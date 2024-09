Cảnh giác với tinh chất nghệ nano Curboss giả mạo

Tinh chất nghệ nano Curboss cao cấp từ Hàn Quốc được hàng trăm nghìn khách hàng Việt tin dùng. Lợi dụng lòng tin đó, một số đơn vị đã trục lợi bằng cách sản xuất số lượng lớn hàng giả mạo kém chất lượng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Với sản phẩm được đưa trực tiếp vào cơ thể qua đường uống, việc dùng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng đồng thời gây thiệt hại uy tín của thương hiệu tinh chất nghệ nano Curboss cũng như đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm ở Việt Nam là Khánh Ngọc Korea.

Nhận thấy sự cấp bách của vấn đề, Khánh Ngọc Korea - đơn vị phân phối độc quyền tinh chất nghệ nano Curboss đưa ra lời cảnh báo và các dấu hiệu nhận biết để hướng dẫn khách hàng phân biệt sản phẩm chính hãng và hàng giả mạo như sau:

Tem chống hàng giả trên sản phẩm chính hãng.

Tem chống hàng giả trên sản phẩm chính hãng do Bộ Công an cấp, có dải màu và nét chữ rõ ràng. Mặt sau của sản phẩm chính hãng được dán nhãn phụ với đầy đủ các thông tin như tên sản phẩm, thành phần, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng, khối lượng tịnh, thông tin cảnh báo, số thứ tự công bố, xuất xứ, đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu và đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH thương mại Khánh Ngọc Korea, được in rõ ràng.

Bao bì của Curboss chính hãng là hộp cứng, có in vân nổi hình ảnh củ và hoa nghệ.

Quy cách đóng gói của tinh chất nghệ nano Curboss chính hãng gồm hộp to bên ngoài hình vuông và hai hộp hình chữ nhật bên trong.

Tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp đựng sản phẩm chính hãng được bằng chất liệu cứng chất lượng cao, chữ rõ ràng.

Ống nghệ của sản phẩm chính hãng nhỏ và dễ xoay bằng tay khi sử dụng.

Tinh chất nghệ nano Curboss chính hãng khi pha vào nước sẽ tự động hòa tan và có màu vàng tươi, mùi thơm dễ uống.

Dung dịch trong ống tinh chất nghệ nano Curboss chính hãng tự hòa tan khi pha nào nước mà không cần phải khuấy đều, không mùi không vị, màu sắc vàng tươi giống màu của vỏ hộp.

Đại diện đơn vị chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối sản phẩm tinh chất nghệ Curboss tại thị trường Việt Nam cho biết những sản phẩm kém chất lượng trà trộn trên thị trường hiện nay xuất hiện với nhiều hình thức tinh vi như: tem giả, có hiện tượng vón cục, khó uống…

Để phân biệt sản phẩm chính hãng và giả mạo, người tiêu dùng cần dựa vào tổng thể nhận diện của sản phẩm này. Chi tiết về các dấu hiệu nhận biết xem trên website của công ty TNHH Khánh Ngọc Korea: http://dmr24.co.kr/default/community

Đại diện Khánh Ngọc Korea cho biết tinh chất nghệ nano Curboss có xuất xứ từ Hàn Quốc, được FDA Mỹ chứng nhận và đảm bảo chất lượng. Với thành phần chính là curcumin, Curboss có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Từng nhiều lần giới thiệu sản phẩm này trên trang cá nhân, diễn viên Phương Oanh cho biết cô chỉ tin dùng tinh chất nghệ nano Curboss do Khánh Ngọc Korea phân phối. Cô bức xúc khi biết một số cá nhân, đơn vị giả mạo danh tiếng của mình để lập kênh bán hàng giả. Nữ diễn viên khẳng định mình không có bất kỳ kênh phân phối nào trên tất cả các nền tảng và hy vọng khán giả tỉnh táo, thận trọng khi mua hàng, tránh mua phải hàng giả có thể gây hại cho sức khỏe.

Cảnh báo hàng giả đến từ diễn viên Phương Oanh.

Các khách hàng nghi ngờ mua phải hàng giả mạo để xác thực hàng chính hãng liên hệ trực tiếp qua fanpage của công ty tại đường link https://www.facebook.com/khachngockorea?mibextid=ZbWKwL hoặc số hotline: 0867441786 để được hỗ trợ kịp thời. Việc này sẽ góp phần giúp thương hiệu loại bỏ hàng giả khỏi thị trường, bảo vệ quyền lợi không chỉ của bạn mà còn của những người tiêu dùng khác.

Đại diện Khánh Ngọc Korea cũng cho biết đơn vị đang tiến hành làm việc với cơ quan quản lý thị trường và sẵn sàng đưa tình trạng sản phẩm bị làm giả ra trước pháp luật để bảo vệ sức khỏe của khách hàng và trả lại giá trị cho thương hiệu tinh nghệ nano Curboss đến từ Hàn Quốc.

"Chúng tôi mong rằng người tiêu dùng nâng cao cảnh giác trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có", đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Hiện nay, bạn có thể mua tinh chất nghệ Nano Curboss do Công ty TNHH Thương mại Khánh Ngọc Korea nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam từ tháng 10/2023. Tinh chất nghệ Nano Curboss đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội phê duyệt, đăng tải kết quả theo bản tự công bố số: 01/KHANHNGOCKOREA/2023. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.