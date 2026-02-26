Cách người dân 3 miền vía thần tài

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, thần tài được xem là biểu tượng của tài lộc, của cải và sự sung túc. Vì thế, cứ đến mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhiều người Việt nói chung và những ai làm kinh doanh nói riêng lại tất bật chuẩn bị lễ vật dâng cúng để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong một năm mới thuận lợi.

Dù ở vùng miền nào, người dân cũng đều thờ cúng và chuẩn bị cho ngày này. Tuy nhiên, điều thú vị là mỗi miền Bắc - Trung - Nam lại có những cách để đón ngày vía thần tài khác nhau, phản ánh nét văn hóa đặc trưng nhưng đều hướng về lời chúc cầu may mắn, sung túc cho cả năm.

Ở miền Bắc, người dân sẽ chuẩn bị chỉn chu, gọn gàng. Mâm lễ phổ biến gồm hoa tươi, trái cây, rượu, nước, xôi, gà luộc, bánh kẹo… Nhiều gia đình còn bày thêm bánh chưng như biểu tượng của sự đủ đầy, viên mãn. Bên cạnh đó, thói quen mua vàng lấy vía đầu năm cũng phổ biến với quan niệm giữ lộc, giữ may cho công việc kinh doanh. Tuy vậy, nhịp sống hiện đại khiến nhiều người miền Bắc linh hoạt hơn trong lễ nghi, có thể giản lược, nhưng ý nghĩa tinh thần vẫn được giữ trọn.

Các sản phẩm về vàng được nhiều người chọn mua vào ngày vía thần tài (Ảnh: Shutterstock).

Ngày vía thần tài ở miền Trung lại mang đến một sắc thái khác. Người dân nơi đây không quá đặt nặng hình thức mà đề cao sự thành tâm. Mâm lễ thường có thịt quay hoặc gà luộc, tôm cá hấp hoặc nướng, chả, nem, giò, bánh tét, xôi, hoa quả, trà và rượu trắng. Song cũng có những gia đình chỉ cần dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, thắp nén hương và gửi gắm ước mong cho một năm bớt nhọc nhằn, thêm phần đủ đầy. Với người miền Trung, vía thần tài không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là niềm tin vào sự nỗ lực bền bỉ và may mắn song hành.

Trong khi đó, miền Nam đón ngày vía thần tài với không khí rộn ràng và sôi động hơn. Mâm lễ đặc trưng với bộ tam sên: thịt heo, tôm (hoặc cua) và trứng vịt - tượng trưng cho các sinh vật trên cạn, dưới nước và trên không. Bên cạnh đó, theo quan niệm, mâm lễ còn có thêm cá lóc nướng, tượng trưng cho sự nỗ lực vượt khó và mong ước thành công của người dân Nam Bộ.

Cùng với đó là mâm ngũ quả (thường gồm mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung) với ý nghĩa "cầu vừa đủ xài, sung túc", bánh kẹo, rượu, nước… Người miền Nam quan niệm có thờ có thiêng, nhưng cũng rất cởi mở với những cách cầu may mới mẻ, miễn sao mang lại niềm vui và hy vọng cho năm mới làm ăn phát đạt.

Đường Tân Kỳ Tân Quý, TPHCM trở thành “Phố cá lóc nướng” khi hàng năm đều nhộn nhịp khách đến mua cá để chuẩn bị mâm cúng ngày vía thần tài (Ảnh: Cao An Biên).

Giữa những khác biệt ấy, có một điểm giao thoa: ai cũng muốn tìm một biểu tượng may mắn để khởi đầu năm mới trọn vẹn. Bên cạnh việc sắm lễ hay mua vàng, nhiều người hiện nay lựa chọn mua vé số Vietlott như một cách lấy vía đầu năm. Một tấm vé nhỏ nhưng mang theo hy vọng, vừa hiện đại, vừa gần gũi, lại phù hợp với nhiều đối tượng.

Với đa dạng các sản phẩm xổ số tự chọn như Power 6/55, Mega 6/45, Lotto 5/35, Max 3D/3D+/3D Pro, người chơi có thể tự chọn những bộ số mang ý nghĩa cá nhân - từ ngày sinh, con số kỷ niệm đến những con số có ý nghĩa với bản thân. Nếu yêu thích nhịp chơi nhanh và sôi động, người chơi có thể lựa chọn Keno và Bingo18 để có trải nghiệm giải trí liên tục, tạo thêm hứng khởi trong ngày đầu năm.

Không cần mất nhiều thời gian khi người chơi có thể mua vé dễ dàng tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc tiện lợi hơn khi mua vé trên kênh điện thoại của Vietlott (Ảnh: DNCC).

Mua vé số ngày vía thần tài không chỉ đơn thuần là câu chuyện trúng hay không trúng. Tấm vé số trở thành cầu nối cảm xúc, lan tỏa tinh thần lạc quan và niềm tin vào cơ hội phía trước. Dù mỗi miền có cách đón vía thần tài khác nhau nhưng tất cả đều có mong muốn chung: một năm mới đủ đầy, hanh thông và nhiều cơ hội.

Trong dòng chảy hiện đại ấy, Vietlott dần trở thành cầu nối quen thuộc trên khắp mọi miền, nơi mỗi người có thể gửi gắm ước vọng cho chính mình và cho những người thân yêu, mở đầu năm mới bằng niềm tin và sự hứng khởi trọn vẹn.

Người chơi có thể dễ dàng mua vé số tự chọn tại 2 kênh phân phối chính thống của Vietlott:

Mua vé tại kênh phân phối qua điện thoại: https://vietlott-sms.vn.

Điểm bán hàng Vietlott trên toàn quốc: https://www.vietlott.vn/vi/choi/diem-ban-hang.

Tìm hiểu các thông tin về sản phẩm của Vietlott: https://vietlott.vn/.