Chợ quê ngày Tết nhộn nhịp trên phố ở xứ Công tử Bạc Liêu

(Dân trí) - Những gian hàng bánh tét, bánh mứt, thiếu nữ, em nhỏ vui chơi… ở chợ quê trên phố đã làm náo nhiệt không khí Tết đến Xuân về ở xứ Công tử Bạc Liêu.

Từ ngày 16/1 (nhằm 25 tháng Chạp), TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tổ chức hội Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề "Chợ quê ngày Tết". Đây là hoạt động văn hóa được nhân dân thành phố mong đợi nhất trong chuỗi các hoạt động.

Chợ quê ngày Tết diễn ra với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú mang đậm bản sắc dân tộc, tái hiện khung cảnh chợ Tết xưa, vừa mộc mạc, bình dị nhưng lại rất nhộn nhịp, vui tươi.

Chợ quê ngày Tết tái hiện nếp sinh hoạt xưa của người dân Nam bộ mỗi khi đón Tết cổ truyền như: gói bánh tét, làm bánh dân gian, trang trí bàn thờ Tổ quốc kết hợp mâm ngũ quả, thi vẽ tranh, chương trình thắp sáng ước mơ cho thiếu nhi... Qua đó, góp phần tạo thêm sinh khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tết đến, một việc không thể thiếu đó là may áo mới. Chợ quê ngày Tết đã dựng bàn máy may, tái hiện hình ảnh mẹ may những chiếc áo mới cho con, cho cả gia đình.

Tết đến cũng là thời điểm nhiều phụ nữ xúng xính trong những bộ áo dài khoe dáng xinh xắn. Các cô đi chợ quê ngày Tết mua bánh, tham quan, chụp ảnh lưu niệm đầu năm.

Hội Xuân năm 2023 ở xứ Công tử Bạc Liêu với không gian được trang trí kỳ công, hội tụ đủ nét đẹp Tết Việt cổ truyền và hiện đại khi có nhiều tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc hoa, kết hợp giữa nét đẹp đồng quê, thành thị, thể hiện nét đẹp mùa xuân trên quê hương của mọi miền Tổ quốc.

Một tiểu cảnh làm chúng ta nhớ đến vùng quê Nam bộ với sông nước, xuồng ba lá, vó bắt cá... thu hút nhiều em nhỏ tham quan.

Theo UBND TP Bạc Liêu, hội Xuân năm nay cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh của TP Bạc Liêu, mang đến cho nhân dân và du khách nhiều trải nghiệm mới, hứa hẹn thu hút nhiều khách thập phương đến với xứ Công tử Bạc Liêu khi năm mới đang về.