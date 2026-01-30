Chủ vườn chi tiền triệu thuê chục người "ngắt nụ" ở làng hoa lớn nhất TPHCM

Ngắt nụ hoa - nghề thời vụ kiếm tiền triệu dịp cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng hoa Thới An bước vào giai đoạn nước rút, bận rộn nhất trong năm. Đây được xem là làng hoa Tết lớn nhất TPHCM, nơi tập trung nhiều nhà vườn quy mô lớn, cung ứng sản lượng hoa đáng kể cho thị trường mỗi dịp Tết.

Trên những mảnh vườn xanh ven sông Vàm Thuật, hàng chục nghìn chậu hoa được xếp ngay ngắn, phủ kín khu đất rộng. Chủ vườn, thợ chăm sóc và người làm thuê ra vào liên tục, tất bật chạy đua với thời gian để kịp đưa hoa ra thị trường Tết.

Thời điểm này, ngoài công việc chăm sóc, tưới nước, nhiều nhà vườn ở Thới An còn thuê người ngắt bớt nụ hoa - công việc quen thuộc mỗi mùa Tết nhằm giúp hoa nở đều và đạt chất lượng tốt khi bán ra thị trường.

Thợ ngắt nụ hoa làm việc tại làng hoa Thới An (Ảnh: Mộc Khải).

Theo các chủ vườn, với những loại hoa Tết như cúc đại đóa, cúc pha lê, vạn thọ… nếu để cây ra quá nhiều nụ, dinh dưỡng sẽ bị chia nhỏ dẫn đến việc hoa dễ nở không đều, bông nhỏ, màu sắc kém rực rỡ, khó bán được giá cao.

Vì vậy, trước Tết khoảng hơn một tháng (thường rơi vào cuối tháng 11 âm lịch), nhà vườn phải thuê người ngắt bớt nụ phụ, chỉ giữ lại nụ chính hoặc một số nụ theo ý đồ tạo dáng của từng vườn. Công việc ngắt nụ thường diễn ra trong khoảng một tháng, tùy quy mô từng nhà vườn và mật độ nụ trên mỗi cây.

Cách ngắt nụ cũng phụ thuộc vào sở thích của chủ vườn. Có người thích một chậu hoa nhiều bông nhỏ nở đồng đều, trong khi người khác lại chuộng ít bông nhưng bông phải to, tròn và nổi bật.

Công việc này tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm. Người làm phải nhận diện đúng nụ cần ngắt, thao tác nhẹ tay để tránh làm gãy búp chính hoặc tổn thương thân cây. Chỉ cần sơ suất, cả chậu hoa có thể mất giá.

Ngắt nụ hoa được xem là công việc thời vụ không quá nặng nhọc, phù hợp với lao động trung niên, phụ nữ hoặc những người tranh thủ kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm.

Mức tiền công tại làng hoa Thới An năm nay dao động 250.000-350.000 đồng/ngày, tùy theo tay nghề và thỏa thuận với chủ vườn. Tiền công thường được trả theo ngày hoặc theo tuần.

Nếu làm trọn 8 tiếng mỗi ngày, liên tục khoảng 20 ngày, người lao động có thể kiếm được từ 5 đến 7 triệu đồng, khoản thu nhập đáng kể trong thời gian ngắn trước Tết.

Công việc đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm (Ảnh: Mộc Khải).

Bà Nguyễn Thị Hoa (52 tuổi) - người đã có 4 năm gắn bó với công việc lặt nụ hoa tại Thới An - cho biết: “Ngày thường tôi làm việc khác, chỉ những ngày cận Tết mới tranh thủ đi ngắt nụ hoa để kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày tôi làm khoảng 8 tiếng, từ 7h sáng, tiền công 250.000 đồng/ngày. Năm nay tôi làm được hơn 3 tuần”.

Theo bà Hoa, công việc không nặng nhưng phải làm ngoài trời, gặp mưa nắng thất thường. Dẫu vậy, công việc này cũng nhẹ nhàng, giúp bà có thêm tiền sắm sửa Tết nên bà rất hài lòng.

Bà Hoa cho biết, khoảng một tuần trước, vườn nơi bà làm có hơn chục người cùng ngắt nụ. Đến thời điểm này, số lượng lao động giảm bớt, chủ yếu là tỉa lại những chậu cần chỉnh sửa lần cuối.

“Việc ngắt nụ cũng phụ thuộc vào yêu cầu của từng chủ vườn. Có vườn làm kỹ, đòi hỏi người quen tay thì mới làm nhanh và đúng ý”, bà Hoa nói.

Thiếu thợ quen tay, nhà vườn thuê đội ngắt nụ từ miền Tây

Không chỉ người lao động trông chờ việc làm thời vụ, nhiều chủ vườn năm nay cũng gặp khó trong khâu tìm nhân công. Một số thợ cho biết, lao động địa phương đi làm công nhân tại các khu công nghiệp ngày càng nhiều, khiến nguồn nhân lực thời vụ cho làng hoa trở nên khan hiếm.

Chị Lan làm công việc ngắt nụ hoa đã hơn 8 cái Tết (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Thanh Lan - một thợ ngắt nụ ở Thới An - cho biết, những năm trước, các vườn còn dễ tuyển người, thậm chí nhận cả sinh viên làm thêm dịp cận Tết. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm, sinh viên thường làm chậm hơn, tiền công chủ yếu tính theo giờ, khoảng 15.000-25.000 đồng/giờ.

“Người làm quen tay thì chủ vườn rất chuộng, vì vừa nhanh vừa ít làm hư bông”, chị Lan nói.

Trong bối cảnh thiếu lao động, nhiều nhà vườn phải thuê các đội ngắt nụ chuyên nghiệp từ miền Tây. Những đội này thường có hơn chục người, làm việc theo kiểu “đánh nhanh, rút gọn”, giúp chủ vườn kịp tiến độ.

Là một trong những chủ vườn lớn tại Thới An, chị Thanh Mai - chủ vườn Mai Nghiêm - cho biết, năm nay gia đình trồng khoảng 20.000 chậu hoa với gần 10 loại khác nhau. Do mỗi loại cây có thời gian ra nụ và nở hoa khác nhau, việc tính toán lịch chăm sóc đóng vai trò rất quan trọng để hoa đạt độ đẹp nhất đúng dịp Tết.

“Năm nay tôi có gần 2.000 chậu cúc lớn nhỏ cần ngắt nụ. Khoảng một tuần trước, tôi đã thuê hẳn một đội ngắt nụ có nhiều năm kinh nghiệm từ miền Tây. Đội của họ có hơn 10 người, làm liên tục 3 ngày là xong hết”, chị Mai cho hay.

Các vườn hoa Tết đang bước vào giai đoạn nước rút (Ảnh: Mộc Khải).

Theo chị Mai, thời tiết năm nay thất thường, mưa nắng khó lường khiến việc trồng hoa gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhà vườn ở miền Tây phản ánh tình trạng hoa cúc, chủ yếu là cúc mâm xôi, nở sớm nên khó bán đúng Tết. Trong khi đó, các nhà vườn tại TPHCM - nơi không trồng cúc mâm xôi đại trà - ít gặp áp lực hơn.

Cũng vì lo rủi ro, năm nay nhiều nhà vườn chọn trồng với số lượng vừa phải, chủ yếu là các giống quen, hạn chế thử nghiệm giống mới. “Chúng tôi không dám mạo hiểm nhiều, trồng vừa sức, canh kỹ cho chắc ăn”, một chủ vườn chia sẻ.

Theo thông lệ, từ khoảng 22 tháng Chạp, thương lái bắt đầu đưa xe vào làng hoa chở bông đi các chợ Tết. Cao điểm nhất là những ngày từ 25 đến 29 Tết, khi hoa được “dứt điểm” gần như hoàn toàn khỏi vườn.

Những chậu hoa đã được cắt tỉa tròn trịa (Ảnh: Mộc Khải).

Một phần hoa, các chủ vườn tự chở đi bán tại các tuyến đường lớn. Riêng gia đình chị Mai đã thuê sẵn lô ở chợ hoa trên đường Song Hành để bán hoa từ ngày 22 Tết.

Giữa bối cảnh chi phí tăng cao và thời tiết khó lường, nghề trồng hoa Tết đứng trước không ít thách thức. Tuy nhiên, tại làng hoa Thới An, từ chủ vườn đến những người lặng lẽ ngắt từng nụ hoa vẫn cần mẫn làm việc, gắng sức mang đến vẻ đẹp của những chậu hoa ngày xuân.