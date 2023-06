CEO thời trang ở Hà Nội lấy lại vóc dáng, ngoại hình xinh đẹp nhờ yoga

Chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1985, CEO một công ty thời trang) cho biết, sau khi sinh bé thứ hai, thân hình của chị gần như biến dạng. Có thời gian chị rất stress khi đứng trước tủ quần áo.

Chị Huyền đã thử tập cardio, gym, bơi lội… nhưng việc tập luyện cường độ cao vào khung giờ trưa cộng với chế độ nhiều đạm khiến cơ thể mệt mỏi, tính cách có phần thay đổi.

"Tôi khó tính hơn, hay cáu gắt và tâm không tĩnh. Cộng với đó là giờ ăn trưa bị đẩy xuống muộn, ăn xong vào bàn làm việc ngồi ngay nên tôi bị đau dạ dày. Một lần, tại lớp tập múa cột, tôi gặp một học viên là giáo viên yoga. Qua người bạn này, tôi tìm hiểu yoga và say mê ngay lập tức vì những hiệu quả diệu kỳ mà nó mang lại", Thanh Huyền cho hay.

Chị cho biết, lúc đầu, khi chưa hiểu người thấy yoga tẻ nhạt hơn gym hay zumba, múa cột… vì lớp yoga không náo nhiệt như các bộ môn khác. Việc vượt qua được những ngày đầu, đặc biệt vượt được cơn buồn ngủ là rất quan trọng

Người đẹp 8x cho hay, sau thời gian dài theo đuổi bộ môn này, chị thấy sức khỏe và tâm tính thay đổi rõ rệt.

Thể lực chị tốt hơn, các bệnh đau lưng, mỏi vai gáy gần như không còn. Việc ăn uống lành mạnh (80% thuần chay) giúp chị cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, da dẻ mịn màng, mùi mồ hôi cơ thể cũng thanh nhẹ hơn hẳn so với chế độ ăn nhiều đạm. Bên cạnh đó, chị cũng ngủ sâu giấc và không ngáp vặt như trước.

"Có lẽ, lợi ích lớn nhất của yoga nằm ở giá trị tinh thần. Tôi hạn chế được phần nhiều sự nóng nảy, tiết chế khá tốt những cảm xúc tiêu cực. Không hiểu từ bao giờ, trước khi nói những điều nặng nề, cáu kỉnh tự dưng trong não lại xuất hiện câu lệnh "khoan đã, nói như vậy có đúng không, có làm tổn thương người nghe không?", Thanh Huyền bộc bạch.

Nữ CEO cho hay, những ngày đầu tập yoga vì quá hăng say nên chị học cùng huấn luyện viên riêng 2 tiếng, sau đó về nhà tập bất cứ lúc nào rảnh. Việc đó làm các khối cơ bị kéo căng liên tục, cơ thể không được nghỉ ngơi nên các cơn đau bắt đầu xuất hiện với mật độ dày đặc.

Chị kể: "Đỉnh điểm là có thời gian vì quá ham mê chinh phục một động tác khó mà tôi bị chấn thương. Nặng đến nỗi phải mời bác sĩ châm cứu về điều trị hơn một tháng tại nhà và cần ba tháng để hồi phục dần dần. Sau những bài học đó, tôi hiểu ra rằng, khi bạn càng nôn nóng chạm đỉnh thì bạn càng dễ bị tụt xuống chân dốc".

Thanh Huyền cho biết thêm, khi học yoga, người tập cần biết sức mình đến đâu và dừng đủ ở mức an toàn (để không gặp chấn thương). Sau một thời gian tập, chị đã lấy được dáng vóc thời con gái, sống nhẹ nhàng, chậm rãi và thanh thản hơn. Chị học cách buông bỏ những sân si, cách dung thứ và rèn luyện được tính kiên trì.

Nữ doanh nhân 38 tuổi này cho hay, khi tập yoga, việc điều tiết hơi thở rất quan trọng. "Khi bạn tập một động tác, hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba nếu kết hợp đúng kỹ thuật và dòng khí thở. Sẽ là cái cảm giác chạm được đến "tận cùng" khi bạn hít vào, thở ra đúng nhịp với động tác của bài tập. Hơi thở càng sâu càng dài thì lực của bạn càng khỏe", chị cho biết.

Chị Thanh Huyền cũng có nhiều clip tập thở Nauli khiến nhiều người trầm trồ, thán phục. Chị cho hay, thở Nauli là một kỹ thuật thở cổ xưa trong yoga.

"Cần nhiều thời gian tập mới thở được Nauli ở nhiều tư thế như đứng, ngồi hoa sen, quỳ… Không chỉ khó thực hiện, việc tập thở này còn cần nhiều lưu ý khi luyện tập. Bạn cần phải thở và trả lại hơi đúng kỹ thuật để phổi không bị thiếu hụt oxy.

Nếu là phụ nữ chưa sinh nở nên hạn chế (chứ không phải là không được phép) tập Nauli vì nó là quá trình làm đảo ngược các bộ phận trong khoang bụng. Chị em cũng nên kiêng tập Nauli trong "kỳ trăng" vì nhiều nghiên cứu cho thấy tập môn này trong thời gian "tới tháng" sẽ vô tình gây rong kinh ở nhiều phụ nữ", chị tâm sự.

Theo chị Huyền, Nauli làm săn chắc vùng cơ bụng. Khi thở Nauli, vùng cơ bụng sẽ được kích hoạt và dần trở nên thon gọn hơn theo mỗi bài tập thở này.

Chị cho hay, lợi ích lớn nhất của việc thở Nauli là massage và thải độc cho các cơ quan nội tạng trong vùng bụng.

Khi nội tạng được massage thì tiêu hóa cũng trơn tru hơn. Người tập khắc phục được những vấn đề thường gặp của hệ tiêu hóa như: Táo bón, rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, ợ hơi… Đặc biệt Nauli giúp bạn có hơi thở sâu, dài và lá phổi khỏe hơn, dung tích phổi lớn hơn.

