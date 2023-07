Cô gái 25 tuổi uốn mình trên không trung mỗi ngày với yoga bay

Từ khi là sinh viên đại học, Phạm Trà (25 tuổi, quê Nam Định) đã yêu thích và say mê yoga - bộ môn giúp cô giải phóng cơ thể, cải thiện sức mạnh thể chất và tinh thần. Sau này, được nhiều bạn bè, người quen tin tưởng, Trà bắt đầu dạy yoga thảm cho mọi người.

Năm 2020, Trà bén duyên thêm với Aerial yoga hay còn gọi là yoga bay. Đây cũng là thời điểm loại hình này du nhập và thu hút sự chú ý tại Việt Nam.

Yoga bay là bộ môn tập luyện trên độ cao 3m, với sự hỗ trợ của dây lụa có sức chịu lực hơn 900 kg. Bộ môn phổ biến tại các nước châu Âu và nhanh chóng lan tỏa, trở thành trào lưu của giới trẻ tại các nước châu Á như Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia...

"Tôi vốn có nền tảng học múa và yoga thảm nên khi đến với yoga bay có nhiều thuận lợi. Nhưng như bất cứ ai khi bắt đầu, tôi cũng có những lo sợ về độ chắc chắn của võng, sợ độ cao, sợ không theo được... Sau này, khi đã vượt qua, tôi dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ với học viên", Phạm Trà chia sẻ.

Phạm Trà cũng thừa nhận, giống như nhiều bộ môn tập luyện khác, cô cũng nhiều lần đối mặt chấn thương. "Có những lúc, tôi vừa điều trị bệnh lý vừa tiếp tục đến lớp để dạy học viên. Có khó khăn, có đau đớn nhưng vì say mê bộ môn này mà tôi vượt qua được hết", cô gái Nam Định cho hay.

Do đặc thù của công việc là huấn luyện viên yoga bay, Trà bắt đầu ngày mới từ khá sớm. Cô chuẩn bị rất kĩ trang phục tập luyện, ăn một bữa sáng giàu dinh dưỡng, đọc thêm tài liệu về bộ môn. Sau đó, Trà di chuyển tới phòng tập để tự tập luyện và chờ tới ca dạy.

Hàng ngày Trà đều kiểm tra rất kĩ dụng cụ trong phòng tập để đảm bảo an toàn cho học viên.

"Ngày mới đi dạy, tôi có lần rớt tim khi học viên trượt ngã khỏi dây", cô nhớ lại. Đó là buổi đầu cô dạy yoga thảm. Do một học viên thiếu chú ý, không lắng nghe kĩ hướng dẫn nên trượt ngã. "Rất may vì ngã ở vị trí không quá cao và bên dưới có chuẩn bị thảm đỡ nên chị ấy chỉ đau nhẹ. Bản thân tôi khi tập luyện thì xem chấn thương là điều bình thường. Nhưng nếu học viên gặp bất cứ tai nạn nào, dù nhỏ nhất, tôi cũng rất lo lắng, cảm thấy day dứt. Đó là lí do, tôi không dám chủ quan ở bước chuẩn bị dụng cụ", Trà cho biết.

Theo nữ huấn luyện viên, yoga bay sử dụng võng lụa để nâng đỡ trọng lượng cơ thể giúp giảm áp lực lên xương sống. Do đó, bộ môn này hỗ trợ rất tốt cho người tập giải phóng áp lực phần cổ, vai, gáy và cột sống.

"Ngoài ra, yoga bay tăng cường thể lực bởi các bài tập có kháng lực. Học viên sẽ khỏe lên, dẻo dai và linh hoạt khi tập luyện đều đặn một thời gian", Trà cho biết. Một số động tác giúp mở hông, háng, lưng ở yoga bay sẽ được thực hiện dễ dàng hơn vì có sự hỗ trợ của võng lụa.

Cô gái 25 tuổi uốn mình trên không trung mỗi ngày với yoga bay (Video: Toàn Vũ).

Một điều khiến bộ môn này thu hút học viên còn là sự mãn nhãn về hình ảnh.

"Bộ môn này có tính nghệ thuật cao. Đó cũng chính là lí do thu hút tôi và khiến tôi gắn bó. Mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi tìm tới yoga bay như một liệu pháp giải tỏa tâm lí", Phạm Trà chia sẻ.

Trà cho biết, mỗi người học sẽ có những thế mạnh riêng. Người có thể lực tốt, người có độ linh hoạt tốt. "Thế mạnh của tôi là sự linh hoạt và khả năng cảm thụ âm nhạc. Nhờ đó những bài hay chuỗi động tác tôi biên dựng được học viên yêu thích, nhiều người ủng hộ. Tôi cảm thấy rất may mắn", nữ huấn luyện viên chia sẻ.

Theo Trà, lượng học viên quan tâm đăng kí bộ môn này ngày càng đông. Học viên của cô, có cả trẻ em và những người trên 50 tuổi. Những học viên này luôn cần sự hướng dẫn sát sao từ huấn luyện viên.

"Những ngày đầu, học viên thường có tâm lý e sợ. Nhưng đôi khi, sự vụng về ban đầu xen lẫn chút sợ hãi cũng rất đáng yêu. Có lúc học lên võng rồi nhưng quên cách xuống, cả lớp phải túm vào, người đỡ, người tháo võng", Trà kể.

Phạm Trà thừa nhận, công việc này không chỉ mang tới niềm hạnh phúc cho cô mà còn đưa tới thu nhập tốt. Hiện nay, chi phí học yoga bay thường cao hơn 50 - 70% chi phí học yoga thảm. Tùy từng trung tâm, mức chi phí dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/buổi học, thậm chí cao hơn nếu học riêng hay học các bài khó.

Để duy trì cơ thể dẻo dai, Phạm Trà tập luyện các động tác giãn cơ ngay cả khi ở nhà. "Mỗi ngày được tập luyện và dạy mọi người về yoga bay, tôi thấy thật vui và hạnh phúc", cô gái tâm sự.