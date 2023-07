MC Liêu Hà Trinh kể chuyện chồng doanh nhân cùng tập yoga lúc mang bầu

Sau gần 1 năm về chung nhà, vợ chồng Liêu Hà Trinh chính thức đón thêm thành viên mới vào hôm 12/6 vừa qua. Hôn nhân của cô và ông xã Anh Khoa nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

Trong thời gian mang thai, Liêu Hà Trinh từng gây chú ý khi khoe hình ảnh tập yoga khi bầu vượt mặt. Yoga vốn là môn thể thao mang đến nhiều lợi ích tích cực cho "mẹ bầu". Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, Liêu Hà Trinh chia sẻ nhiều trải nghiệm của bản thân trong việc tập yoga.

Nữ MC cho biết khi tham gia một khóa học tiền sản, cô được giới thiệu cho khóa "yoga bầu", thích hợp với thai phụ. Ông xã cô đã lập tức đăng ký cho vợ.

Liêu Hà Trinh kể: "Ban đầu tôi tập cùng ông xã, sau đó là mẹ chồng, với những động tác hít thở, giãn cơ, thư giãn, mở cơ sàn chậu để dễ sinh. Trong quá trình tập, tôi thấy có nhiều sự kết nối cùng em bé và bản thân, từ đó tinh thần và thể chất cũng sẵn sàng hơn cho ngày con chào đời. Tôi tin gia đình đã chọn đúng môn tập thích hợp cho những tuần cuối thai kỳ".

Liêu Hà Trinh cho biết bản thân là người "sống vội" nên từ trước đến nay cô không mặn mà với yoga, chỉ thích những môn tốc độ, "đốt sức" như đạp xe hay Muay Thái.

Tuy nhiên, suy nghĩ này của cô đã thay đổi sau khi tham gia khóa "yoga bầu" do ông xã sắp xếp. Nữ MC cảm nhận cơ thể dẻo dai hơn, suy nghĩ mạch lạc và cảm nhận hơi thở tốt hơn.

"Thời điểm mới bắt đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ tập yoga để sinh dễ hơn. Vì lần đầu làm mẹ, lại chọn sinh thường nên tôi không có kinh nghiệm về hít thở, lại hay suy nghĩ nhiều và không tập trung. Vì vậy, tôi tin yoga giúp mình cải thiện nhiều về sức khỏe tinh thần và thể chất", cô nói.

Đặc biệt, hình ảnh doanh nhân Anh Khoa tập yoga cùng Liêu Hà Trinh cũng được chú ý. Nhắc về ông xã, nữ MC cho biết "bạn đời" chủ động tập luyện cùng để tạo động lực cho cô trong những ngày đầu.

Liêu Hà Trinh chia sẻ: "Anh Khoa là người tâm lý, anh biết tôi lười, sợ tôi trốn hoặc tập qua loa nên đã chủ động tập cùng. Tôi rất thích thú khi thấy chồng cũng khó khăn không kém với những động tác tưởng chừng cơ bản và "dễ nuốt".

Qua yoga, tôi nhận ra cơ thể mỗi người có những hạn chế và điểm mạnh khác nhau nhưng chúng ta đều có thể vượt qua giới hạn của bản thân để trở nên khỏe mạnh dẻo dai hơn, bằng cách lắng nghe cơ thể và kiên trì luyện tập.

Tôi có hẹn với cô giáo là sau sinh sẽ tiếp tục đồng hành với những khóa dành cho người mới nhập môn bằng những động tác nhẹ nhàng, giúp cơ thể tăng sự kết nối, nhanh phục hồi hơn".

Như nhiều mẹ bầu khác, Liêu Hà Trinh cũng mang áp lực trong việc lấy lại dáng vóc và cân nặng sau khi sinh.

"May mắn là tôi đang áp dụng chế độ nuôi con bằng sữa mẹ là chính, cộng với việc chăm con nên mỗi ngày bước lên cân đều sụt 0,5kg. Ngoài ra, tôi được mẹ chồng chăm rất kỹ về dinh dưỡng các bữa ăn nên sữa về dồi dào. Tôi tin sẽ sớm lấy lại cân nặng như trước.

Tuy nhiên, thời gian còn được gắn bó với em bé trong giai đoạn đầu đời mới là ưu tiên số 1 nên các mẹ đừng quá căng thẳng", cô tâm sự.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Liêu Hà Trinh cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn "ở cữ" từ sớm. Trong thời gian này, cô kiêng nhiều thứ để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

"Phụ nữ sau sinh được ví như "cua lột da", mỏng manh yếu ớt mọi mặt từ tinh thần đến thể chất, lại phải túc trực chăm sóc bé nên càng cần chú ý chế độ ngủ nghỉ, ăn uống, sinh hoạt.

Ví dụ, tôi rất thích gội đầu và làm việc luôn tay nhưng việc tắm gội thường xuyên và đi đứng liên tục sẽ khiến cơ thể biểu tình dữ dội về sau. Tôi nghe lời mẹ chồng nên 3 ngày mới gội 1 lần, tắm nhanh bằng nước ấm, luôn giữ kín thân thể, ăn uống kiêng lạnh, uống nước ấm thường xuyên và kiêng ra gió.

Ban đầu thấy chưa quen nên tôi còn bứt rứt nhưng 1-2 tuần tôi nhận ra việc kiêng cữ này rất có ích, đặc biệt là chế độ cho con bú bằng sữa mẹ cũng thuận lợi hơn", Liêu Hà Trinh nói thêm.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục

Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối….

Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https: //f5yoga.dantri.com.vn/

Ticketbox: https: //ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID: https: //id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https: //www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn