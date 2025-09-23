Chân dung nữ nhà báo chinh phục Học bổng Nhà báo châu Á

Tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao, cô gái 9X Mai Anh Thư từng dẫn nhiều chương trình song ngữ cho các sự kiện quốc tế và cơ quan báo chí, truyền hình. Năm 2019, cô quyết định thi tuyển vào Báo Nhân Dân với mong muốn được trực tiếp đóng góp cho môi trường báo chí chính thống.

"Từ nhỏ tôi đã yêu văn chương, thích viết những câu chuyện để chia sẻ. Tôi thấy công việc này giúp tôi có thể cung cấp những thông tin chính xác, giúp người đọc hiểu rõ hơn về bất cứ vấn đề nào họ quan tâm, thậm chí có thể khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nước chỉ từ những sản phẩm báo chí nhỏ", Anh Thư chia sẻ.

Nhà báo Mai Anh Thư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ một cô gái nhút nhát, Anh Thư dần khẳng định bản thân khi trở thành MC, biên tập viên trẻ nhất dẫn bản tin Thời sự của Truyền hình Nhân Dân. Cô từng đoạt giải Nhì tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Ngoài ra, cô cũng từng dẫn nhiều sự kiện trọng điểm như Giải thưởng Hành động vì cộng đồng hay Diễn đàn Báo chí Toàn quốc nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Năm 2023, Anh Thư là người thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với nghệ sĩ saxophone Kenny G tại Hà Nội.

Thời gian qua, Anh Thư được điều chuyển từ lĩnh vực truyền hình sang trung tâm phát triển truyền thông, sản xuất sản phẩm trên đa nền tảng. Đây là cơ hội để cô kết hợp kỹ năng dẫn chương trình với sản xuất nội dung số, phát triển nhiều sản phẩm về văn hóa, thương hiệu quốc gia và phát triển bền vững.

"Rất may mắn, tôi nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo, đồng nghiệp và các cộng sự. Sự thay đổi này giúp tôi tạo ra nội dung ý nghĩa hơn, đồng thời khẳng định giá trị của báo chí chính thống trong thời đại số", cô cho biết.

Mai Anh Thư tại Diễn đàn Báo chí Toàn quốc nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Mai Anh Thư, học tập và làm việc dường như đã trở thành đam mê. Cô cho biết bản thân không coi học tập hay làm việc là gánh nặng, mà cảm thấy hạnh phúc khi biết thêm những kiến thức tươi mới mỗi ngày, để "bản thân không trở nên lạc hậu và hết hạn sử dụng".

Năm 28 tuổi, Anh Thư đăng ký chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ với trọng tâm truyền hình đa nền tảng. Song song đó, cô giảng dạy tại Học viện Ngoại giao và điều hành trung tâm kỹ năng mềm do mình sáng lập.

Trong các giờ giảng dạy học, cô chú trọng chia sẻ tình huống thực tế để giúp sinh viên xây dựng sự tự tin và kỹ năng nghề nghiệp.

Nỗ lực ấy tiếp tục được ghi nhận khi cô trúng tuyển học bổng AJF 2025 - chương trình do Đại học Quốc gia Singapore và Temasek Foundation tổ chức, dành cho nhà báo châu Á dưới 40 tuổi. Trong hàng trăm hồ sơ gửi tới, Anh Thư là một trong hai đại diện Việt Nam được chọn tham gia khóa trao đổi ngắn hạn.

Mai Anh Thư bên gia đình nhỏ của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài công việc, Anh Thư trở về với vai trò người vợ, người mẹ của hai con nhỏ. Với cô, thành công của phụ nữ không nằm ở hình mẫu lý tưởng, mà ở sự cân bằng và hạnh phúc: "Một người phụ nữ đẹp là người có tri thức, tự tin, độc lập và biết yêu thương bản thân".

Cô cho rằng phụ nữ của thời đại mới hoàn toàn có thể vừa "giỏi việc nước", vừa "đảm việc nhà". Với cô, sự chia sẻ, thấu hiểu trong gia đình chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc và kết nối bền chặt.

Ngoài 30 tuổi, Mai Anh Thư vẫn coi hành trình nghề nghiệp của mình chỉ mới bắt đầu. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, cô tin rằng mỗi cá nhân cần không ngừng học hỏi, thích nghi và đóng góp cho sự phát triển chung của dân tộc.