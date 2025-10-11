Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung kể chuyện tình yêu qua mùa thu Hà Nội

Ngày 10/10, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt album CD mới mang tựa đề Nếu… Đây là CD thứ 5 trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Thành Trung.

Ca sĩ Minh Chuyên là một trong những ca sĩ thể hiện ca khúc trong album của Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Ban tổ chức).

Album Nếu… do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và NSƯT Hoàng Tùng biên tập. Tuyển tập 8 ca khúc trong album gồm: Dại vì yêu (Lê Anh Dũng), Ký ức buồn (Tô Ngọc Hà), Xa bạn (Trọng Hải), Đừng đợi em về (Đinh Trang), Ngọt ngào khi yêu (NSƯT Hoàng Tùng), Yêu là chi ngoại ơi (Hà Quỳnh Như), Em thật buồn ngày bão (Khánh Thy) và Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình (Minh Chuyên).

Mỗi ca khúc là một lời tự sự, một câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và sự cô đơn, được kể bằng giai điệu da diết, hợp với tiết trời se lạnh của Hà Nội khi vào thu.

NSƯT Hoàng Tùng - người bạn âm nhạc đồng thời là biên tập viên của album - chia sẻ: “Nguyễn Thành Trung là một nhạc sĩ bền bỉ và luôn viết bằng những cảm xúc chân thật nhất. Album mang đậm màu sắc trữ tình, rất phù hợp với không khí lãng mạn của mùa thu Hà Nội.

Quan trọng hơn, Nếu… cho thấy sức sáng tạo của anh không hề ngừng nghỉ, luôn tìm tòi những góc nhìn mới mẻ về tình yêu và cuộc sống”.

Anh chia sẻ thêm rằng, nhiệm vụ của người biên tập là làm sao để những gam màu khác nhau - từ sự sang trọng của thính phòng đến chất mộc mạc của dân gian và sự da diết của Bolero - hòa quyện mà không lệch tông.

"Những người trong ê-kíp đã bổ sung, tạo nên một tổng thể hấp dẫn của tác phẩm, thể hiện sự bao dung và đa chiều của tình yêu...”, NSƯT Hoàng Tùng nói.