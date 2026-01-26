Thủ môn Cao Văn Bình về nhà, được dân làng chào đón như ngôi sao

Ngày 26/1, hàng trăm người hâm mộ đã đến ngôi nhà của Cao Văn Bình tại thôn 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cũ (nay là xã Diễn Châu, Nghệ An) để chào đón và bày tỏ tình cảm.

Đông đảo người hâm mộ vây kín khi thủ môn Cao Văn Bình xuất hiện.

Phần lớn người hâm mộ thủ môn Cao Văn Bình là các học sinh trên địa bàn xã Diễn Châu và vùng lân cận.

Lối vào nhà thủ môn Cao Văn Bình chật kín người hâm mộ đứng chờ, mong được chụp ảnh và gặp gỡ thần tượng của mình.

Thủ môn Cao Văn Bình ký tặng các em học sinh.

Một cổ động viên do chờ đợi quá lâu đã leo lên tường rào, cầm theo chiếc áo thể thao để xin chữ ký của thủ thành Cao Văn Bình làm kỷ niệm.

Một nữ sinh tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng thủ thành Cao Văn Bình.

Một người hâm mộ đến từ tỉnh Nam Định cũ, sau khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội, đã vượt hàng trăm cây số bằng ô tô vào tận nơi để được chụp ảnh lưu niệm cùng thủ môn Cao Văn Bình và người thân của anh.

Đông đảo bà con làng xóm đã đến chia vui cùng gia đình thủ môn Cao Văn Bình.

Đến chiều muộn 26/1, hàng trăm người dân và học sinh vẫn tiếp tục tìm đến nhà thủ môn Cao Văn Bình.