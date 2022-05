Club 1900 đại diện Việt Nam tham dự bầu chọn Top 100 Clubs thế giới 2022

Bảng xếp hạng Top 100 Clubs do DJ Magazine (còn gọi là DJ Mag) - tạp chí uy tín hàng đầu thế giới dành cho nhạc điện tử, các DJ và club tổ chức bình chọn. 1900 là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này với thứ hạng 68 vào năm 2019 và 52 vào năm 2021. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của 1 club Việt Nam trên bảng xếp hạng này.

Nhận xét về 1900, DJ Mag từng hết lời khen ngợi: "Giữ vững vị thế của một club xứng tầm thế giới khi từng lọt DJ Mag Top 100 Club vào 2019 và 2021, 1900 là điểm đến lý tưởng cho người yêu nhạc nói riêng và các khán giả yêu thích không khí sôi động nói chung. Dù phải đóng cửa trong thời gian dịch bệnh, 1900 đã có những phương án để hỗ trợ nhân viên và tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc qua những sự kiện trực tuyến. 1900 cũng tập trung hỗ trợ các nghệ sĩ Việt dù là mới nổi hay thuộc tầm ngôi sao qua các chuỗi sự kiện đa dạng về nội dung."

Được xướng tên trên bảng xếp hạng DJ Mag là một điều vô cùng quan trọng với ngành công nghiệp âm nhạc và nightlife của Việt Nam khi chúng ta được sánh vai cùng với các cường quốc trên Thế Giới. Tự hào biết bao khi được thấy Việt Nam trên bảng xếp hạng danh giá này đúng không nào? Hãy cùng vote cho 1900 ngay hôm nay, cổng bình chọn sẽ đóng vào ngày 11 tháng 05 vì thế hãy cùng nhanh tay bạn nhé!

Các bước để vote:

Bước 1: Click vào link https://vote.djmag.com/

Bước 2: Chọn ngôn ngữ English, chọn đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc gmail của bạn (1 trong 2)

Bước 3: Điền tên, email, chọn thành phố Hanoi, quốc gia Vietnam

Bước 4: Điền 5 club yêu thích của bạn trong 5 ô. Điền "1900" vào tất cả 5 ô club và "Hanoi" trong ô city đều được tính thêm vote.

Bước 5: Ấn tiếp vào mũi tên sang phải cho đến khi trang hiện thông báo "THANK YOU FOR VOTING" tức là bạn đã thành công rồi!

Binz trong show 1900 Future Hits tháng 4 vừa qua.

Trở lại sau một thời gian dài đóng cửa, 1900 đã liên tiếp "chiêu đãi" khán giả với những sự kiện âm nhạc đỉnh cao, có sự góp mặt của các ca sĩ, DJ nổi tiếng trong và ngoài nước: Binz, Hoàng Thùy Linh, 16 Typh, RPT GONZO, DJ PlastikFunk…, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi cuối tuần.

Plastik Funk - DJ top 80 thế giới trong show DJ Mag x Roadtrip to 1900.

Hoàng Thùy Linh trình diễn các bài hit mới nhất của mình tại 1900.

Bước sang tuổi thứ 6, 1900 đã khẳng định vị thế số 1 trong ngành Nightlife tại Việt Nam: Không chỉ là một club giải trí về đêm mà đã xây dựng thương hiệu trở thành một tụ điểm văn hóa nghệ thuật. 1900 đã trở thành một phần văn hóa của giới trẻ: Được nhắc đến hàng ngày trong các câu chuyện của họ như một hoạt động gần gũi "lên Nghìn Chín" hay một kiểu âm nhạc "nhạc Nghìn Chín" mà còn được đi vào các bản hit nhạc Việt.

Đáp lại tình cảm của khán giả và người hâm mộ, 1900 liên tục có các sự kiện tri ân hàng tuần: Ladies' Night (Miễn phí vào cửa và đồ uống cho các bạn nữ tối thứ Ba hàng tuần), Student Night (Miễn phí vào cửa cho sinh viên tối thứ Tư hàng tuần)

1900 Ladies' Night.

1900 LE THÉÂTRE - THE BEST NIGHTLIFE IN HANOI OLD TOWN

#1 Club in Vietnam

#52 DJ Mag Top 100 Clubs 2021

Địa chỉ: 8B Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook: www.facebook.com/1900.hn

Instagram: https://www.instagram.com/1900.hn/

Youtube: https://www.youtube.com/1900letheatre

TikTok: https://www.tiktok.com/@1900.hn

Soundcloud: https://soundcloud.com/1900hn