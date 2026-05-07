"Thị Tú" Quỳnh Châu lột xác sang chảnh, đọ sắc cùng 2 mỹ nhân phim VTV

Tại sự kiện họp báo ra mắt phim Dưới ô cửa sáng đèn, Quỳnh Châu thu hút sự chú ý của truyền thông khi vừa xuất hiện. Trong bộ suit trắng thanh lịch, nữ diễn viên lột xác với hình ảnh sang chảnh, chững chạc, toát lên thần thái tự tin và trưởng thành.

Đây cũng là tạo hình của nhân vật Trần Phương Diệu do cô đảm nhận trong phim - một người phụ nữ xinh đẹp, hiện đại, mạnh mẽ nhưng ẩn sau đó là sự chịu đựng và đầy nghĩa khí. Là chủ một công ty may mặc nhưng Diệu phải đối diện với không ít áp lực trong đời sống cá nhân.

Sau Thị Tú trong Cách em 1 milimet, dự án này đánh dấu lần thứ 2 Quỳnh Châu đảm nhận vai nữ chính trên phim giờ vàng VTV, đồng thời cũng là lần đầu cô hóa thân vào hình tượng một người phụ nữ đã có gia đình.

Nữ diễn viên thừa nhận, ban đầu cô khá lo lắng khi nhận vai bởi nhân vật có độ tuổi và trải nghiệm già hơn mình ngoài đời, đòi hỏi chiều sâu tâm lý trong diễn xuất.

Quỳnh Châu và bố, mẹ tại sự kiện.

Thảm đỏ ra mắt phim cũng trở thành màn “đọ sắc” thú vị của 3 gương mặt đang được khán giả màn ảnh nhỏ yêu mến là Quỳnh Châu, Ngọc Huyền và Thanh Hương (từ trái qua).

Mỗi người lựa chọn một phong cách riêng, tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn nổi bật: Quỳnh Châu thanh lịch, nền nã trong tông trắng tinh khôi, Ngọc Huyền ghi điểm với vẻ trẻ trung, xinh xắn, trong khi Thanh Hương toát lên nét mặn mà, đằm thắm đầy cuốn hút.

Xuất hiện tại sự kiện, Ngọc Huyền lựa chọn thiết kế váy ngắn xếp ly dáng phồng tông hồng pastel, kết hợp phụ kiện kim loại tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa hiện đại. Nữ diễn viên búi tóc cao với lối trang điểm trong trẻo, tôn lên nét tươi tắn, ngọt ngào và rạng rỡ.

Ở Dưới ô cửa sáng đèn, Ngọc Huyền vào vai Ngọc Vân - em gái của Sinh (Quang Sự đóng). Vân là cô gái không có công việc ổn định, sống phông bạt, màu mè nhưng giàu nghĩa khí với bạn bè.

Trong khi đó, Thanh Hương đảm nhận vai Nguyệt - một idol về nhan sắc ở khu tập thể, từng khiến Tài, Sinh, Bằng mê mệt. Nguyệt bỗng xuất hiện ở tuổi xế chiều kèm một cậu con trai phá phách.

Ngọc Huyền - Quang Sự - Quỳnh Châu tạo dáng đáng yêu tại sự kiện. Dưới ô cửa sáng đèn đánh dấu sự trở lại của Quang Sự trên khung giờ vàng VTV sau 2 năm vắng bóng kể từ Trạm cứu hộ trái tim. Vai Sinh của anh là người đàn ông gai góc, một ông bố đơn thân khô khan, khó tính nhưng nhẫn nại, sĩ diện cao.

Bộ phim cũng đánh dấu màn tái hợp của Tuấn Tú và Thanh Hương sau thành công của Người một nhà. Tại sự kiện, Tuấn Tú chia sẻ niềm vui khi có dịp hội ngộ Quang Sự trong cùng dự án, bởi cả hai từng là bạn học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cách đây hơn 20 năm.

NSND Bùi Bài Bình (trái) vai ông Lượng và NSƯT Chí Trung đảm nhận ông Đăng đều là những người bố thương yêu con, hết lòng vì con.

Trong phim, Ngọc Huyền và Du Ka có nhiều cảnh tình cảm. Du Ka vào vai Bằng, tính hơi hâm hâm, đa nghi với xã hội nhưng tin tưởng bạn bè tuyệt đối.