Công nghệ mới của Syngenta phòng trừ rầy nâu hiệu quả

Cảnh giác trước sự nguy hại của rầy nâu

Trong vụ Đông Xuân 2023-2024, rầy nâu đã bộc phát ở một số địa phương với diện tích hơn 10.000ha lúa bị tấn công và gây hại, dẫn đến những thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân.

Rầy tấn công với mật số cao vào các trà lúa tại nhiều tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Syngenta).

Rầy trưởng thành và rầy non dùng miệng chích vào thân cây lúa để hút dịch cây. Khi bị hại nhẹ, các lá lúa bên dưới có thể bị héo, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Khi bị hại nặng, sẽ xảy ra hiện tượng "cháy rầy", cả ruộng bị khô héo, màu trắng tái hoặc trắng. Phần dưới thân cây lúa có màu đen nâu, cây ngừng sinh trưởng.

Các vết thương trên cây là nơi nấm bệnh xâm nhập, làm cho cây lúa thối nhũn, đổ rạp, gây nên hiện tượng bông lúa bị lép một nửa hoặc toàn bộ. Hiện tượng cháy rầy đầu tiên mang tính cục bộ, chỉ một vài mét vuông nhưng nếu gặp điều kiện thuận lợi, vết cháy rầy sẽ lan rất nhanh, lên tới một vài hoặc cả cánh đồng trong vòng 1-2 tuần.

Phòng trừ rầy nâu không hiệu quả có thể gây cháy rầy diện rộng.

Nghiêm trọng hơn, rầy nâu còn là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, làm cho cây lúa tuy vẫn giữ màu xanh nhưng bị thấp lùn, có những lá bị xoăn nhiều vòng, trổ bông muộn nhưng không thoát, ít hạt và hạt bị lép. Những ruộng lúa bị rầy nâu tấn công mà không có biện pháp phòng trị kịp thời có nguy cơ cháy rầy, gây thất thoát toàn bộ năng suất vụ mùa.

Chính vì thế, bà con nông dân cần kịp thời thực hiện các biện pháp phòng trừ ngay từ sớm để giảm thiểu sự nguy hại của rầy nâu và bảo vệ mùa màng tối ưu.

Pexena® 20WG dạng cốm từ Syngenta - lựa chọn ưu việt cho nhà nông

Trong nhiều năm qua, một trong những giải pháp hiệu quả hàng đầu giúp bà con nhà nông an tâm trong việc phòng trừ rầy chính là Pexena. Sản phẩm có khả năng tác động nhanh đối với cả ấu trùng và rầy trưởng thành, cắt lứa rầy giúp ruộng lúa tránh được cháy rầy và ngăn ngừa bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá do virus truyền nhiễm. Với hoạt chất Triflumezopyrin cùng khả năng lưu dẫn mạnh giúp hiệu lực trừ rầy có thể kéo dài từ 14-21 ngày sau khi phun.

Với mong muốn hơn thế nữa, đội ngũ nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Syngenta đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu và tự hào giới thiệu sản phẩm Pexena mới - Pexena® 20WG với công nghệ thành phẩm tiên tiến nhất hiện nay - dạng cốm độc quyền từ Syngenta giúp tan nhanh không nghẹt béc, không những sở hữu những đặc tính tốt nhất của thương hiệu Pexena trong việc kiểm soát rầy nâu, mà còn mang đến sự tiện lợi cho nông dân từ công nghệ thành phẩm dạng cốm.

Pexena® 20WG được sản xuất từ công nghệ dạng cốm nên không bụi, tan nhanh và tan tốt. Với khả năng hòa tan tối ưu, thậm chí có thể tan tốt trong các loại nước phèn có dãy nồng độ pH khác nhau, Pexena cốm mang đến nhiều tiện ích cho nông dân khi sử dụng, không những phù hợp với các thiết bị phun truyền thống mà còn phù hợp với bối cảnh nhà nông đang ứng dụng nhiều thiết bị hiện đại để phun thuốc trên đồng ruộng.

Nhờ khả năng tan nhanh, Pexena cốm giúp nhà nông pha thuốc nhanh chóng, hạn chế việc hao hụt, đồng thời tiết kiệm công phun và súc rửa thiết bị phun một cách dễ dàng.

Pexena® 20WG, dạng cốm - công nghệ thành phẩm vượt trội.

Sản phẩm đã chứng minh hiệu quả phòng trừ rầy hiệu quả kể cả khi áp lực rầy lên đến đỉnh điểm. Các nghiên cứu đồng ruộng mà Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười thực hiện cho thấy, thuốc Pexena cốm đạt hiệu lực trừ rầy 100% tại 7 ngày sau xử lý, 99,9% tại 14 ngày sau xử lý, 98,7% ở 21 ngày sau xử lý và đặc biệt là sau 3 ngày thuốc đã đạt hiệu lực 96,5%.

Diệt rầy nhanh và cho hiệu quả cao, kéo dài là điểm mạnh của Pexena cốm so với các thuốc trừ rầy hiện nay trên thị trường. Ngoài ra, Pexena cốm có liều lượng áp dụng thấp, vừa an toàn cho hầu hết các loại thiên địch có ích trên đồng ruộng, và an toàn hơn với con người và môi trường.

Ông Trần Thanh Vũ - Tổng giám đốc Công ty Syngenta Việt Nam - chia sẻ: "Syngenta luôn không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến, vừa mang lại hiệu quả vượt trội, vừa phù hợp với tập quán canh tác, đáp ứng mong mỏi của bà con nông dân. Với công nghệ thành phẩm dạng cốm ưu việt, Pexena cốm không những giúp nhà nông giải tỏa áp lực về rầy nâu gây hại, đảm bảo năng suất lúa mà còn mang đến sự tiện lợi trong pha và phun thuốc, an toàn hơn khi sử dụng, có thể giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật đưa xuống đồng ruộng".

Pexena® 20WG (Pexena cốm) là sản phẩm công nghệ dạng cốm mới từ Syngenta, giúp bà con tiện dụng hơn khi sử dụng thuốc phòng trị rầy nâu. Thuốc tan nhanh, không hao hụt thuốc; súc rửa dễ dàng và pha nhanh chóng, tiết kiệm công phun.