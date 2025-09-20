Chàng trai chi 2.300 USD đi kéo dài cơ thể, bất ngờ bị "co" lại sau 2 tuần

Thiếu niên họ Huang bắt đầu trị liệu từ tháng 2 đến tháng 8 tại thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Cha cậu cho biết, chiều cao của con trai đã tăng từ 1,65m lên 1,664m vào tháng 8, tức tăng 1,4cm. Tuy nhiên, sau 2 tuần kể từ khi kết thúc trị liệu, cậu lại trở về chiều cao 1,65m.

Ông Huang đã khiếu nại với cơ sở thực hiện liệu pháp. Nhân viên ở đây trả lời rằng con trai ông đã quá tuổi để chỉnh sửa chiều cao và hoàn lại toàn bộ chi phí. Người cha bức xúc cho rằng lẽ ra họ phải nói rõ sự thật ngay từ đầu.

Cơ sở phẫu thuật tăng chiều cao đã hoàn lại toàn bộ chi phí cho liệu trình của con ông Huang (Ảnh: South China Morning Post).

Trong suốt 6 tháng, cứ cách 1-2 tuần, ông Huang lại đưa con đến trung tâm trị liệu và thực hiện các liệu pháp, bao gồm kéo giãn chân và sử dụng thiết bị y tế để "kích hoạt" đầu gối.

Ông nhận thấy nếu bỏ qua một buổi hẹn, chiều cao của con ông lại giảm, nhưng cơ sở khẳng định đó chỉ là vì liệu trình chưa hoàn tất.

Trả lời truyền thông, cơ sở này cho biết liệu pháp của họ nhằm kích thích xương đầu gối để giúp trẻ cao hơn. Tuy nhiên, bác sĩ nội tiết Wu Xueyan đến từ Bệnh viện Hiệp Hòa (Bắc Kinh) cho rằng việc ép buộc kéo giãn không phải cách khoa học để tăng chiều cao.

Cứ cách 1 hoặc 2 tuần, chàng trai 16 tuổi lại thực hiện các bài tập trong liệu trình tăng chiều cao (Ảnh: South China Morning Post).

Ông thừa nhận con người có thể cao thêm 0,5-1cm nhờ kéo giãn, nhưng hiện tượng này vốn tự nhiên.

"Buổi sáng, một người thường cao hơn buổi chiều khoảng 0,5-1cm, do cột sống bị nén dưới sức nặng cơ thể ban ngày và giãn ra khi nghỉ ngơi ban đêm. Con người không phải mì sợi. Việc kéo dài cơ thể để cao lên là phản khoa học", ông nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Wu, cách tăng chiều cao hiệu quả là tập luyện để kích thích hormone tăng trưởng. Ngoài ra, yếu tố di truyền quyết định tới 80% chiều cao, trong khi 20% còn lại phụ thuộc vào chất lượng giấc ngủ.

Huang đã trải qua liệu pháp kéo dài cơ thể thường xuyên trong 6 tháng (Ảnh: South China Morning Post).

Nhiều cư dân mạng cũng đồng tình: "Nếu phương pháp đó thực sự hiệu quả, chắc chẳng còn ai thấp cả". Người khác bình luận: "Thật đáng buồn khi có những cơ sở lợi dụng nỗi lo lắng của cha mẹ để trục lợi".

Không ít người kêu gọi chính quyền tăng cường giám sát những cơ sở kiểu này và phổ biến kiến thức khoa học về phát triển chiều cao cho trẻ em. Hiện tại, tên cơ sở thực hiện trị liệu không được tiết lộ.