Cô gái Việt bất ngờ khi gặp nam diễn viên Trư Bát Giới phim Tây du ký

Ngày 22/4, Ngô Kim Ngân (SN 2005) hiện là sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh đăng tải đoạn video ghi lại giây phút gặp gỡ nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc lên trang cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Cô gái Việt xúc động khi được gặp nam diễn viên Trư Bát Giới phim Tây du ký (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Người xem dễ dàng nhận ra nam diễn viên xuất hiện trong video là nhân vật quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt Nam. Ông là Mã Đức Hoa - người thủ vai Trư Bát Giới trong bộ phim Tây du ký kinh điển phiên bản năm 1986.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô gái 21 tuổi cho biết, đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tới Bắc Kinh du học của mình.

Hồi giữa tháng 4 vừa qua, khi sang lớp khác để tìm bạn, Ngân tình cờ thấy nam diễn viên Lưu Đức Hoa được mời tới, giao lưu cùng sinh viên trong tiết học thuộc bộ môn "Tây du ký và văn hóa Trung Hoa".

Kim Ngân chụp ảnh cùng nam diễn viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Buổi giao lưu kéo dài khoảng 2 tiếng, thu hút hàng trăm sinh viên tới tham dự và ngồi chật kín khán phòng. Trong bầu không khí sôi nổi, cả lớp cùng nhau hát bài nhạc chủ đề quen thuộc của bộ phim.

Vào những giây phút cuối, cô gái Việt Nam tranh thủ tìm cách trò chuyện với nam diễn viên. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng cô cảm nhận ông là người có tính cách thân thiện, cởi mở và hoạt bát dù đã ở tuổi 81.

Được trực tiếp giao lưu với thần tượng của mình hồi nhỏ khiến Ngân không khỏi xúc động. Nam diễn viên đã gửi lời chào tới khán giả Việt Nam, bày tỏ niềm vui khi biết bộ phim được nhiều thế hệ người Việt yêu thích.

Nam diễn viên ngồi hàng đầu, được mời tới giao lưu với các sinh viên trường Bắc Đại trong một tiết học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Qua cuộc trò chuyện, nam diễn viên Mã Đức Hoa cho biết đã từng tới Việt Nam và thấy con người nơi đây nhiệt tình, hiếu khách.

"Việt Nam là đất nước tuyệt vời. Mong tình hữu nghị Việt - Trung của chúng ta mãi mãi vững bền", ông nói.

Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng hình ảnh của nam diễn viên thủ vai Trư Bát Giới khiến nhiều người Việt không khỏi xúc động.

"Ông là ký ức tuổi thơ của rất nhiều người. Chỉ cần nhìn thấy họ, hình ảnh của bộ phim kinh điển năm nào lại ùa về. Đến nay, trong dàn diễn viên của bộ phim nhiều người không còn nữa. Vậy nên, việc gặp được họ là điều rất may mắn", tài khoản Bảo Phúc chia sẻ.

Không chỉ với Kim Ngân, đối với nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X Việt Nam, bộ phim Tây du ký phiên bản năm 1986 là một trong những phim truyền hình không thể thiếu của quãng đời tuổi thơ. Bộ phim được trình chiếu hàng trăm lần trên sóng truyền hình.

Với Kim Ngân, đây cũng là bộ phim tạo nguồn cảm hứng đặc biệt khiến cô theo đuổi con đường theo học tiếng Trung sau này.

Cô gái trẻ cho biết, ngày còn nhỏ, cô từng được bố mua nhiều băng đĩa của bộ phim. Từ niềm yêu thích, cô dần bồi dưỡng tình cảm, muốn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Hoa. Cô từng theo học chuyên ngành tiếng Trung tại trường THPT chuyên Lào Cai.

Năm 2023, cô trúng tuyển học bổng chính phủ Trung Quốc (CSC) và trở thành sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh (gọi tắt là Bắc Đại). Đây cũng là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc hiện nay.

Hiện Ngân là sinh viên năm 3 của trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện cô cùng khoảng 60 sinh viên người Việt ở tất cả các hệ cùng theo học tại trường. Môi trường học tập tại Bắc Đại có tính cạnh tranh cao khiến Ngân không tránh khỏi áp lực, nhưng coi đó là động lực để phấn đấu.

Trong sinh hoạt hàng ngày, Ngân chủ yếu ăn tại căng tin trường. Khu ký túc xá có khu bếp chung nên thỉnh thoảng cô và bạn bè cùng nhau nấu các món Việt như nem, phở, bún cho đỡ nhớ hương vị quê nhà.

Đồ ăn Việt tại khu vực cô sinh sống khó tìm và mức giá khá đắt đỏ. Trong đó, một bát phở có giá trung bình 50 tệ (khoảng 200.000 đồng).

Cô gái Việt dự định sẽ học lên thạc sỹ rồi quay trở về Việt Nam để phấn đấu trở thành một giáo viên dạy tiếng Trung.