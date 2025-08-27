Có điện lại sau hơn 24 giờ, chung cư ở Hà Nội vẫn ngập hơn nửa mét

Theo thông tin từ đại diện Ban quản lý, chiều 27/8, nhiều hạng mục tại Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) vẫn chưa thể trở lại bình thường do nước vẫn còn ngập ở nhiều chỗ, cư dân phải lội bì bõm, chung tay dọn dẹp và khắc phục sự cố.

"Hơn một ngày qua, ai cũng mệt, nhưng rất đáng mừng là mọi người đã cùng nhau vượt qua được thời điểm khó khăn nhất", chị Mai chia sẻ.

Có điện, nhưng khu vực chung cư này vẫn còn tình trạng ngập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Mai cho biết, trong cả ngày 27/8, cư dân Ecohome 1 nhận được nhiều sự hỗ trợ, oằn mình khắc phục các sự cố sau ngập lụt.

Chị Mai kể: "Khó khăn nhất là thông tin liên lạc bị gián đoạn. Không sạc được điện thoại, không vào mạng được, nhiều lúc muốn báo tin cũng không thể. May mắn là cư dân lập nhóm, phân công nhau trực, ai còn pin thì nhắn hộ cho cả tòa nhà. Còn nước sinh hoạt thì được xe chở nước tiếp tế, mỗi hộ chia nhau một ít để cầm cự".

Chị Mai cho biết, chiều 27/8, các đơn vị chức năng như UBND phường và bộ đội đã có mặt hỗ trợ hút nước, cung cấp cơm, nước uống cho cư dân.

"Hôm qua nước có chỗ sâu hơn 1m, nhưng hôm nay chỉ còn khoảng 50-60cm. Đội kỹ thuật đang hút nước trong hầm để có thể vận hành máy phát điện, trước mắt duy trì được một thang máy phục vụ vận chuyển rác, tránh ô nhiễm", chị Mai chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều nhóm thiện nguyện và cư dân các khu chung cư lân cận cũng liên tục tiếp tế cơm hộp, xôi, bánh mì, cháo, nước uống, giúp người dân Ecohome 1 vượt qua khó khăn.

Chung cư Ecohome 1 đã có điện sau hơn 24 giờ mất điện vì ngập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến khoảng hơn 17h, khi lực lượng kỹ thuật và bộ đội hỗ trợ hút nước trong hầm, hệ thống điện dự phòng được kích hoạt, thang máy và điện chiếu sáng dần khôi phục, đem lại niềm vui vỡ òa cho hàng nghìn hộ gia đình.

"Nhìn ánh đèn bật sáng, ai cũng thở phào. Dù vẫn còn nhiều việc phải dọn dẹp, nhưng điều quan trọng nhất là cuộc sống đã có thể trở lại nhịp bình thường", chị Mai chia sẻ.

Chị Mai cho biết, sau khi có điện, nhiều cư dân vẫn chung tay dọn dẹp những nơi còn ngập lụt. Bên cạnh đó, chỉ một phần cư dân trở về căn hộ, số khác vẫn còn tạm di chuyển đi nơi khác.

Trước đó, sáng 26/8, ảnh hưởng của mưa lớn do bão đã khiến nhiều khu vực Hà Nội ngập úng, trong đó Ecohome 1 là một trong những điểm ngập nặng nhất với chỗ sâu hơn 1m.

Nước tràn vào toàn bộ 16 thang máy, khiến cả 4 tòa nhà của khu chung cư hơn 4.000 cư dân bị tê liệt. Điện mất từ 9h sáng, hệ thống bể ngầm bị ngập, nguồn nước sinh hoạt dự trữ trên mái nhanh chóng cạn kiệt.

Chị Mai (áo đỏ) nhận hỗ trợ nước uống từ cư dân các chung cư lân cận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Suốt một ngày một đêm, cư dân phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, thang máy ngừng hoạt động, người già và trẻ em mắc kẹt trên tầng cao. Tối 26/8, chung cư rơi vào bóng tối đặc quánh, cư dân phải xoay xở đủ cách để có ánh sáng - từ việc mang đèn vợt muỗi, xin đèn pin đến mượn sạc dự phòng.

Trong lúc đó, tinh thần tương trợ cộng đồng được phát huy tối đa. Người dân chung cư chủ động tát nước, gia cố thang máy E1A để duy trì vận hành tạm thời.

Cư dân ở các chung cư lân cận tiếp tế thức ăn, nước sạch cho Ecohome 1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cư dân các khu lân cận như Ecohome 2, Ecohome 3, Golden Time… cũng mang sang từng thùng mì, chai nước, hộp cơm, cháo nóng. Những bạn trẻ tình nguyện lội nước, dùng thùng xốp và thuyền phao để đưa nhu yếu phẩm vào bên trong để hỗ trợ cư dân tại Ecohome 1 vượt qua sự cố.