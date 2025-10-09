Cô gái cải tạo xe buýt thành chỗ ở để khỏi phải thuê nhà

Ngay từ khi còn nhỏ, Danielle đã luôn mơ về cuộc sống được đi khắp nơi và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Dẫu vậy, đến tháng 5/2021, sau khi tốt nghiệp đại học, cô vẫn sống cùng mẹ.

"Tôi chưa dọn ra riêng vì không muốn bị cuốn vào vòng xoáy trả tiền thuê nhà mỗi tháng", Danielle chia sẻ với tạp chí People.

Sau đó, thay vì chọn cuộc sống cố định ở một căn hộ, Danielle quyết định thực hiện ước mơ tuổi thơ - tìm mua một chiếc xe buýt cũ và cải tạo thành nhà di động. Đến tháng 9/2021, Danielle tìm được chiếc xe buýt phù hợp và bắt đầu hành trình cải tạo kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

Danielle thực hiện hành trình cải tạo xe buýt thành nhà di động trong hơn 3 năm rưỡi (Ảnh: People).

"Tôi biết rằng nếu muốn sống trên xe thì phải khiến nó trở nên thoải mái nhất có thể. Tôi chọn xe buýt vì rộng rãi, dễ tùy chỉnh theo ý mình so với một chiếc nhà di động sẵn có", cô chia sẻ.

Danielle ưu tiên xe buýt ngắn để tiết kiệm chi phí và thời gian cải tạo, đồng thời dễ lái hơn. Ngoài ra, cô còn chọn xe đã chạy dưới 320.000km, có nóc phẳng để dễ thiết kế nội thất và có thể ngắm sao đêm trên nóc xe.

"Tổng chi phí tôi bỏ ra để cải tạo xe vào khoảng 25.000-35.000 USD (khoảng 660-920 triệu đồng), tính cả tiền mua xe", Danielle tiết lộ.

Khoản tốn kém nhất cô phải bỏ ra là lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, gần 3.000 USD (khoảng 80 triệu đồng) bao gồm tất cả vật liệu. Hạng mục đắt thứ hai là lớp xịt cách nhiệt, tốn khoảng 900 USD (khoảng 23 triệu đồng).

Phòng khách trên xe buýt được trang bị đầy đủ nội thất (Ảnh: People).

Danielle tự tay làm khoảng 85% công việc cải tạo. Một số hạng mục như tháo ghế ngồi hay lắp hệ thống điện mặt trời, cô phải thuê thợ bên ngoài hỗ trợ. Đến tháng 3 năm nay, hành trình cải tạo xe buýt của cô đã hoàn tất. Từ đó đến nay, Danielle sống thoải mái trên chiếc xe buýt của mình.

"Bạn bè tôi thấy lối sống này thật "ngầu", tôi còn từng chở vài người bạn đi chơi cùng. Ban đầu, gia đình tôi nghĩ đó chỉ là sở thích nhất thời, cho đến khi tôi thực sự mua xe. Giờ thì họ rất tự hào, dù vẫn lo lắng cho sự an toàn của tôi", Danielle nói.

Trước đây, Danielle từng làm việc trong lĩnh vực bán hàng năng lượng mặt trời. Hiện cô sống bằng tiền tiết kiệm và nhận vài công việc ngắn hạn, đồng thời hy vọng sẽ sớm tìm được một công việc từ xa để tự do di chuyển hơn.

Danielle thường đỗ xe tại các trạm dừng xe tải, bãi đỗ, công viên hoặc khu cắm trại. Chiếc xe được thiết kế phù hợp với thời tiết lạnh, nên vào mùa nóng, cô thường di chuyển đến vùng mát mẻ hơn để tránh oi bức.

Nhà bếp và phòng tắm của Danielle trên xe buýt (Ảnh: People).

Danielle thừa nhận: "Cuộc sống trên xe không dành cho mọi người. Ai muốn sống du mục hoặc cố định trong xe cũng phải chấp nhận việc không có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà truyền thống, từ việc tự lấy nước đến xử lý chất thải cá nhân.

Lối sống này phù hợp với người thích thay đổi và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Mọi người thường chỉ thấy phiên bản lãng mạn của cuộc sống du mục, nhưng thực tế có rất nhiều điều không hào nhoáng như bên ngoài. Cần tìm hiểu kỹ trước khi quyết định xem mình có thật sự phù hợp hay không".

Dù vậy, Danielle vẫn cho biết, với cô, mỗi ngày sống trên chiếc xe buýt là một bài học mới, một cơ hội để khám phá bản thân và thế giới theo cách riêng. Hơn hết, Danielle muốn gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Đừng để nỗi sợ ngăn bạn sống với ước mơ của chính mình.