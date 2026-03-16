Con trai dán thông báo lên xe máy, rong ruổi khắp nơi tìm mẹ mất tích bí ẩn

Thời gian qua, hình ảnh người đàn ông dán thông báo "tìm mẹ" kèm thông tin nhận dạng trên chiếc xe máy cũ màu đỏ, rong ruổi qua nhiều tuyến đường thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Mẹ Trần Thị Thảnh (SN 1956), thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ đi khỏi nhà từ mùng 9/2 (tức 22/12/2025 âm lịch). Khi đi, mẹ mặc áo như hình, không quàng khăn, quần lửng hoa, mong mọi người chia sẻ để sớm tìm thấy mẹ", nội dung thông báo dán trên xe máy kèm theo hình ảnh nhận dạng.

Ông Nguyễn Hồng Trường dán thông báo lên xe máy và rong ruổi đi tìm mẹ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sáng 16/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trương Văn Bình (SN 1974, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Xuân, con rể bà Thảnh) cho biết trong năm 2025, mẹ vợ ông vào miền Nam sinh sống cùng gia đình người con trai.

Cuối tháng 12/2025 âm lịch, bà được vợ chồng người con trai chở bằng ô tô về quê tại xã Thạch Xuân để chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Tối 8/2 (ngày 21/12/2025 âm lịch), bà về đến nhà con rể (nhà ông Bình), cách nhà mình khoảng 1km.

Sau bữa cơm, bà Thảnh được sắp xếp ngủ cùng 2 cháu ngoại. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, người thân thức dậy và không thấy bà trong nhà. Kiểm tra camera, gia đình phát hiện lúc 2h55 ngày 9/2, bà vẫn còn ở trong nhà. Khoảng 5 phút sau, bà rời đi và mất liên lạc từ đó đến nay.

Chân dung bà Trần Thị Thảnh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo ông Bình, bà Thảnh có dấu hiệu ảnh hưởng bởi bệnh Alzheimer, căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, gây suy giảm trí nhớ và nhận thức.

"Gia đình đã trình báo công an địa phương và tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tung tích của mẹ. Hơn một tháng nay, chúng tôi rất lo lắng, tạm gác mọi công việc để đi tìm", ông Bình chia sẻ.

Cũng theo ông Bình, thời gian gần đây, người con trai trưởng của bà là ông Nguyễn Hồng Trường (SN 1975) đã dán thông báo tìm mẹ lên xe máy và rong ruổi khắp các tuyến đường nhằm tìm kiếm.

Với những khu vực xa hơn như Nghệ An và phía Nam Hà Tĩnh, người thân sử dụng ô tô đi tìm với hy vọng sớm có manh mối để đoàn tụ với bà, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện gia đình vẫn tiếp tục đi tìm kiếm nhiều nơi và đăng tải thông tin trên mạng xã hội, mong cộng đồng chia sẻ nhằm có thêm manh mối về tung tích của người mẹ.

Trung tá Đặng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Thạch Xuân, xác nhận bà Trần Thị Thảnh mất tích từ rạng sáng 9/2 đến nay. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã huy động lực lượng phối hợp với dân quân, người thân, hàng xóm tìm kiếm tại nhiều khu vực như bìa rừng, ao hồ và các khu dân cư.

Thông tin vụ việc cũng được chuyển đến công an các địa phương lân cận qua các nhóm liên lạc, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, thông báo tại các nơi công cộng. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa có thông tin về tung tích của bà Thảnh.