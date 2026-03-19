Nông dân Trung Quốc đào được củ khoai dài 1m, giống bàn tay người

Tại Yết Dương (Quảng Đông, Trung Quốc), một lão nông đào được củ mài có hình dạng giống bàn tay người gây xôn xao.

Chia sẻ với báo chí địa phương, anh Hoàng - con rể của cụ - cho biết, củ mài dài khoảng 1m. Trong số nông sản được thu hoạch, duy nhất củ này có hình dáng khác thường.

Củ khoai mài có hình dáng kỳ lạ thu hút sự chú ý của mọi người (Ảnh: Huanqiu).

Nhiều người cao tuổi trong làng tỏ ra ngạc nhiên, cho biết từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy củ mài nào có hình thù kỳ lạ như vậy.

Phần phía trên của củ mài xòe ra như 5 ngón tay, các nhánh tách biệt rõ ràng. Một số đoạn còn uốn cong tự nhiên, giống các khớp bàn tay.

Biết thông tin cụ ông đào được củ mài kỳ lạ, một vị khách tìm đến nhà hỏi mua với giá 80.000 nhân dân tệ (hơn 300 triệu đồng). Gia đình từ chối bán, mong muốn giữ làm bộ sưu tập.

Hình ảnh củ khoai được đăng tải trên mạng gây xôn xao (Ảnh: Huanqiu).

Nông dân trong làng cho biết, những củ khoai có hình dáng lạ thường không phải là hiếm gặp. Trong quá trình phát triển dưới lòng đất, phần củ chịu tác động của môi trường, nhiệt độ, cùng nhiều yếu tố thổ nhưỡng nên hình thù có thể bị biến dạng.

Khoai mài là loại thực vật thuộc họ thân leo, thường mọc hoang dại. Cây có rễ củ ăn sâu dưới đất. Ngoài tác dụng làm thực phẩm, củ mài còn được dùng làm thuốc trong Đông y.

Trên thế giới, từng có nhiều trường hợp nông dân tìm thấy nông sản có hình dáng giống với bộ phận trên cơ thể người.

Năm 2017, vợ chồng bà Marli và Paulo Ciquinel ở Brazil phát hiện củ khoai tây khổng lồ có hình dạng giống bàn chân người, trọng lượng lên tới 8kg.

Củ khoai tây có hình bàn chân được tìm thấy trong vườn sau nhà (Ảnh: Mail).

Cặp đôi trồng khoai tây trong vườn sau nhà cùng các loại rau khác. Họ chăm sóc như bình thường, không có bí quyết gì đặc biệt.

“Chúng tôi chưa từng thấy củ khoai tây nào có hình dạng như vậy. Vợ chồng trưng bày nông sản dị dạng này để mọi người đến chiêm ngưỡng”, bà Marli nói.