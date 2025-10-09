Cô gái Hà Nội nuôi dê làm thú cưng hút triệu lượt xem

Bốn tháng qua, căn nhà của vợ chồng chị Nguyễn Linh Chi (SN 1992, phố Đại La, phường Tương Mai, Hà Nội) lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Từ ngày có thêm “thành viên đặc biệt”, con dê tên Jam, không khí trong gia đình trở nên tươi mới hẳn.

Bố của Chi trước đây thường lủi thủi một mình trong nhà khi con cái đi làm, giờ bận rộn cả ngày chăm dê, hết cho ăn lại tắm rửa, chơi đùa.

“Tôi bắt đầu nuôi dê được 4 tháng rồi”, Chi kể. Việc nuôi dê đến với Chi rất tình cờ. Vốn yêu động vật, gia đình Chi đã nuôi một chú mèo và hai chú chó. Một lần tình cờ, Chi và chồng xem video nước ngoài về những người nuôi dê làm thú cưng, thấy vừa lạ vừa thú vị. Cả hai nảy ra ý định “tậu” một con dê về nuôi.

“Người bạn của tôi ở Đà Lạt có đàn dê cảnh mới sinh con nên tôi quyết định chọn một con dê để nuôi thử”, Chi kể.

Chi quyết định nuôi dê làm thú cưng sau khi xem những video trên mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Con dê được vận chuyển ra Hà Nội bằng tàu hỏa. Vợ chồng Chi hôm ấy háo hức ra tận ga đón “thành viên mới”.

“Khi nhìn thấy Jam, tôi thích ngay. Đó là một con dê cái lông trắng muốt, mắt đen long lanh, trông rất khác với những thú cưng mà tôi từng nuôi”, cô nhớ lại.

Jam được đón về nhà với giá 20 triệu đồng, bao gồm cả chi phí vận chuyển. Những ngày đầu, cả nhà lúng túng vì chưa có kinh nghiệm chăm dê. Khác với chó mèo, Jam ăn gần như suốt ngày, chủ yếu là rau, lá khô và ngô.

“Mỗi ngày, tôi phải chuẩn bị đủ loại hoa quả, lá mít, chuối non, cà rốt, ngô để đổi món cho Jam. Và phải để ý khẩu phần, nếu ăn đồ ướt quá, dê dễ bị rối loạn tiêu hóa. Jam nhai suốt ngày, chắc chỉ dừng lúc ngủ”, Chi kể.

Vợ chồng Chi thường xuyên cho Jam đi chơi, con dê nổi tiếng đến độ nhiều người xin chụp ảnh cùng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Chi, so với việc nuôi và huấn luyện chó, mèo thì nuôi dê mất thời gian, công sức và tiền bạc hơn rất nhiều. Jam vốn bướng, khó nghe lời, càng quát to lại càng lì.

Sau nhiều lần thử, Chi rút ra “bí kíp riêng”: “Mỗi khi Jam nghịch hay cắn linh tinh, tôi chỉ cần "xuỵt" và nói "không được", nó dừng ngay. Dê thông minh, nhưng phải dạy bằng cách mềm mỏng, không thể ép”, cô gái nói.

Trung bình mỗi tháng, Chi tốn khoảng 2 triệu đồng cho việc nuôi dê, từ cỏ khô đến rau quả. Khâu vệ sinh cho Jam cũng mất nhiều thời gian vì dê không thể đi vệ sinh đúng chỗ như chó hay mèo, nên thường xuyên phải dọn dẹp, tắm rửa. Bù lại, Jam rất tình cảm, hay quấn quýt với người cho ăn.

Người thân nhất của Jam là bố của Chi. “Lúc đầu, bố phản đối kịch liệt, nói dê hôi, khó nuôi, nhà lại chật, nhưng khi thấy nó đáng yêu, sạch sẽ, thơm tho thì lại mê luôn. Bố suốt ngày chơi với Jam, hai ông cháu không rời nhau”, cô cười nói.

Jam luôn quanh quẩn bên bố Chi vì ông là người thường xuyên cho dê ăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 4 tháng, Jam đã nặng 10kg, hiếu động và nghịch ngợm. Ở nhà, Jam hay trêu chọc chó mèo, đôi khi còn giương sừng mới nhú ra dọa khiến cả nhà bật cười.

Buổi tối, Chi và chồng thường đèo Jam lên phố dạo chơi. Ai đi ngang cũng ngạc nhiên khi thấy cô bế một con dê trắng tinh trên xe, tưởng là chó con. “Nhiều người đến gần mới reo lên "ơ, dê à?", rồi xin chụp ảnh chung. Có người còn hỏi chỗ mua nữa”, Chi kể vui.

Không dừng lại ở đó, cô còn lập một kênh TikTok chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của Jam. Nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem, khiến Jam trở thành “ngôi sao mạng”.

“Có lần tôi ra đường, có người nhận ra Jam rồi xin chụp ảnh cùng. Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa tự hào vì con dê nhỏ của mình lại được yêu quý đến thế”, Chi cười nói.