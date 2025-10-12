Cô gái phẫu thuật để có vòng 3 lớn nhất thế giới, đi máy bay phải mua 2 ghế

Natasha Crown (27 tuổi) cho biết cô bắt đầu theo đuổi ước mơ sở hữu vòng 3 to nhất thế giới từ năm 18 tuổi, với mong muốn từ "cô gái thể thao" thành "nữ thần quyến rũ".

Tính đến nay, Natasha đã trải qua 5 ca phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil (BBL) - phương pháp hút mỡ ở bụng, lưng hoặc đùi, sau đó cấy mỡ vào vùng mông để tạo dáng đồng hồ cát. Dù hiện tại vòng 3 của Natasha nặng hơn 44kg, cô vẫn chưa hài lòng.

Hiện tại, vòng 3 của nữ người mẫu đã nặng hơn 44kg (Ảnh: Mirror).

"Khi 17 tuổi, tôi thấy một cô gái có vòng 3 rất lớn và tôi bị cuốn hút ngay lập tức. Tôi yêu những đường cong. Với tôi, mọi thứ càng to càng đẹp", Natasha chia sẻ với truyền thông.

Không chỉ phẫu thuật mông, Natasha còn thực hiện nâng ngực, tiêm botox và filler (các loại chất làm đầy dưới da). Cô khẳng định: "Tôi không hề lo lắng về sức khỏe và tôi sẽ còn tiếp tục phẫu thuật".

Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận ngoại hình hiện tại của mình khiến nhiều người sợ hãi.

"Cơ thể tôi khiến đàn ông e dè. Khi tôi ra đường, ai cũng nhìn chằm chằm, thậm chí trên mạng còn có người mỉa mai tôi. Dù vậy, tôi không bận tâm", Natasha nói.

Ở tuổi 27, cô đã trải qua 5 lần phẫu thuật thẩm mỹ tăng số đo vòng 3 (Ảnh: Mirror).

Ngoài việc đối mặt với những lời dè bỉu, cuộc sống hằng ngày của Natasha cũng gặp nhiều bất tiện. Khi đi máy bay, cô phải mua hai ghế ngồi hoặc thường xuyên va chạm vào người khác trong nhà hàng.

Trên mạng xã hội, Natasha thường đăng video khoe thân hình "đồng hồ cát cực đại" của mình dù thường xuyên nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Một người bình luận: "Bác sĩ phẫu thuật của cô ấy đáng bị kiện, chuyện này thật điên rồ". Người khác viết: "Phẫu thuật thẩm mỹ cũng phải biết điểm dừng".

Natasha cho biết cô không có ý định ngừng phẫu thuật trong thời gian tới (Ảnh: Mirror).

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến bênh vực Natasha: "Cô ấy có vẻ vui vẻ. Đó là cơ thể của cô ấy, không ảnh hưởng đến ai cả".

Bất chấp tranh cãi, Natasha khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành cô gái có vòng 3 lớn nhất thế giới. Với cô, mọi thứ không bao giờ là "đủ to".

Hoàng Thư