léo tạo nên chiến dịch truyền thông ra mắt thị trường Việt Nam.

Chiến dịch chơi cùng bánh quy PEPERO mang đến thông điệp "Play - Share - PEPERO": Chơi tưng bừng - Chia cảm hứng.

Mang thông điệp trẻ trung, gắn kết "Chơi tưng bừng - Chia cảm hứng" (Play - Share - PEPERO) cùng nhiều hoạt động sôi nổi từ trực tuyến đến trực tiếp, PEPERO đã thành công trở thành cầu nối cảm xúc giữa người tặng và người nhận.

Fanpage PEPERO Vietnam tiếp cận hơn 1 triệu người với nhiều nội dung trẻ trung và minigame hấp dẫn. Hashtag challenge (thử thách) với điệu nhảy PEPERO cũng tạo nên "cơn sốt" trên TikTok khi thu hút 110 triệu lượt xem.

Tâm điểm của chiến dịch là sự kiện pop-up store PEPERO World tại Vạn Hạnh Mall (TPHCM) với các trò chơi tương tác, các góc chụp ảnh (check-in) độc đáo, thu hút hơn 50.000 người tham gia với doanh thu ước tính đạt trên 200 triệu đồng.

Đón đầu xu thế với kỷ nguyên "Play Together Metaverse"

Là đơn vị triển khai độc quyền các hoạt động Metaverse Marketing trên tựa game Play Together tại Việt Nam, DAEHONG cung cấp dịch vụ quảng cáo để đưa hình ảnh thương hiệu đến gần hơn với hàng triệu người dùng trên ứng dụng này.

Cụ thể, không gian cửa hàng, sản phẩm, dịch vụ của nhãn hàng hay các địa danh du lịch được "tái tạo" lại trong trò chơi, đem lại cho người dùng trải nghiệm dùng thử dịch vụ trực tuyến và gián tiếp.

Đón đầu xu thế công nghệ, DAEHONG Communications Việt Nam triển khai độc quyền các hoạt động Metaverse Marketing.

Chiến lược tiên phong này đã giúp 4 thương hiệu Lotteria, Koreno, Vani và Tổng cục du lịch Hàn Quốc thu về những con số ấn tượng. Trong vòng một tháng ra mắt, cửa hàng Koreno Kitchen trên Play Together đã nhận về hơn 3 triệu lượt ghé thăm và hơn 7 triệu gói "mì ảo" của Paldo đã được bán ra. Tương tự, ứng dụng mới ra nhập thị trường - Vani đã ghi nhận tới 1 triệu lượt tải sau 3 tháng.

Trước đó, DAEHONG cũng giành giải thưởng "Thương hiệu có nhiều hoạt động sáng tạo nhất" tại giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam 2023.

Thủy cung Lotte World Hà Nội "chào sân" ấn tượng

Năm 2023, thế giới đại dương Thủy cung Lotte World Hà Nội lần đầu được giới thiệu tới người dân Thủ đô, mang sứ mệnh xây dựng không gian con người và các sinh vật biển "cùng chung sống, cùng ước mơ".

Nắm bắt được tinh thần này, DAEHONG đã lựa chọn "Share the Dream, Share the Life, Share the Nature" (Cùng chung sống, cùng ước mơ) làm thông điệp. Các sinh vật biển được nhân cách hóa trở nên gần gũi, truyền tải các khía cạnh nội dung: giáo dục, giải trí và xu hướng.

Daehong cùng Lotte World lan tỏa sứ mệnh xây dựng không gian con người và các sinh vật biển "cùng chung sống, cùng ước mơ".

Cách tiếp cận đầy sáng tạo của DAEHONG đã đưa Thủy cung Lotte World Hà Nội vươn lên "Top 1 trong bảng xếp hạng Social Trend", thu hút hơn 100.000 lượt tương tác trên mạng xã hội cùng 20.000 lượt xem cho các bài viết truyền thông.

Nâng cao vị thế của Việt Nam trong thị trường quảng cáo châu Á

DAEHONG Communications Việt Nam là chi nhánh của DAEHONG Communications INC, Top công ty quảng cáo hàng đầu tại Hàn Quốc đồng thời là công ty truyền thông trực thuộc Tập đoàn LOTTE.

Với giải thưởng Brilliance Awards của AFAA, DAEHONG không chỉ khẳng định vị thế của mình trong ngành quảng cáo tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội phát triển và xây dựng tầm ảnh hưởng ra khu vực. Từ đó, DAEHONG cũng tự tin để cạnh tranh và tỏa sáng trên sân chơi quốc tế.

"Có mặt tại AFAA 2024, tôi vui mừng vì đây là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về vị thế của ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam - một ngành đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục thể hiện và thử sức mình nhiều hơn tại những sân chơi tầm cỡ quốc tế trong thời gian tới", ông Lee Weon Suk, Tổng giám đốc DAEHONG Communications Việt Nam chia sẻ.

