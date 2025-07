Cùng đại sứ cộng đồng LG hồi sinh rừng xanh, gieo mật ngọt lành

“Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt”: hồi sinh rừng, tạo sinh kế

Nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, Như Xuân là một huyện miền núi, nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số như Thái, Thổ, Mường… Người dân tại đây, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số phụ thuộc vào rừng để sinh sống. Tuy nhiên, việc khai thác rừng quá mức đã gây ra mất cân bằng sinh thái, suy thoái tài nguyên đất và gia tăng nguy cơ thiên tai.

Hướng đến mục tiêu khôi phục rừng và hệ sinh thái bản địa, đồng thời tạo sinh kế cho người dân địa phương, LG đã đồng hành cùng dự án “Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt” trong khuôn khổ chương trình Đại sứ Cộng đồng LG 2025. Đây là dự án do Hợp tác xã Bản Thổ thực hiện từ năm 2020, nhằm khôi phục rừng, phủ xanh đồi trọc bằng cây bản địa, đồng thời hợp tác cùng người dân vùng lõi Vườn Quốc gia Bến En để nuôi ong dưới tán rừng già - vừa góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, vừa mang lại thu nhập bền vững.

Nhân viên LG Electronics Việt Nam tham gia hoạt động trồng cây tại Vườn quốc gia Bến En.

Đồng hành cùng dự án, LG đã trao tặng và tham gia trồng 600 cây lim xanh, loại cây đặc hữu của tỉnh Thanh Hóa cho Vườn Quốc gia Bến En để phủ xanh vùng đồi suy thoái. Loại cây này được xếp nằm trong nhóm gỗ "tứ thiết" quý hiếm (đinh, lim, sến, táu) và được xếp vào nhóm các loài thực vật nguy cấp, hạn chế khai thác và sử dụng. Bên cạnh góp phần tạo bể chứa carbon để ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động ý nghĩa này cũng góp phần giảm thiệt hại thiên tai, bảo vệ an ninh nguồn nước, bảo vệ đa dạng sinh học và đặc biệt là loài lim xanh quý hiếm.

Cây lim xanh, biểu tượng của rừng Thanh Hóa, đóng vai trò quan trọng trong chống xói mòn, điều hòa khí hậu, giữ nước và lưu giữ carbon.

Bên cạnh đó, LG còn trao tặng 100 nhà nuôi ong mật để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Trong khuôn khổ dự án, Hợp tác xã Bản Thổ sẽ tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật nông lâm kết hợp và nuôi ong, đảm bảo tính tự chủ và khả năng nhân rộng mô hình dự án cho bà con. Ngoài giá trị kinh tế, việc đặt những tổ ong dưới tán rừng nguyên sinh còn giúp duy trì sự cân bằng sinh thái và hỗ trợ sự phát triển của rừng, đồng cỏ, và các hệ sinh thái tự nhiên khác.

Ông Song Ikhwan - đại diện LG trao tặng 600 cây lim xanh cho đại diện Vườn Quốc gia Bến En và Hợp tác xã Bản Thổ.

Ông Song Ikhwan, Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi cảm ơn Hợp tác xã Bản Thổ với dự án ý nghĩa này. Những mầm xanh hôm nay không chỉ góp phần phủ xanh đồi trọc, hồi sinh hệ sinh thái thực vật địa phương mà còn bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai. Tôi cũng hy vọng những nhà ong được cung cấp từ chương trình sẽ góp phần tạo sinh kế, giúp bà con ổn định kinh tế”.

Đại sứ cộng đồng LG - Hành trình vì cộng đồng toàn cầu, lần đầu đến Việt Nam

Đại sứ Cộng đồng LG (LG Ambassador Challenge) là hoạt động thường niên do LG phối hợp cùng Quỹ quyên góp tiền Phúc lợi xã hội Hàn Quốc (Community Chest of Korea) và tổ chức phi chính phủ Korea Food for the Hungry International thực hiện. Chương trình tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện thực hóa những sáng kiến ý nghĩa, góp phần mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Năm 2025, lần đầu tiên chương trình được triển khai tại Việt Nam với mục tiêu tìm kiếm những sáng kiến tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi theo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm: xóa nghèo, giáo dục có chất lượng và hành động vì khí hậu.

Nhà nuôi ong mật đặt dưới những tán rừng nguyên sinh, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học, hỗ trợ quá trình thụ phấn tự nhiên và tạo nên một hệ sinh thái cân bằng.

Bên cạnh dự án “Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt”, hai sáng kiến khác cũng đang được LG đồng hành triển khai gồm: “Hỗ trợ nâng cấp sân vận động tại Trường Tiểu học Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” và “Nâng cấp thư viện cho Trường Tiểu học Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em tại các khu vực còn khó khăn.

Ông Song Ikhwan cho biết: “Trên hành trình chuyển mình trở thành một nhà cung cấp các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh, LG tích cực triển khai những sáng kiến hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với tầm nhìn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho tất cả mọi người. Năm nay, LG lần đầu tiên triển khai LG Ambassador Challenge 2025 tại Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm LG có mặt tại thị trường Việt Nam”.