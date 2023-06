Đại sư Kamal: Từ cậu bé yếu đuối tới bậc thầy yoga giữ kỷ lục Guinness

Master Kamal (Đại sư Kamal), tên đầy đủ là Suresh Kamal Srinivas, là một bậc thầy Yoga, người Ấn Độ. Ông thành thạo các loại hình Yoga khác nhau như Hatha, Raja, Ashtanga, Kundalini, Thiền định Himalaya và Triết lý Yoga.

Ông là người giữ kỷ lục Guinness Thế giới về việc giữ tư thế yoga lâu nhất từ tháng 5/2018. Master Kamal tích cực hoàn thiện và đóng góp đáng kể cho sự phát triển của các phương pháp và loại hình yoga khác nhau.

Master Kamal từng chia sẻ hành trình ông đến với yoga. Khi còn nhỏ, ông có một cơ thể mong manh, yếu đuối. Cha của Kamal đã khuyên ông nên tập yoga để cải thiện sức khỏe và thể trạng. Sau thời gian tập võ Karate và Taekwondo, ông chính thức theo học yoga.

Ở tuổi U60, bậc thầy Kamal tự hào vẫn khỏe mạnh, dẻo dai nhờ việc theo đuổi bộ môn yoga từ sớm.

Ông còn tích cực lan tỏa tình yêu bộ môn này tới cộng đồng người châu Á và là một trong những bậc thầy yoga nổi danh trên thế giới hiện nay. Phương pháp yoga của ông chính là đa dạng hóa các phương thức thở trong yoga để thức tỉnh sự trao đổi chất của cơ thể.

Ông đã sáng tạo ra một hệ thống yoga hoàn toàn mới có tên là Kryoga. Với hàng chục các bài tập về tinh thần và thể chất, Kryoga hướng đến việc duy trì một tinh thần sáng suốt và phục hồi năng lực vốn rất cần thiết sau những giờ căng thẳng của cuộc sống đô thị.

"Hình thức yoga mà tôi truyền dạy không chỉ tập trung vào các động tác kéo giãn cột sống mà chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh. Sau mỗi khóa học của tôi, mọi người có thể hiểu hơn về yoga và loại bỏ những suy nghĩ sai lầm về bộ môn này", ông kể.

Nhờ thành công trong việc sáng tạo yoga tại châu Á, Master Kamal được vinh danh là một trong 8 huấn luyện viên yoga vĩ đại nhất thế giới. Hành trình giảng dạy yoga đưa ông tới Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.

Những năm gần đây, ông sống chủ yếu tại Thái Lan, nơi bộ môn này đang rất được ưa chuộng.

Với những tín đồ yoga tại Việt Nam, Master Kamal không phải cái tên xa lạ bởi ông không ít lần tới Việt Nam, giảng dạy, truyền cảm hứng cho những người đang luyện tập bộ môn này.

Ở Việt Nam, có hàng trăm ngàn người tập yoga cùng Kamal mỗi sáng sớm hoặc chiều, hoặc bất kỳ khi nào thông qua các bài tập trên mạng hoặc các chương trình tập luyện tại các trung tâm yoga. Master Kamal được người Việt Nam yêu mến nhờ những bài tập đơn giản, hiệu quả giúp họ cải thiện, nâng cao sức khỏe, sức bền và có một cuộc sống lành mạnh, vui tươi.

Trong đó, các bài tập của Kamal chú trọng vào việc nâng cao sức mạnh và sức chịu đựng của cơ bắp. Ngoài ra, chúng còn giúp điều hòa tim mạch và xương cốt, tăng độ linh hoạt, cải thiện sự lành mạnh về tinh thần và mối liên kết giữa hai thế giới tinh thần - vật chất.

"Yoga giúp bạn cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn. Nó giúp bạn hàn gắn, hít thở và kết nối với cộng đồng. Những hình thức tập luyện khác có thể không giúp bạn có được điều đó. Yoga còn có sự kết nối với những môn thể thao khác. Nó có tính toàn cầu và nhờ vậy, nó khích lệ hòa bình trên thế giới này", Master Kamal nói.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

