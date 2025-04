Chung cư ở TPHCM treo cờ "nhuộm đỏ" ban công, cư dân mặc áo dài ra phố

15h30 ngày 18/4, bà Phạm Thị Hanh (SN 1963), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 5, cùng gần 30 chị em khác đã tụ họp dưới sảnh một tòa nhà trong khu chung cư Bộ Công an (thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Tất cả đồng loạt diện áo dài đỏ rực với họa tiết cờ Tổ quốc, trống đồng, chim lạc… và mang theo lá cờ nhỏ trên tay. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị cả mũ tai bèo, khăn rằn - những hình ảnh quen thuộc của một thời hoa lửa.

"Chung cư những ngày này đẹp lắm, vì hầu như ban công nào cũng treo cờ Tổ quốc. Cờ đỏ phủ khắp các tầng. Ngoài ra, các lối ra vào khu chung cư cũng được treo cờ dọc ngang, không khí lễ hội rộn ràng vô cùng", bà Hanh chia sẻ.

Bà Phạm Thị Hanh (giữa) cùng hội chị em hưởng ứng không khí lễ bằng việc diện áo dài cờ đỏ sao vàng xuống phố (Ảnh: Cẩm Tiên).

"Nhuộm đỏ" chung cư bằng màu cờ Tổ quốc

Hoạt động treo cờ Tổ quốc tại chung cư này đã bắt đầu từ ngày 15/4. Theo bà Hanh, đây là truyền thống được duy trì suốt nhiều năm tại khu này.

Bà Hanh cho biết, mỗi dịp lễ lớn như 30/4, 2/9 hay Tết Nguyên đán, ban quản trị, ban quản lý đều phối hợp với khu phố để phát động người dân treo cờ. Những hộ dân có cờ cũ, rách hoặc hư hỏng sẽ được cấp cờ mới từ nguồn kinh phí chung.

"Nhờ vậy mà năm nào cũng thế, cứ đến lễ là khu này rực rỡ. Cờ treo san sát, nhìn vào là thấy không khí thiêng liêng, tự hào lắm. Người lớn thì xúc động, trẻ nhỏ thì được nhắc lại lịch sử, không quên cội nguồn", bà Hanh nói.

Các căn hộ chung cư đều treo cờ đồng bộ (Ảnh: Cẩm Tiên).

Sau khi chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên chung cư, đoàn của bà Hanh tiếp tục ra khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để check-in với các đại cảnh trang trí mừng lễ 30/4.

"Mặc như vậy đi chụp hình ngoài phố, chắc chắn sẽ rất nổi bật. Mình vừa thể hiện lòng yêu nước, vừa lưu giữ được khoảnh khắc ý nghĩa dịp trọng đại của dân tộc", bà Hanh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1963, sống tại lô C, chung cư Bộ Công an) bày tỏ: "Đó không chỉ là hành động mang tính biểu tượng mà còn thể hiện lòng yêu nước, niềm tự tôn dân tộc, đời đời ghi nhớ công ơn của Đảng, Bác Hồ và sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cha anh, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Ngoài việc treo cờ đồng bộ, bà Mai cho biết, các chị em phụ nữ trong khu chung cư còn tích cực tham gia nhiều hoạt động văn hóa - thể thao như dưỡng sinh, dân vũ...

"Cứ vào Ngày hội Đại đoàn kết, Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/10 hay Tết Thiếu nhi 1/6, khu nhà tôi đều tổ chức các hoạt động rất bài bản. Mọi người hào hứng tham gia nhiệt tình, với tinh thần gắn kết. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất", bà Hanh nói thêm.

Lan tỏa lòng tự hào dân tộc

Hình ảnh những ban công phủ kín cờ đỏ sao vàng được bà Hanh đăng tải lên trang cá nhân và chia sẻ trong nhóm cư dân đã nhanh chóng lan tỏa, nhận về nhiều lượt tương tác và lời khen từ cộng đồng mạng.

Giữa nhịp sống đô thị bận rộn, những hình ảnh như thế này không chỉ tạo nên điểm nhấn đẹp mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong những ngày lễ lớn.

Không chỉ tại các ban công, sắc đỏ của quốc kỳ còn hiện diện ở khắp nơi của khu chung cư như lối ra vào, hành lang và lan can (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chị Tú Linh - cư dân một chung cư khác tại TPHCM - chia sẻ, bản thân cảm thấy "truyền cảm hứng mạnh mẽ" khi nhìn thấy hình ảnh này.

"Tôi thực sự ấn tượng với cách họ tạo ra hiệu ứng thị giác vừa đẹp mắt vừa giàu ý nghĩa như vậy. Chung cư của tôi cũng có vài hộ treo cờ nhưng chưa đồng bộ, nên chưa tạo được không khí lễ hội rõ nét", chị Linh cho biết.

Chị Linh bày tỏ hy vọng phong trào này sẽ được lan tỏa rộng hơn, để mỗi chung cư, mỗi con phố đều trở thành một "mảng màu đỏ" rực rỡ trong bức tranh lớn mừng đại lễ.

"Tôi mong trong những ngày tới, nhiều hộ dân sẽ cùng nhau treo cờ, để cả chung cư cùng khoác lên mình màu áo của lòng tự hào dân tộc", chị Linh nói.