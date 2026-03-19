Lương 35 triệu lo cho 4 người ở Hà Nội, cặp đôi vẫn tích 1 chỉ vàng/tháng

Từng nhiều lần không hiểu “cả tháng tiền đã đi đâu”

Cuối tháng 2, sau khi tổng kết thu chi của gia đình 4 người, chị Đinh Thị Hiền (26 tuổi) vẫn còn dư hơn 18 triệu đồng. Số tiền này đủ mua 1 chỉ vàng để thêm vào quỹ tiết kiệm của gia đình.

Bà mẹ trẻ cho biết, đây là tháng thứ 8 gia đình chị duy trì được mức tích lũy từ 15 đến 18 triệu đồng/tháng sau khi hai vợ chồng thay đổi cách quản lý chi tiêu.

Vợ chồng chị Hiền cùng con trai 9 tháng tuổi đang sống trong một căn phòng trọ khoảng 30m2 ở phường Xuân Phương, Hà Nội. Hơn một năm qua, chị đón mẹ chồng từ Phú Thọ xuống Hà Nội nhờ chăm con giúp.

Vợ chồng chị Hiền và con trai 9 tháng tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hiền làm nhân viên marketing của một công ty, còn chồng làm trong lĩnh vực vận tải. Tổng thu nhập của cả hai duy trì ở mức 35 triệu đồng mỗi tháng. Là vợ chồng trẻ lại chưa có nhà riêng, mỗi tháng, cả hai phải trang trải không ít khoản chi tiêu.

Tổng chi phí cho các khoản này khoảng 15-17 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, tiền thuê nhà và điện nước là 4 triệu đồng, tiền ăn 3 triệu đồng, bỉm sữa và tiêm chủng cho con 3 triệu đồng; tiền mua sắm, ăn uống, chi tiêu hàng ngày của hai vợ chồng là 3 triệu đồng; hiếu hỉ và các khoản phát sinh 1,5 triệu đồng…

Theo chị Hiền, trước đây, chị không ghi chép chi tiêu nên thường xảy ra tình trạng cứ đến gần cuối tháng, không hiểu “tiền đã đi đâu”.

“Thời gian đó, mỗi khi nhận lương, tôi lại “săn sale” (tìm mua sản phẩm khuyến mại), mua sắm những đồ dùng chưa thực sự cần thiết trên các sàn thương mại điện tử… Tôi gần như không bỏ lỡ dịp khuyến mại lớn nào và nghĩ rằng, mua vào những dịp này sẽ tiết kiệm được một khoản. Cứ vậy, tôi tranh thủ mua khá nhiều.

Ngoài ra, vợ chồng tôi cũng thường đi ăn bên ngoài, thích món gì là lại rủ nhau đi thưởng thức”, chị Hiền nhớ lại.

Chính vì chi tiêu không có kế hoạch nên cả hai tiết kiệm được rất ít, thậm chí có tháng không để dư được đồng nào. Thời điểm tạo ra bước ngoặt trong cách quản lý tài chính gia đình là khi chị Hiền mang thai rồi sinh con đầu lòng.

Chị kể: “Khi ấy, tôi không kiếm được tiền nên nguồn thu nhập chính trong nhà đến từ chồng. Tôi bắt đầu lập bảng chi tiêu hàng tháng xem mình tiêu gì, chi những khoản nào, có cần thiết cho gia đình không”.

Cách làm này thực sự phát huy hiệu quả. Trước mỗi khoản chi, vợ chồng trẻ đắn đo hơn thay vì đưa ra quyết định chủ yếu dựa vào cảm xúc hoặc các tình huống ngẫu hứng.

Chị Hiền dùng tính năng hũ chi tiêu của một ngân hàng để phân chia các hạng mục. Hũ chi tiêu này được quản lý bởi cả hai vợ chồng. Ai mua sắm gì, người kia đều biết và nhắc nhở nhau nên tiết kiệm ra sao.

Vợ chồng chị Hiền cùng quản lý tài chính trong hũ chi tiêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các khoản chi không phù hợp với mức sống đắt đỏ ở Hà Nội?

Quan sát bảng chi tiêu của gia đình chị Hiền, nhiều người cho rằng, các khoản chi quá ít và không phù hợp với mức sống đắt đỏ ở Hà Nội cho gia đình 4 người. Song chị Hiền khẳng định, những gì mình chia sẻ là thực tế.

Theo đó, các khoản tiền nhà, tiền bỉm sữa, tiêm chủng, mua đồ sinh hoạt thiết yếu gần như cố định, không thể bớt. Vì vậy, chị sẽ tối ưu khoản tiền ăn uống. Khoảng hai tuần một lần, cả gia đình lại về quê ở Phú Thọ, kết hợp đi chợ quê mua thịt, cá, vừa rẻ vừa tiết kiệm. Lúa gạo, rau củ quả có trong vườn nhà của gia đình nên chị hầu như không phải mua.

Mẹ chồng chị lên Hà Nội chăm cháu nhưng vẫn giữ thói quen cũ, chủ yếu ăn cơm nhiều, ăn ít thức ăn. Hai vợ chồng chị mỗi ngày cũng tự nấu cơm mang đi làm nên hạn chế được tiền ăn ngoài…

Bữa cơm với những thực phẩm mang từ quê lên Hà Nội của gia đình chị Hiền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các khoản chi tiêu được siết chặt nhưng thi thoảng mỗi tháng, cả hai vẫn đưa hai bà cháu đi chơi, đi ăn đổi bữa bên ngoài những món đơn giản. Cuộc sống không quá tằn tiện, vất vả như nhiều người nghĩ.

Nhờ cân đối các khoản tiền một cách hợp lý, từ tháng 6/2025, hai vợ chồng chị Hiền để dành được khoảng 15-18 triệu đồng mỗi tháng. Thời gian đầu, cả hai gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, thấy số tiền này không sinh lời nhiều, đến cuối năm 2025, cả hai chuyển sang lựa chọn mua vàng mỗi tháng.

Chia sẻ về lợi ích của việc ghi chép chi tiêu, chị Hiền cho rằng, đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát tài chính gia đình, đặc biệt với các gia đình trẻ sống ở thành phố lớn như Hà Nội.

“Việc ghi chép giúp mình biết rõ chi tiêu có vượt quá mức ngân sách đã đặt ra hay không. Khi nhìn lại, mình sẽ thấy bản thân đã mua những gì, từ đó đánh giá xem khoản chi đó có thực sự cần thiết và hữu ích cho gia đình để điều chỉnh cho phù hợp”, chị nói.

Thi thoảng gia đình chị Hiền cùng nhau đi chơi, thư giãn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ trải nghiệm cá nhân, chị cho rằng, các cặp vợ chồng trẻ không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền rồi mới tiết kiệm. Điều quan trọng hơn là hình thành thói quen tiết kiệm khoa học càng sớm càng tốt, dù chỉ từ những khoản nhỏ mỗi tháng.

Gia đình chị Hiền đặt mục tiêu sẽ tích lũy được một số tiền để sau này mua nhà hoặc mua đất tại khu vực ngoại thành Hà Nội.

“Mọi kế hoạch còn tùy thuộc vào công việc và cuộc sống sau này. Hiện tại, chúng tôi cố gắng quản lý tốt tài chính, tích lũy thêm các kỹ năng trong công việc, tìm thêm những cơ hội mới để cải thiện thu nhập”, chị Hiền nói.