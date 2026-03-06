Cô dâu ở TPHCM gây sốt vì lễ ăn hỏi lúc 15h, lý do khiến ai cũng bất ngờ

Lễ ăn hỏi lúc 15h để cô dâu đủ thời gian nghỉ ngơi

Thay vì tổ chức vào khung giờ buổi sáng như nhiều gia đình Việt, lễ ăn hỏi của Dương Thị Kiều My (26 tuổi) quê ở Bà Rịa Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM) và Nguyễn Trường Lâm (28 tuổi) sinh sống và làm việc tại bang California (Mỹ) diễn ra vào 15h ngày 21/2.

Lễ ăn hỏi của cô dâu chú rể vào cuối tháng 2 vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Quyết định này xuất phát từ ý tưởng của cô dâu, khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng phía sau đó là kỷ niệm thú vị và nhận được sự đồng thuận từ gia đình 2 bên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về chuyện tổ chức lễ ăn hỏi vào khung giờ chiều - thời điểm ít được các gia đình lựa chọn, Kiều My cho biết, cô từng chứng kiến cảnh nhiều cô dâu phải dậy sớm để trang điểm khiến tinh thần cả ngày bị mệt mỏi, uể oải.

Gia đình chú rể tới xin dâu vào lúc 15h (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thừa nhận bản thân làm việc hay bị trễ và không muốn mình rơi vào cảnh mệt lả vì dậy sớm, cô đề xuất việc tổ chức lễ ăn hỏi lúc 15h. Với khoảng thời gian này, cô dâu có đủ thời gian nghỉ ngơi giúp tinh thần phấn chấn. Gia đình họ hàng 2 bên cũng thoải mái về thời gian. Đặc biệt, thời tiết buổi chiều thường dễ chịu hơn so với ban ngày.

Sau khi chia sẻ ý kiến với gia đình, cô nhận được sự ủng hộ đầu tiên từ mẹ chồng. Bà cũng cho rằng, khoảng thời gian này vừa giúp mọi người thư thái không quá cập rập và nhiệt độ cũng mát mẻ hơn.

Hiện bố mẹ My và gia đình phía nhà chồng đều sống ở nước ngoài nên khá thoải mái về tư tưởng. Bố mẹ 2 bên nhất trí rằng, quan trọng nhất của buổi lễ là sự vui vẻ, không bị gò bó về giờ giấc để cô dâu chú rể yên tâm tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời.

Đúng như những gì cô dâu mong đợi, lễ ăn hỏi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, khoảng 16h30, toàn bộ quan khách di chuyển ra nhà hàng tổ chức tiệc cưới ngoài trời ở Long Hải với không gian nhìn hướng biển.

Cô dâu rưng rưng xúc động khi nghe lời nhắn nhủ của ba mẹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tình yêu từ lời nhắn trên mạng xã hội và màn "bơ" suốt 5 tháng

Chuyện tình của My và Lâm bắt đầu từ năm 2023. Ban đầu, Lâm chủ động kết bạn với My trên mạng xã hội. Thời điểm đó, My đang trong mối quan hệ với người khác, nên dù đã đọc được tin nhắn, cô vẫn không phản hồi.

Sau khi thấy My chia tay bạn trai, Lâm vẫn kiên trì nhắn tin, nhưng vẫn bị cô "bơ" suốt 5 tháng. Thế rồi, cơ duyên đến từ một bài đăng của Lâm lên trang cá nhân, chia sẻ chuyện bản thân bị đứt tay.

Những ngày mới quen, Lâm thường xuyên gửi tặng hoa tới nhà bạn gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận được tin nhắn hỏi thăm vu vơ của My, Lâm đáp lại dí dỏm: "Được em quan tâm như vậy, anh có bị đứt 10 ngón tay cũng không sao".

Câu nói khiến My bật cười và bắt đầu để ý đối phương. Lúc này, Lâm đang về Việt Nam chơi. Khi cả hai bắt đầu nhắn tin qua lại cũng là lúc anh phải trở về Mỹ làm việc. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Trong 2 tuần về Mỹ, Lâm liên tục gửi hoa tặng My. Không lâu sau, anh quyết định bay về Việt Nam để được gặp cô trực tiếp. Tới tháng 9/2023, họ chính thức gặp nhau ngoài đời và bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc.

Nhớ lại kỷ niệm đẹp nhất trong quãng thời gian yêu nhau, My cho biết đó là thời điểm cô đang kinh doanh tiệm làm đẹp và bị lừa mất khoản tiền lớn lên tới cả trăm triệu đồng.

Khi đó, cô gái trẻ vừa hoảng sợ vì mất tiền, vừa hoang mang nghĩ đối phương sẽ thất vọng vì mình. Tuy nhiên khi biết chuyện, thay vì trách móc, Lâm khẳng định sẽ cùng cô vượt qua.

Cả hai có màn cầu hôn qua lại tại Đà Lạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ động viên, anh chủ động lên kế hoạch, mở cho cô một tiệm spa. Hành động này khiến cô gái cảm động.

"Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra, nếu không ở bên anh ấy, có lẽ chẳng còn ai khác thương mình đến thế", cô tâm sự.

Do công việc linh hoạt, mỗi năm, Lâm có thể thu xếp để về Việt Nam 2-3 lần thăm người yêu. Sau một thời gian bên nhau và cảm thấy tình cảm đã chín muồi, anh hứa với người yêu lần trở về sắp tới sẽ cầu hôn cô.

Màn cầu hôn qua lại, sẵn sàng bước vào cuộc sống mới

Năm 2024, Lâm quay lại Việt Nam đúng như lời hứa từ trước. Anh chọn Đà Lạt làm nơi cầu hôn bạn gái bởi đây là nơi chứng kiến nhiều kỷ niệm của cả hai.

Khi đang ngồi trò chuyện bên nhau, bất ngờ Lâm nhờ bạn gái vào nhà vệ sinh lấy hộ chiếc khăn. My bước vào, thấy một bó hoa to đặt sẵn bên trong. Lúc mang hoa ra ngoài, cô bật cười vì bạn trai đã quỳ gối chờ sẵn bên ngoài.

"Em đồng ý làm vợ anh nhé", giọng Lâm hơi run run nhưng ấm áp.

Cả hai sẵn sàng bước vào cuộc sống ở một chân trời mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không để người yêu phải đợi lâu, My gật đầu hạnh phúc.

Bản thân Lâm cũng không ngờ, My cũng âm thầm đặt sẵn một chiếc nhẫn để cầu hôn ngược với bạn trai. Ngày hôm sau tại một quán cà phê lãng mạn tại Đà Lạt, cô chính thức cầu hôn người đàn ông của mình.

Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi đang hoàn thiện hồ sơ. Nếu thủ tục hoàn tất, cô sẽ sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng và tổ chức đám cưới tại đây.

Cô gái trẻ cho biết đang rất mong chờ cuộc sống ở một chân trời mới. Bởi cô biết, ở nơi đó mọi người luôn chào đón cô bằng tất cả tình yêu thương.