Cặp song sinh Anh gắn bó gần 50 năm mới phát hiện không cùng cha ruột

Michelle và Lavinia Osbourne (49 tuổi) là trường hợp cặp chị em song sinh duy nhất ở Anh vừa được phát hiện cùng chung mẹ ruột nhưng lại khác cha. Đây là trường hợp cực hiếm được ghi nhận tại quốc gia này.

Tờ The Guardian mô tả hiện tượng y học cực hiếm được gọi là "thụ tinh khác cha cùng chu kỳ".

Hiện tượng này xảy ra khi hai trứng của người mẹ được thụ tinh bởi tinh trùng của 2 người đàn ông khác nhau trong cùng một chu kỳ rụng trứng. Theo các chuyên gia, chỉ khoảng 20 ca tương tự như trường hợp của 2 chị em song sinh người Anh được báo cáo trên toàn thế giới.

Cặp song sinh phát hiện cùng mẹ nhưng khác cha (Ảnh: The Guardian).

Michelle và Lavinia Osbourne cho biết, họ chào đời tại Nottingham vào năm 1976, chỉ cách nhau vài phút. Mẹ của họ là một cô gái 19 tuổi ở thời điểm đó.

Lớn lên trong hoàn cảnh không mấy êm đềm nhưng hai chị em luôn coi nhau là chỗ dựa tinh thần. Họ trải qua nhiều biến cố nhưng mối quan hệ đôi bên vẫn khăng khít.

Năm 2021, khi mẹ mắc chứng mất trí nhớ khởi phát sớm, Michelle càng khao khát muốn tìm hiểu thân thế thực sự của mình. Cô thuyết phục người chị Lavinia cùng tham gia thực hiện xét nghiệm ADN.

Khi cầm phiếu kết quả trên tay, cả hai đều sững sờ vì biết họ là cặp song sinh cùng mẹ khác cha.

"Tôi bị sốc khi nhận được kết quả. Hai chị em đều không thể chấp nhận sự thật trong suốt thời gian dài. Tôi không biết cha ruột của mình là ai", Michelle nói.

Sau nhiều tuần tìm hiểu, cô có cảm nhận cha mình là Alex. Người đàn ông này vốn là anh trai của bạn mẹ cô. Để kết nối, cô liên hệ với gia đình bên nội và nhận được thông tin cha cô từng gặp vấn đề về rượu, nghiện chất kích thích

Trong khi đó, Lavinia bị tổn thương sâu sắc vì không biết cha ruột của mình là ai. Sau thời gian dài tìm kiếm, cô tìm được người đàn ông có tên là Arthur sống ở khu vực phía tây London. Đây là người mà mẹ ruột của hai chị em từng tìm tới khi bà gặp khó khăn thời tuổi trẻ.

Cô nhận thấy ông là người tràn đầy năng lượng, có tính cách khá tương đồng với mình. Người phụ nữ 49 tuổi nhanh chóng xây dựng mối quan hệ thân thiết với người thân và nhận định việc có gia đình là món quà bất ngờ mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Sau những phát hiện "gây tổn thương", cuối cùng hai chị em nhận ra tình cảm họ dành cho nhau không hề thay đổi. Họ khẳng định mối liên hệ chị em còn bền chặt hơn trước.

"Sự kết nối của chúng tôi là điều không thể thay đổi", người chị nói.

Mới đây, câu chuyện của cặp song sinh được giới thiệu trong chương trình The Gift phát sóng trên BBC Radio 4. Hai chị em nhận định, những sóng gió vừa qua chỉ là "phép thử" để tình cảm của họ càng gắn bó.