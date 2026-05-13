Cuộc đổi đời của cô gái Ninh Bình từng khốn khổ vì khiếm khuyết ngoại hình

Tỉnh dậy sau ca đại phẫu thuật gương mặt, Vũ Thanh Quỳnh thấy quanh mình đầy dây rợ, máy móc. Song, cô không đau đớn mà chỉ thấy trong lòng man mác nỗi buồn nhớ nhà, nhớ tuổi thơ…

Gương mặt thô, hàm hô, làn da ngăm đen… của cô dẫu trong mắt người đời đều là khuyết điểm, nhưng với Thanh Quỳnh là những gì thân thuộc gắn với nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có.

Cảm xúc bâng khuâng ấy, dù đã trôi qua hơn 10 năm nhưng Vũ Thanh Quỳnh (34 tuổi, quê Ninh Bình) vẫn nhớ mãi.

Thanh Quỳnh là một gái nhà nghèo, chật vật từng ngày lo tiền học phí, sinh hoạt, nhưng đổi đời khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhan sắc xinh đẹp của Thanh Quỳnh hiện tại.

Ngoại hình mới mở ra cuộc đời mới, từ một cô gái bưng bê quán ăn, bán hàng, Thanh Quỳnh có nhiều cơ hội việc làm, thu nhập nhiều người mơ ước. Cô gái vì thế trở thành một trong những trường hợp được nhắc đến nhiều nhất khi nói về phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam, được nhiều người đặt cho biệt danh “cô gái phẫu thuật thẩm mỹ thành công nhất Việt Nam”, “cô gái “đổi mặt” thành công nhất Việt Nam”…

Làm thuê đủ nghề, từng chỉ nhận lương 2 triệu đồng

Đằng sau sự “lột xác” gây chú ý của Thanh Quỳnh là một hành trình dài, bắt đầu từ những tháng ngày chật vật với mức thu nhập chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng và một tuổi trẻ đầy mặc cảm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô gái quê Ninh Bình cho hay, cô sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mẹ mở một quán ăn nhỏ để trang trải cho cả gia đình.

Gia đình gặp biến cố lớn khi mẹ cô bị đột quỵ, liệt nửa người. Quán ăn - nguồn thu nhập chính của cả nhà - buộc phải đóng cửa. Từ năm lớp 8, Thanh Quỳnh đã đi làm thêm và luôn tự chủ việc học cho đến khi tốt nghiệp cao đẳng ngành thiết kế thời trang.

Thu nhập thì bấp bênh, lúc nào cô gái cũng nơm nớp lo không đủ tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống. Quỳnh phải làm nhiều công việc cùng lúc như bưng bê quán ăn, phụ may, bán hàng quần áo, bán hàng online.

Quỳnh (trái) khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ và sau phẫu (phải). Cô gái ghép hai hình ảnh của bản thân và nhắc nhở mình luôn trân trọng những gì đã qua.

Không chỉ khó khăn về kinh tế, ngoại hình cũng là rào cản lớn. Quỳnh cho biết bản thân từng sống trong cảm giác tự ti kéo dài vì thường xuyên bị trêu chọc. Những khuyết điểm trên gương mặt bị đem ra làm trò đùa, thậm chí trở thành “biệt danh” gắn liền với cô. Lâu dần, cô học cách cười theo mọi người ngay lúc đó, nhưng sâu bên trong lại luôn cảm thấy tủi thân.

“Tôi quen với việc cười cho qua lúc đó, nhưng tối về lại suy nghĩ rất nhiều. Những ánh nhìn, tiếng cười ấy cứ lặp lại trong đầu”, Quỳnh chia sẻ.

Sự tự ti khiến cô thu mình, dè dặt trong các mối quan hệ và bỏ lỡ không ít cơ hội kết nối với những người có thể mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống của mình. Ngoại hình cũng khiến cô gặp khó khi đi xin việc. Quỳnh từng nghĩ, cuộc sống sẽ mãi bế tắc…

Tấm vé đổi đời và quyết định không do dự

Cơ hội đến với Thanh Quỳnh khi cô tham gia một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ 10 năm trước. Không giống nhiều người phải cân nhắc, với Quỳnh, đó gần như là quyết định “dễ nhất”.

“Với những người có điều kiện, họ có thể đắn đo. Còn tôi coi đó như một chiếc phao cứu sinh. Tôi chỉ sợ mình không được chọn”, cô nói.

Thanh Quỳnh thậm chí đã viết một lá đơn dài 4 trang, trực tiếp đến đài truyền hình để nộp vì lo thất lạc. Trước đó, cô vừa đặt cọc niềng răng số tiền 2 triệu đồng - tương đương cả tháng lương - nhưng quyết định xin lại để theo đuổi cơ hội mới.

Cô chia sẻ từng trải qua quãng thời gian khó khăn vì khiếm khuyết ngoại hình.

Ở tuổi đôi mươi, cô nhận ra, bản thân chăm chỉ thôi là chưa đủ, ngoại hình, ở một góc độ nào đó, cũng là cánh cửa đem đến cho mình cơ hội. Thanh Quỳnh may mắn được chọn, nhưng khi đi sang Hàn Quốc, cô gái chỉ nói với gia đình mình đi xuất khẩu lao động.

Hơn một thập kỷ trôi qua, Quỳnh vẫn nhớ rõ những ngày đầu sau ca mổ. Cô phải liên tục thay túi chườm lạnh, khuôn mặt sưng nề, mắt gần như không thể mở. Dị ứng với bông băng khiến vết thương ngứa rát. Không biết tiếng Hàn, không giỏi tiếng Anh, điện thoại bị thu để đảm bảo bảo mật chương trình, cô chỉ có thể giao tiếp bằng cách viết ra giấy hoặc ra hiệu với y tá.

Sự thay đổi đến gần như ngay lập tức sau khi Quỳnh tháo băng. Ngày trở về nước, đi đâu cô cũng nhận được sự chào đón tích cực hơn. Cô gái sở hữu gương mặt cân đối, đôi mắt long lanh, sống mũi cao… Nhiều người nhận xét, Thanh Quỳnh sau khi trở về “đẹp ngoài sức tưởng tượng”.

Nhiều cô hội mở ra với cô gái trẻ.

Cuộc sống của cô rẽ sang hướng hoàn toàn mới. Từ một người vì rào cản ngoại hình phải đi tìm việc làm tay chân, cô bắt đầu nhận được lời mời công việc với mức thu nhập cao gấp nhiều lần trước đây. Cô thử sức ở nhiều vai trò: Làm mẫu ảnh, MC, quảng cáo, tư vấn làm đẹp… Các cơ hội liên tục xuất hiện, buộc cô phải học cách chọn lọc.

“Không phải cơ hội nào cũng phù hợp. Tôi phải tự hỏi mục tiêu của mình là gì để không bị cuốn theo”, Thanh Quỳnh chia sẻ.

Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn nhìn nhận, ngoại hình chỉ là bước khởi đầu giúp cô được chú ý, được lắng nghe. Nhưng để giữ được cơ hội, cô vẫn phải dựa vào năng lực và sự nỗ lực của bản thân.

Việc được biết đến rộng rãi cũng kéo theo không ít định kiến. Thanh Quỳnh cho biết, cô từng phải đối diện với những bình luận ác ý, cho rằng thành công của mình chỉ đến từ việc “đổi mặt”. Thậm chí, có người nghi ngờ cô có “chống lưng” hoặc đánh giá con đường của cô theo những định kiến quen thuộc dành cho phụ nữ.

“Có những câu nói tưởng như vô tình nhưng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Mọi người nghĩ tôi đã có may mắn thì mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng thực tế lại khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh bản thân”, cô gái xinh đẹp tâm sự.

Theo thời gian, cô học cách đối diện nhẹ nhàng hơn, thay vì giải thích, cô chọn tập trung vào công việc và để kết quả lên tiếng.

Cuộc sống “từng không dám nghĩ tới” sau 10 năm

Sau hơn 10 năm, Vũ Thanh Quỳnh hiện đã có sự nghiệp ổn định trong lĩnh vực làm đẹp. Cô vận hành công ty chuyên kết nối khách hàng Việt Nam sang Hàn Quốc du lịch kết hợp thẩm mỹ.

Công việc của Quỳnh bao gồm tư vấn, hỗ trợ khách hàng và phối hợp với các bệnh viện thẩm mỹ. Nhờ kinh nghiệm tích lũy và mạng lưới quan hệ, cô dần xây dựng được vị trí riêng.

Ngoài ra, Quỳnh vẫn hoạt động trên mạng xã hội, trở thành gương mặt trẻ được nhiều người theo dõi. Cô để lại ấn tượng nhờ nhan sắc trẻ trung, ngày càng cuốn hút, phong cách thời trang ấn tượng.

So với thời điểm mới ra trường và chưa thực hiện ca phẫu thuật, mức thu nhập của cô đã thay đổi rất lớn. Cô chia sẻ, đã có thể tự chủ tài chính, hỗ trợ gia đình và bắt đầu học cách đầu tư cho tương lai.

Cô được nhiều người trẻ yêu thích bởi phong cách thời trang đa dạng.

Nhìn lại hành trình của mình, Quỳnh cho rằng, cuộc sống hiện tại “vượt xa những gì từng dám nghĩ tới”. Điều thay đổi lớn nhất, theo Thanh Quỳnh, không nằm ở gương mặt mà ở cách cô nhìn nhận chính mình. Ngoại hình có thể là bước đệm, nhưng nội lực mới là yếu tố quyết định giúp cô đi xa và giữ được những gì đang có.

Cô tự tin hơn, có thể nhìn nhận rõ ràng hơn về mục tiêu và không còn sống trong cảm giác tự ti như trước.

Chia sẻ về mẫu bạn trai, Thanh Quỳnh cho biết, với cô, người bạn đồng hành không đơn thuần là một mối quan hệ, mà gần như một tri kỷ, không bị bó buộc trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Do không có quá nhiều bạn bè, cô luôn mong muốn tìm được một người bạn đời đúng nghĩa, có thể thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành lâu dài trong cuộc sống.

Ảnh: Facebook nhân vật