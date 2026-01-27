Được trao niềm tin và áp lực trước U23 Hàn Quốc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thủ môn Cao Văn Bình (SN 2005), trú thôn 10, xã Diễn Châu, Nghệ An cho biết trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á 2025 là cột mốc khó quên trong hành trình thi đấu quốc tế của anh.

Đó không chỉ là lần đầu tiên Văn Bình được bắt chính trước một đối thủ hàng đầu châu lục mà còn là cơ hội hiếm hoi để anh thể hiện năng lực trong một trận đấu có tính chất quyết định.

Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ về trận đấu đáng nhớ với U23 Việt Nam (Video: Nguyễn Phê).

“Đây là lần đầu tiên em được bắt trận đấu với đội Hàn Quốc. Cảm xúc lúc đó rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng em luôn tự nhủ phải giữ sự tự tin để chiến đấu, vì đây là trận đấu rất quan trọng với em và cả đội”, Văn Bình nói.

Theo thủ môn U23 Việt Nam, áp lực lớn nhất không chỉ đến từ đối thủ mạnh mà còn xuất phát từ trách nhiệm phải tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi được trao. Với anh, trận tranh hạng ba được xem như một trận chung kết, nơi mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá.

Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ về trận đấu đặc biệt nhất trong màu áo U23 Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Em luôn dặn lòng mình và nhắc nhở các đồng đội rằng đây là trận đấu không được phép buông xuôi. Toàn đội phải cố gắng hết sức để hướng tới chiến thắng”, Văn Bình chia sẻ.

Từ trận tranh hạng ba châu Á đến vòng tay đón chào ở quê nhà

Sau khi cùng U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc tại giải đấu, Văn Bình trở về quê trong sự chào đón nồng nhiệt của bà con làng xóm, người thân và học sinh. Sự đón tiếp bất ngờ ấy khiến thủ môn trẻ không giấu được sự xúc động.

“Em thực sự rất vui và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên em thấy có nhiều hàng xóm ra đón mình như vậy. Em rất cảm động”, Văn Bình bộc bạch.

Trong những ngày tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2025, Cao Văn Bình cho biết anh luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ ban lãnh đạo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Người hâm mộ đến chào đón Cao Văn Bình tại quê nhà Diễn Châu, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Câu lạc bộ đăng hình và chúc em thi đấu tốt nên em rất biết ơn ban lãnh đạo, các thầy, các anh cầu thủ và các cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã luôn ủng hộ, động viên em”, thủ môn sinh năm 2005 nói.

Chia sẻ về chuyên môn, đặc biệt là khả năng cản phá penalty, Văn Bình cho biết anh đã trải qua nhiều lần đối mặt với những tình huống căng thẳng tương tự. Kinh nghiệm tích lũy qua các giải đấu, kết hợp với sự chỉ dẫn của ban huấn luyện và khả năng phán đoán trên sân là yếu tố then chốt giúp anh giữ được sự bình tĩnh.

“Ở loạt sút luân lưu, ban huấn luyện có chỉ dẫn cho em. Ngoài những chỉ dẫn của ban huấn luyện, em chủ động quan sát, đọc ánh mắt, động tác của đối phương để phán đoán hướng sút”, Văn Bình chia sẻ.

Bên cạnh sự hỗ trợ về chuyên môn, gia đình được xem là điểm tựa tinh thần của Cao Văn Bình. Trước mỗi trận đấu, anh đều nhận được những tin nhắn động viên từ bố mẹ. Đồng thời, sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ trên mạng xã hội cũng tiếp thêm cho anh nhiều động lực để thi đấu tự tin hơn.

“Đối với người hâm mộ, em luôn cảm ơn vì đã đồng hành cùng em và đội tuyển tại giải U23 châu Á lần này. Em thực sự rất cảm động trước những lời chúc và sự ủng hộ của mọi người”, thủ môn U23 Việt Nam bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Hường, mẹ thủ môn Cao Văn Bình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chia sẻ về cậu học trò trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, ông Hồ Lê Đức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, cho biết Cao Văn Bình là thủ môn có quá trình rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc và luôn giữ được ý chí vươn lên trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Theo ông Đức, việc Cao Văn Bình được trao cơ hội bắt chính ở những trận đấu quan trọng tại vòng chung kết U23 châu Á 2025 là kết quả của cả một quá trình nỗ lực không ngừng.

“Bình là cầu thủ được đào tạo bài bản từ lò Sông Lam Nghệ An, có nền tảng chuyên môn tốt, tinh thần kỷ luật cao và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu ngày càng trưởng thành. Những gì em thể hiện ở giải đấu vừa qua cho thấy sự tiến bộ rõ rệt”, ông Hồ Lê Đức nói.

Người đứng đầu Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho rằng thành tích của Cao Văn Bình không chỉ là niềm tự hào của cá nhân cầu thủ mà còn là sự ghi nhận đối với công tác đào tạo trẻ của đội bóng xứ Nghệ.

“Chúng tôi tin rằng, nếu tiếp tục được tạo điều kiện thi đấu và giữ được tinh thần cầu tiến, Cao Văn Bình sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp, đóng góp tích cực cho câu lạc bộ cũng như các đội tuyển quốc gia”, ông Đức nhấn mạnh.