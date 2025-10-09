“Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên”: Cầu nối gắn kết mùa Trung thu

Đây không chỉ là lễ hội Trung thu dành cho thiếu nhi, mà còn là dấu mốc chuyển mình của Ngọc Châu khi “nụ cười đoàn viên” không chỉ gói gọn trong mỗi gia đình, mà còn trở thành hình ảnh truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và kết nối cộng đồng, kết nối trẻ em ở khắp vùng miền.

Ngọc Châu đồng hành cùng 30 em nhỏ trong chương trình "Cặp lá yêu thương" (Ảnh: BTC).

Không gian lễ hội Trung thu rực rỡ và cảm xúc

Lần đầu tiên, giữa lòng Hà Nội, nhãn hàng Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mang đến không gian trải nghiệm Trung thu truyền thống, kết nối trẻ hàng trăm trẻ em từ nhiều vùng miền khác nhau. Tại đây, các em và gia đình được tham gia vẽ, vui chơi, sáng tạo như vẽ mẹt tre, làm đèn lồng và cùng nhau chia sẻ niềm vui, ước mơ.

Hàng trăm em nhỏ đến từ các vùng miền đã có mặt tại sự kiện để trải nghiệm các hoạt động vui chơi sáng tạo (Ảnh: BTC).

Hàng trăm người đã cùng tham gia hoạt động cộng đồng ký tên và gửi gắm lời chúc tốt đẹp lên bức tranh “Nụ cười triệu lời chúc”. Mỗi chữ ký không chỉ là thông điệp yêu thương, mà còn là một đóng góp thiết thực vào học bổng “Cùng em tỏa sáng nụ cười”, được Ngọc Châu trao cho 30 em nhỏ đến từ Phú Thọ; Hưng Yên và Thái Nguyên của chương trình “Cặp lá yêu thương” trong lễ hội ánh trăng buổi tối.

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng gửi lời chúc yêu thương cho lá chưa lành trên bức tranh “Nụ cười triệu lời chúc” (Ảnh: BTC).

Cầu thủ Bùi Tiến Dũng cùng con gái đã có mặt để đồng hành cùng các em nhỏ. Anh chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt để các em cùng hòa mình vào không khí Trung thu. Mong rằng các em nhỏ lần đầu được chơi những trò dân gian sẽ đón nhận được yêu thương của mọi người".

Bên cạnh không gian vui chơi trải nghiệm, các bạn nhỏ đã được hòa mình vào không khí rộn ràng và đầy cảm xúc của lễ hội ánh trăng “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên”. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ múa lân truyền thống đến nhạc thiếu nhi sôi động, cùng với sự tham gia của ca sĩ Dương Hoàng Yến và MC Thái Trang đã khiến đêm hội thêm phần rực rỡ.

Không gian trải nghiệm của chương trình đã góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống trong tâm hồn thế hệ trẻ (Ảnh: BTC).

Học bổng “Cùng em tỏa sáng nụ cười": Khi yêu thương được thắp sáng dưới ánh trăng rằm

Khoảnh khắc đáng nhớ ở chương trình là khi 30 em nhỏ của chương trình “Cặp lá yêu thương” bước lên sân khấu nhận học bổng "Cùng em tỏa sáng nụ cười" từ nhãn hàng Ngọc Châu. Món quà ấy vừa là sự hỗ trợ thiết thực về mặt vật chất, vừa là niềm tin, là động lực để các em tiếp tục hành trình học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Với sự kết nối của chương trình “Cặp lá yêu thương”, Ngọc Châu mang đến cho các em nhỏ không chỉ cơ hội học tập mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ, giúp các em thêm tự tin bước trên con đường tri thức. Mỗi suất học bổng, mỗi khoảnh khắc vui chơi đều là hạt mầm nuôi dưỡng ước mơ, thắp sáng tương lai cho thế hệ trẻ.

Đại diện nhãn hàng Ngọc Châu trao học bổng cho em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: BTC).

Dược sĩ Nguyễn Thị Thuỳ Dung - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh bày tỏ: "Chúng tôi vinh dự đồng hành với chương trình Cặp lá yêu thương, được kết nối 30 em nhỏ khó khăn về Hà Nội để tham gia lễ hội Trung thu cùng các bạn trẻ em ở thành phố. Nụ cười đoàn viên giúp lan tỏa tình nhân ái cũng như là gắn kết cộng đồng và kết nối trẻ em trên mọi vùng miền Tổ quốc”.

Đại diện nhãn hàng Ngọc Châu và cầu thủ Bùi Tiến Dũng trao tặng học bổng “Cùng em tỏa sáng nụ cười” cho các em nhỏ (Ảnh: BTC).

Sự kiện "Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên" là minh chứng cho cam kết của thương hiệu trong việc lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng.

“Ngọc Châu tin rằng, nụ cười không chỉ đến từ hàm răng khỏe mạnh mà còn từ niềm tin, từ sự sẻ chia và từ tình yêu thương được trao gửi cộng đồng. Khi ánh trăng Trung Thu dần khép lại, những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ vẫn còn vang vọng trong lòng người tham dự.

Với Ngọc Châu, “Cùng em tỏa sáng nụ cười đoàn viên” không chỉ là một sự kiện, mà là lời hẹn tiếp tục hành trình lan tỏa nụ cười khỏe mạnh, hạnh phúc và đoàn viên đến mọi gia đình Việt cho những mùa trăng sau”, đại diện thương hiệu chia sẻ.