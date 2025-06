Cô giáo lao xuống sông cứu nữ sinh là kiện tướng quốc gia về bơi lội

Hành động bản năng trong tình thế nguy cấp

Nhiều ngày qua, hàng xóm láng giềng và người thân, họ hàng tập trung bàn tán rôm rả về câu chuyện chị Nguyễn Thị Mai (37 tuổi - giáo viên dạy thể dục Trường Tiểu học Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định), không ngần ngại lao xuống sông Đào để cứu một em nữ sinh khỏi đuối nước.

Ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ xen lẫn vui mừng vì người quen của mình “bất ngờ nổi tiếng”. Nhiều người càng cảm phục hơn khi biết, trước khi nhảy xuống sông cứu người, chị Mai đã thức trắng 2 đêm trông người nhà nằm viện.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định vì hành động dũng cảm cứu học sinh khỏi đuối nước (Ảnh: Công an Nam Định).

“Tôi chẳng kịp suy nghĩ nhiều, chỉ kịp chạy theo lối thang bộ rồi lao xuống sông bơi đuổi theo hướng dòng nước nơi nữ sinh đang bị cuốn trôi. Dù rất mệt, nhưng tôi chỉ nghĩ làm thế nào để cứu được người thôi”, chị Mai nói.

Chị Mai cho biết, chị từng là vận động viên bơi lội của Trung tâm Quốc phòng 5, chị từng 2 lần đạt huy chương vàng tại Hội thi thể dục thể thao Bộ Quốc phòng năm 2019 và 2024 và đạt kiện tướng quốc gia về bơi lội. Năm 20 tuổi, chị Mai theo học Đại học Thể dục Thể thao và về công tác giảng dạy tại Trường Tiểu học Hồng Quang.

Cô giáo Nguyễn Thị Mai và chồng Đại úy Đinh Văn Dũng (Ảnh: Công an Nam Định).

Dù nhận được rất nhiều những lời ca ngợi, thán phục nhưng chị Mai cho rằng: “Đó là hành động bản năng trong tình thế nguy cấp”.

Đại tá Mai Đại Trưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết: “Hành động của cô giáo Nguyễn Thị Mai tưởng chừng bản năng nhưng lại đầy trách nhiệm và đậm tính nhân văn. Hành động dũng cảm này đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trước hành động dũng cảm của cô giáo Mai, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã ký Quyết định tặng Giấy khen cho cô giáo Nguyễn Thị Mai, vì hành động dũng cảm cứu học sinh khỏi đuối nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Cuộc sống hạnh phúc của cô giáo Mai

Trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Mai ở xóm Tân Thành, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Chị Mai chia sẻ: “Chồng tôi là cán bộ Công an phường Nam Phong, TP Nam Định. Công việc của một người cán bộ công an công tác tại cơ sở hầu như không có lúc nào ngơi nghỉ. Càng những ngày lễ, Tết, anh càng bận. Ngoài việc lo toan chu toàn việc nhà, việc dạy học mà tôi cũng luôn động viên anh yên tâm công tác”.

Những ngày gần đây, chồng chị Mai cũng vắng nhà biền biệt vì làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tham gia góp ý, dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VneId.

Ngôi nhà cô giáo Mai luôn rộn ràng tiếng cười, của 2 đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện cùng chuyện tình lý tưởng “giáo viên - chiến sĩ” (Ảnh: Công an Nam Định).

Khi biết tin vợ mình chính là người nhảy xuống sông Đào cứu nữ sinh đuối nước, Đại úy Đinh Văn Dũng (chồng chị Mai), cán bộ Công an phường Nam Phong, TP Nam Định, không quá bất ngờ vì anh hiểu tính cách của vợ mình khi biết người gặp nguy hiểm sẽ không ngần ngại giúp đỡ.

“Hành động của vợ tôi là bản năng trong tình huống nguy cấp để cứu người, tôi rất tự hào về vợ mình và thấy mình may mắn vì có một người vợ tần tảo hết lòng vì chồng vì con. Xác định mình là lính, nhiều lần phải rời bữa cơm đầm ấm gia đình, sẵn sàng làm nhiệm vụ, nhưng hậu phương luôn có người vợ lo chu toàn tôi rất yên tâm”, Đại úy Dũng tự hào khi nói về vợ mình.

Đứng trước thời khắc sinh tử, không áo phao, không công cụ hỗ trợ, không một chút do dự, chỉ có bản năng thương người và một trái tim dũng cảm, cô giáo Nguyễn Thị Mai đã giành giật được sự sống cho người khác từ tay tử thần và trở thành “người hùng” trong mắt rất nhiều người bằng cách không ngờ nhất.