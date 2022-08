"Cây sáng kiến" của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Anh Lê Thành Long chăm chú theo dõi quá trình vận hành của hệ thống máy móc.

Đam mê với ngành điện từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Lê Thành Long theo học chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển của Trường Đại học Cần Thơ. Năm 2016, vào thời điểm Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức tuyển dụng lực lượng nòng cốt để đào tạo quản lý vận hành và sửa chữa, anh Long đã trúng tuyển và gắn bó với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tới nay. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2021, anh Long được giao nhiệm vụ là Kỹ thuật viên - Phân xưởng Quản lý Vận hành Cảng. Đó là công việc quan trọng, luôn gắn liền với hoạt động của dây chuyền; phải đảm bảo tỉnh táo khi theo dõi vận hành, cũng như sự cẩn thận và tỉ mỉ trong quá trình quản lý máy móc…

Anh Lê Thành Long cùng đồng nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Nhiều sáng kiến thiết thực

Hiểu được vai trò, vị trí của một kỹ thuật viên vốn liên quan đến rất nhiều khâu và sự an toàn của những nhân viên khác, anh Long luôn tích cực tham gia trực tiếp quản lý thiết bị và kiểm tra thường xuyên quá trình vận hành của hệ thống máy móc trong xưởng. Qua đó, kịp thời khắc phục, sữa chữa những sự cố xảy ra, đảm bảo các thiết bị luôn được vận hành ổn định phục vụ tốt cho việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, cũng chính từ những vấn đề bất cập, phát sinh trong công việc hằng ngày đã thúc đẩy anh Lê Thành Long tự tìm tòi những giải pháp tối ưu, củng cố hệ thống thiết bị, nâng cao năng suất lao động cũng như giảm thiểu các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Từ năm 2018 đến nay, anh Long đã có 7 sáng kiến kỹ thuật, được công ty và EVNGENCO1 công nhận và khen thưởng như: Hiển thị vị trí, chụp lỗi cánh lật và băng tải BC1A/B trên CMS của CSU; Ngăn ngừa sự cố quá tải động cơ quay mâm cấp CSU; Bảo vệ các đường ống mỡ, bộ chia của hệ thống bơm mỡ tự động cơ cấu dưới gàu CSU… giúp nâng cao khả năng vận hành, ổn định, liên tục của các tổ máy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty.

Gần đây nhất là sáng kiến khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng kế hoạch bốc dỡ than, thống kê, báo cáo số liệu… khi đa số đều được thực hiện thủ công làm mất nhiều thời gian, nhân lực và dễ xảy ra sai sót trong quá trình thao tác. Cụ thể, năm 2021, anh Long đã phối hợp cùng Ban Kỹ thuật Sản xuất - EVNGENCO 1 nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thành công "Phần mềm quản lý điều độ tàu than" được xây dựng trên hệ điều hành CentOS Linux 8.3.2011; Cấu hình máy chủ gồm CPU 2 Core; Ram 4 GB; Bộ nhớ 100 GB... Cải tiến này, đã giúp cho quá trình theo dõi, quản lý thiết bị được linh hoạt hơn, công việc tra cứu thông tin của thiết bị sẽ nhanh nhạy hơn, tiết kiệm tối đa thời gian tìm kiếm so với tra cứu thủ công; đồng thời góp phần quan trọng trong công tác chuyển đổi số tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Anh Lê Thành Long (thứ 3 từ phải qua) nhận giấy khen Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại EVNGENCO1.

Tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm

Với những sáng kiến thiết thực và hiệu quả của mình, nhiều năm liền, anh Lê Thành Long đã được nhận Bằng khen và Giấy khen của EVN và EVNGENCO1, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở qua các năm từ 2017 đến 2021. Đặc biệt, trong hai năm 2019-2020 anh được nhận Bằng khen của Chủ tịch ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp vào sự phát triển của EVN. Năm 2021, anh Long còn vinh dự nhận giấy khen với danh hiệu "Đoàn viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại EVNGENCO1". "Bản thân luôn tự nhắc nhở phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những lúc gặp khó khăn, tôi luôn được lãnh đạo và anh em đồng nghiệp giúp đỡ, động viên. Chính sự quan tâm của mọi người là động lực để bản thân tôi tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để có được nhiều cải tiến, sáng kiến có hiệu quả hơn cho công ty", anh Long chia sẻ.

Nhận xét thêm về kỹ thuật viên Lê Thành Long, ông Nguyễn Văn Đa, Quản đốc phân xưởng Quản lý Vận hành cảng, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, rất dễ nhận thấy ở anh Long sự chất phác, giản dị, chân thành, khiêm tốn đầy đam mê với công việc. "Và một điều đáng quý nữa là anh Long luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với anh em khác, sẵn lòng chung sức gánh vác mọi nhiệm vụ được giao", anh Đa nói và cho rằng, chính đam mê, lòng nhiệt huyết trong công việc của anh Long đã góp phần lan tỏa tinh thần, phương thức làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong tập thể công nhân viên, người lao động của đơn vị. Đồng thời cũng thúc đẩy không khí thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần tích cực vào sự phát triển của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.