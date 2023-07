Cơ hội nhận vàng PNJ 24K trong mỗi gói hạt nêm Aji-ngon Heo

Chương trình khuyến mại "Cơ hội rinh vàng tới tấp" khi mua hạt nêm Aji-ngon Heo.

Cơ hội nhận ngay giải thưởng giá trị

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9, khi mua sản phẩm Hạt nêm Aji-ngon Heo loại 170 gram, 400 gram hoặc 900 gram với bao bì được in thông tin và hình ảnh về chương trình khuyến mại "Cơ hội rinh vàng tới tấp", khách hàng sẽ nhận được mã dự thưởng gồm 12 ký tự số in bên trong bao bì. Với mỗi mã dự thưởng, khách hàng có cơ hội sở hữu các giải thưởng giá trị gồm một giải Siêu vàng trị giá 100 miếng vàng PNJ 24K loại một chỉ (tương đương 10 lượng vàng); 120 giải Đặc biệt, mỗi giải một Miếng vàng PNJ 24K loại một chỉ và 30.000 giải May mắn, mỗi giải một thẻ cào điện thoại trị giá 10.000 đồng.

Để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần tìm mã dự thưởng in bên trong bao bì sản phẩm và lựa chọn tham gia theo hai cách sau:

Cách 1: Gửi mã dự thưởng qua tin nhắn SMS theo cú pháp sau: "AJINGON[khoảng trống] <mã dự thưởng>" gửi đến tổng đài 6067 (1.000 đồng/tin nhắn).

Cách 2: Truy cập website www.ajingon.vn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu bao gồm họ tên, số điện thoại, tỉnh/thành phố, năm sinh, thương hiệu hạt nêm đang sử dụng thường xuyên ở nhà, mã dự thưởng, sau đó nhấp vào "Quay số ngay".

Hướng dẫn tham gia dự thưởng đơn giản qua SMS hoặc website chương trình (Ảnh: Ajinomoto).

Hạt nêm được tin dùng theo công nghệ Nhật Bản

Nhãn hiệu hạt nêm Aji-ngon của Ajinomoto Việt Nam có lẽ không còn quá xa lạ trong mỗi gian bếp Việt. Là sản phẩm hạt nêm tiên phong trên thị trường từ năm 2000, Aji-ngon Heo là 'trợ thủ đắc lực' của người nội trợ để mang đến bữa ăn ngon tròn vị cho gia đình.

Nhờ thành phần chính là chiết xuất xương thịt hầm được sản xuất trực tiếp từ nguyên liệu xương ống, tủy, và thịt được hầm chậm trong nhiều giờ tại nhà máy Ajinomoto, hạt nêm Aji-ngon Heo giúp giữ được độ trong của nước dùng và không làm thay đổi hương vị tự nhiên của thực phẩm. Từ món chiên, xào, kho, hầm… ngày thường hay những món chế biến cầu kỳ hơn, Aji-ngon Heo vẫn là lựa chọn hàng đầu của người nội trợ.

Hạt nêm Aji-ngon Heo dùng được cho nhiều phương pháp nấu ăn (Ảnh: Ajinomoto).

Sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Ajinomoto, theo công nghệ hiện đại Nhật Bản và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu đóng gói, người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng trong chế biến món ăn hàng ngày.

Bên cạnh hạt nêm Aji-ngon, Ajinomoto Việt Nam còn sở hữu danh mục đa dạng 35 sản phẩm, không chỉ mang đến bữa ăn ngon miệng, tiện lợi… mà còn đáp ứng nhu cầu về sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng dinh dưỡng, như trà hòa tan Blendy, thức uống giấm gạo Vtox…

Danh mục sản phẩm phong phú của Ajinomoto Việt Nam (Ảnh: Ajinomoto).

Khách hàng có thể đến chợ hoặc cửa hàng bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi gần nhất hoặc mua sản phẩm trực tuyến qua Tiki, Shopee, Lazada, Sendo để tham gia quay thưởng cùng chương trình "Cơ hội rinh vàng tới tấp".