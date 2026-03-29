Cụ ông 95 tuổi ở Hưng Yên vừa bón cơm cho vợ vừa hỏi "còn yêu chồng không?"

Gần 40 năm làm dâu, ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ chồng

Về làm dâu gần 40 năm nay, chị Hải Yến (54 tuổi) không ít lần chứng kiến những khoảnh khắc tình cảm gắn bó của bố mẹ chồng. Thậm chí, có những lần nghe bố chồng trò chuyện với mẹ chồng khi ông bón cơm cho bà, chị tủm tỉm cười vì những câu nói ngọt ngào tan chảy.

Cụ ông ở Hưng Yên 95 tuổi bón cơm cho vợ, hỏi còn yêu chồng không (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Có ngon không, có yêu anh không", cụ ông Khiếu Đình Cải (95 tuổi) hỏi. Cụ bà Nguyễn Thị Uyên, 92 tuổi, chỉ nói ngắn gọn: "Thôi, già rồi". Cụ Cải lại trêu: "Phải yêu đến già chứ. Hay mai tôi đi với bà khác có được không?".

Nghe hai cụ ở độ tuổi "xưa nay hiếm" trò chuyện với nhau, con cái trong nhà bật cười. Với chị Yến, đây vốn là cảnh thường thấy trong cuộc sống gia đình.

Cụ ông 95 tuổi bón cơm cho vợ (Ảnh cắt từ video).

Đằng sau khoảnh khắc giản dị ấy là câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng bền chặt suốt hàng chục năm, được người con dâu chứng kiến và khẳng định hoàn toàn có thật.

Gia đình chồng chị Yến trú tại thành phố Thái Bình cũ, nay thuộc phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên. Về làm dâu từ năm 1989 đến nay, chị Yến thừa nhận gần như không mấy khi nghe thấy ông bà to tiếng với nhau.

Hai cụ có tổng cộng 8 người con nhưng đã mất một người, còn 6 người con gái và 1 người con trai là chồng chị Yến. Ông bà hiện sống cùng gia đình con trai.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người phụ nữ 54 tuổi cho rằng, điều khiến chị ấn tượng nhất trong cuộc sống nhà chồng chính là tình cảm ông bà dành cho nhau.

Gia đình sum họp trong ngày mừng thọ cụ Cải 90 tuổi vào năm 2021 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Mẹ chồng tôi quê gốc ở Hải Dương cũ. Thời còn trẻ, bà di tản về xã của bố chồng tôi nhưng sống khác làng. Hai cụ tình cờ quen biết rồi nên duyên", chị Yến tâm sự.

Trong mắt con dâu, cụ Cải là một người đàn ông đặc biệt hiếm có, nhất là trong cách đối xử với vợ. Dù cuộc sống gia đình từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, hai cụ vẫn giữ được sự gắn bó, nhường nhịn.

"Bà đôi lúc cáu giận sẽ lớn tiếng mắng, thậm chí có lúc nói nặng lời, nhưng ông chưa bao giờ để bụng. Ông luôn là người đầu tiên hòa giải mọi mâu thuẫn vợ chồng nên hai cụ luôn giữ hòa khí trong nhà", chị Yến nói.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ấm áp

Cụ Uyên đã yếu và phải nằm một chỗ khoảng 5 năm nay. Trong đó, 3 năm gần đây, cụ gần như không thể tự ngồi dậy. Trước đó sức khỏe cụ suy giảm nhiều, có biểu hiện bị lẫn, lúc nhớ lúc quên.

Gia đình chụp ảnh ngày cháu nội cụ Cải lấy vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, cụ Cải dù ở tuổi 95 nhưng vẫn khá minh mẫn, ăn uống sinh hoạt bình thường, có thể di chuyển chậm bằng dụng cụ hỗ trợ.

Việc chăm sóc cụ Uyên chủ yếu do chị Yến đảm nhận. Nhưng khoảng một tháng nay, con dâu chị Yến vừa sinh em bé nên mọi việc trong nhà bận rộn hơn. Cụ Cải cũng chủ động đỡ đần, thay con dâu chăm sóc vợ.

Mỗi ngày, chị Yến thường nấu nướng xong sẽ sắp xếp riêng một mâm cho bố mẹ chồng. Do cụ Uyên không ngồi dậy được như trước nên sẽ ăn ngay tại giường. Biết con dâu bận rộn, cụ Cải đảm nhận việc bón cơm cho vợ.

Trong bữa cơm, cụ ông vẫn nói đùa, trêu vợ. Đôi lúc, cụ Uyên sẽ đáp lại nếu tỉnh táo. Tuy nhiên có thời điểm cụ bà bị lẫn, không nhận ra mọi người trong nhà kể cả những người thân cận nhất.

Chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị Yến cho biết suốt gần 40 năm qua, hai mẹ con chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Khi còn khỏe mạnh, tỉnh táo, cụ Uyên rất yêu quý con dâu, thậm chí có phần "nhỉnh hơn so với con gái".

Với chị, việc chăm sóc người già chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chị luôn tự nhủ cần cố gắng hết sức bởi đó là trách nhiệm. Tình cảm của ông bà dành cho nhau cũng là tấm gương để con cháu trong nhà học tập, noi theo.

"Tôi vẫn nói vui với chồng, chỉ mong sau này về già sẽ được yêu thương, bằng một phần nhỏ trong cuộc hôn nhân của bố mẹ chồng", chị chia sẻ.