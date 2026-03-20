Cô dâu Việt ở Đức tiêu 100 triệu/tháng, thu nhập cao vẫn chật vật mua nhà

Ngày cuối tháng, chị Đặng Mai Hồng (người Việt ở Đức) mở cuốn sổ thống kê các khoản chi tiêu của gia đình. Tổng chi phí sinh hoạt hết khoảng 100 triệu đồng - mức phù hợp với dự tính của hai vợ chồng.

"Mức chi tiêu này được xếp vào hàng trung bình cao so với mặt bằng chung. Chúng tôi không tính toán chi li từng đồng, mong muốn cuộc sống thoải mái nhất trong khả năng có thể", chị Hồng nói.

Chi tiêu 100 triệu đồng/tháng, nhà nước gửi tiền nuôi con

Kết hôn và sống ở Đức đã được 4 năm, người phụ nữ gốc Việt cho rằng, giá cả tại quốc gia này ổn định, không đắt đỏ như Thuỵ Sĩ hay các nước Bắc Âu.

Hàng tháng, vợ chồng chị Mai Hồng giữ chi phí sinh hoạt quanh ngưỡng 100 triệu đồng (hơn 3.000 Euro), phần còn lại dành để tiết kiệm và đầu tư.

"Thu nhập sau thuế tại Đức thường bị trừ khoảng 35-40%, đổi lại người dân được hưởng nhiều phúc lợi như trợ cấp nuôi con, phương tiện công cộng được trợ giá, cùng với hệ thống giáo dục và y tế gần như miễn phí", cô dâu Việt bày tỏ.

Trong số 100 triệu đồng chi tiêu hàng tháng, tiền thuê nhà là khoản tốn kém nhất. Gia đình chị đang ở trong căn hộ rộng 80m2 tại trung tâm thành phố Hamburg với mức giá thuê bao gồm cả điện nước khoảng 1.300-1.400 Euro/tháng (hơn 40-42 triệu đồng).

Chi phí ăn uống khoảng 1.000-1.200 Euro (30-36 triệu đồng) là khoản tốn kém thứ hai trong bảng chi tiêu. Tiền mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm (nước giặt, nước rửa chén, dầu gội...) ở siêu thị khoảng 700 Euro/tháng (hơn 21 triệu đồng) và chi phí ăn uống ở nhà hàng khoảng 300-500 Euro/tháng (9-15 triệu đồng/tháng).

"Ở Đức, nhiều người hạn chế ăn ngoài vì giá đắt đỏ. Gia đình tôi thường ăn ở nhà hàng khoảng 1-2 lần/tuần để thoả mãn niềm đam mê với ẩm thực", chị Mai Hồng chia sẻ.

Người Đức thường mua đồ ăn cho cả tuần để trong tủ lạnh, cô dâu Việt chọn đi siêu thị 2-3 lần/tuần để chọn được thực phẩm tươi ngon. Tại Đức có 3 dòng siêu thị từ giá rẻ đến cao cấp. Gia đình chị thường mua sắm tại chuỗi siêu thị Kaufland - phân khúc trung bình, giá cả ổn định.

Bằng cách tận dụng các chương trình giảm giá và khuyến mại, người phụ nữ mua được thực phẩm tươi ngon, giá cả phải chăng nhằm tối ưu chi phí.

Ở Đức cũng có nhiều chợ truyền thống với hàng hoá đa dạng. Tuy nhiên, đây không phải là nơi để mua sắm thực phẩm hàng ngày. Với chị, đi chợ là thói quen xa xỉ, thường mang tính chất trải nghiệm nhiều hơn.

"Ở Đức, chợ không phải nơi để mua đồ rẻ. Giá cả ở đây đắt hơn siêu thị, vì bán các sản phẩm thủ công và hữu cơ như phô mai, thịt nguội hay nông sản do người dân tự làm, không phải sản xuất số lượng lớn theo kiểu công nghiệp", cô dâu Việt chia sẻ.

Trong khi nhiều gia đình mất một khoản tiền lớn cho đi lại, vợ chồng cảm thấy may mắn vì được làm việc tại nhà, không phải thường xuyên đến văn phòng. Ô tô chủ yếu được dùng để đi chơi xa vào dịp cuối tuần nên chi phí tiền xăng khoảng 300 Euro/tháng (hơn 10 triệu đồng).

"Chúng tôi di chuyển bằng hệ thống đường cao tốc Autobahn. Đây là tuyến đường được nhà nước miễn phí, không giới hạn tốc độ ở nhiều đoạn. Tại một số khu vực, lái xe có thể tăng tốc tới 250-300km/h", người phụ nữ chia sẻ.

Bảo hiểm là một phần không thể thiếu trong bảng chi tiêu của gia đình chị Mai Hồng cũng như các hộ dân khác ở châu Âu. Nếu không có bảo hiểm, khi gặp rủi ro về sức khoẻ, chi phí điều trị rất đắt đỏ.

Mỗi tháng, vợ chồng mua bảo hiểm ô tô 200 Euro/tháng (hơn 6 triệu đồng), cộng thêm các khoản bảo hiểm khác, tổng chi phí lên tới 400 Euro/tháng (hơn 12 triệu đồng).

Bảo hiểm y tế là bắt buộc và rất hữu ích. Nhờ có thẻ bảo hiểm, việc khám chữa bệnh tại Đức hoàn toàn miễn phí. Bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm thân thể là hai loại cơ bản thường được trừ trực tiếp vào lương, công ty trả một nửa và nhân viên tự đóng một nửa.

Tại nhiều quốc gia, việc sinh con thường đi kèm không ít áp lực tài chính cho các cặp vợ chồng. Ở Đức, hành trình này nhẹ nhàng hơn nhờ sự hỗ trợ từ nhà nước.

"Mỗi tháng, gia đình tôi nhận khoảng 250 Euro (hơn 7 triệu đồng) tiền trợ cấp nuôi con. Trên toàn lãnh thổ Đức, giáo dục từ tiểu học đến đại học được miễn phí. Tại bang của tôi đang sống, các em nhỏ đi học mầm non không mất tiền", chị chia sẻ.

Sau khi trang trải các khoản sinh hoạt, vợ chồng chị dành một phần thu nhập để đầu tư vào các quỹ tài chính. Người Đức không có thói quen tích trữ vàng như người dân các nước châu Á và hiếm thấy tiệm vàng mở trên phố.

Cô dâu Việt cho rằng, tiền tích lũy không chỉ là “quỹ dự phòng” cho những tình huống bất ngờ, mà còn hướng đến các mục tiêu dài hạn như mua nhà, nuôi dạy con và đảm bảo cuộc sống ổn định trong tương lai.

Dù chi phí sinh hoạt chiếm một phần lớn trong thu nhập nhưng chuyện này không trở thành áp lực tài chính, vì hai vợ chồng đều có nguồn thu nhập ổn định.

"Chúng tôi không quá khắt khe trong việc chi tiêu, chú ý cân đối thu chi vừa đáp ứng nhu cầu cuộc sống và có tích lũy cho tương lai", chị chia sẻ.

Thu nhập cao, vẫn chật vật mua nhà

Ở nhiều nước tại châu Á, mọi người xem sở hữu căn nhà là mục tiêu lớn trong cuộc đời. Tại Đức, đa số người dân có quan điểm khá thoải mái về vấn đề này.

"Họ không quan trọng chuyện sở hữu nhà, không ai hỏi bạn đang thuê hay mua nhà, cũng không áp lực phải có nhà. Nhiều người có tiền vẫn chọn thuê nhà, dành tiền đầu tư vào các lĩnh vực khác", người phụ nữ chia sẻ.

Theo chị Mai Hồng, người Đức thường tính toán chuyện mua nhà lúc bước vào giai đoạn 40-50 tuổi hoặc khi có kế hoạch sinh con. Trước đó, họ ưu tiên trải nghiệm cuộc sống, phát triển sự nghiệp và dành thời gian cho du lịch.

Thời gian tới, vợ chồng chị tính toán tìm mua nhà để sớm an cư. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện dễ dàng vì mức giá bất động sản cao ngất ngưỡng.

Ở các thành phố lớn như Berlin, Hamburg hay Munich, giá nhà khá cao. Một căn hộ khoảng 70-80m2 có giá 400.000 Euro (hơn 12 tỷ đồng). Giá nhà riêng có thể lên tới 700.000-800.000 Euro (21-23 tỷ đồng).

Trong khi đó, tại các thành phố nhỏ hơn, giá nhà rẻ bằng một nửa. Với 200.000 Euro (khoảng 6 tỷ đồng), người mua có thể sở hữu một căn hộ chung cư rộng rãi. Với số tiền 500.000 Euro (hơn 15 tỷ đồng), khách có thể mua một căn nhà vườn khang trang.

Có mức thu nhập tốt tại Đức, việc mua nhà vẫn là bài toán dài hạn với vợ chồng chị Mai Hồng. Thời điểm trước Covid-19, lãi suất ngân hàng ở mức thấp, chuyện vay để mua nhà khá thuận lợi. Vài năm qua, lãi suất tăng lên, vợ chồng vẫn cần cân nhắc.

Muốn sở hữu một căn hộ, chị Mai Hồng tính toán mỗi tháng phải tiết kiệm vài nghìn Euro. Quá trình này mất nhiều năm, không phải là chuyện một sớm một chiều, đặc biệt là với những bạn trẻ mới kết hôn.

"Ở độ tuổi ngoài 30 như vợ chồng tôi, bạn bè chưa ai nghĩ đến việc mua nhà. Chúng tôi đều gốc châu Á nên tính chuyện an cư để bố mẹ yên tâm", chị bày tỏ.

Không chỉ vấn đề tài chính, quy trình mua nhà tại Đức khá chặt chẽ và kéo dài, đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. Quá trình tìm được căn nhà phù hợp có thể mất vài năm. Người Đức vốn quen với việc lên kế hoạch dài hạn nên lựa chọn được nơi ở ưng ý không thể là quyết định vội vàng.

Vay ngân hàng là phương án được nhiều người lựa chọn khi mua nhà. Trong trường hợp muốn nhận được lãi suất ưu đãi, ngân hàng có thể yêu cầu người mua phải gửi một khoản tiết kiệm trong thời gian nhất định. Nếu người mua trả góp từ đầu, lãi suất thường cao hơn.

"Có nhiều mô hình vay khác nhau, nhìn chung đều cần kế hoạch tài chính rõ ràng từ người mua, không thể liều lĩnh rồi ảnh hưởng đến túi tiền của bản thân", chị nói.

Chị Mai Hồng và chồng là Daniel Dang quen nhau từ năm 2016, khi anh sang Việt Nam tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ngoại thương.

Sợ con gái lấy chồng xa, bố mẹ liên tục phản đối. Chính sự kiên trì và chân thành của Daniel Dang giúp gia đình bạn gái thay đổi thái độ, ủng hộ tình yêu của hai người.

"Sau một thời gian tiếp xúc, bố mẹ tôi hiểu hơn về anh ấy nên dần chấp nhận. Bố mẹ ngăn cản không phải vì Daniel không tốt mà không muốn con gái sống ở nước ngoài", chị chia sẻ.

Trong tình yêu cũng như cuộc sống, cặp đôi luôn chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Sự thấu hiểu giúp xoá nhoà khoảng cách về văn hoá, ẩm thực cũng như lối sống...

"Chúng tôi không tự gây áp lực về tiền bạc, cố gắng sống thoải mái nhất có thể. Hai bên hiểu nhau chính là chìa khoá giúp giải quyết mọi chuyện kể cả vấn đề tài chính của gia đình", chị bày tỏ.