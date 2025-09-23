Bức ảnh mờ từ điện thoại "cục gạch" của ông ngoại 91 tuổi gây xúc động

Cụ ông U100 cầm "điện thoại cục gạch" chụp ảnh cháu tốt nghiệp

Sau lễ tốt nghiệp của trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II diễn ra hôm 19/9, trên fanpage của trường xuất hiện một bức ảnh đặc biệt: Bóng lưng một cụ ông tóc bạc phơ, tay giơ chiếc điện thoại bấm nút đời cũ - thường được gọi vui là "điện thoại cục gạch" - để chụp lại khoảnh khắc cháu gái trong bộ lễ phục.

Hình ảnh giản dị mà đầy yêu thương ấy ngay lập tức chạm đến trái tim của nhiều người. Không chụp rõ gương mặt ông, cũng chẳng thấy rõ cháu gái trong khung hình, nhưng chính dáng người cùng cử chỉ đong đầy tình cảm của cụ ông đã khiến bức ảnh nhanh chóng lan tỏa.

Ông cụ cầm chiếc điện thoại đời cũ để chụp ảnh trong lễ tốt nghiệp của cháu gái (Ảnh: Thúc Nhơn).

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, hình ảnh bóng lưng của cụ ông nhận về hơn một nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng, lan tỏa khắp mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự xúc động, để lại bình luận ca ngợi tình cảm gia đình thiêng liêng ẩn sau khoảnh khắc tưởng chừng bình dị.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cụ ông trong ảnh là ông Trần Công Hiệp (91 tuổi), ông ngoại của Phạm Thanh Ngân (SN 2005) - cô gái vừa tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa của trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II.

Trong ngày tốt nghiệp của Thanh Ngân, ông Hiệp đã đi quãng đường khá xa, từ phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đến cơ sở trường tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ). Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn có mặt từ rất sớm, thậm chí còn đến trước cả cháu gái, để kịp tham dự buổi lễ trọng đại.

Bức ảnh mờ nhòe từ chiếc điện thoại đời cũ của ông ngoại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ban đầu em nghe nói người nhà của sinh viên sẽ được bố trí ngồi dự lễ ở phòng riêng, nên lúc bước vào hội trường chính, gặp ông đã được xếp ngồi hàng đầu, em rất bất ngờ. Lúc đó, em đang khoác trên người bộ lễ phục, ông thấy vậy liền lấy ngay chiếc điện thoại của mình ra để chụp em.

Em mỉm cười, đứng yên cho ông chụp, dù biết chắc chắn bức hình sẽ rất mờ, vì tay của ông em vốn run lắm", Thanh Ngân nhớ lại.

"Về nhà, em hỏi ông ngoại chụp con có đẹp không. Ông cười rồi mở hình cho em xem. Đúng là bức hình mờ lắm, không nhìn rõ được em luôn, nhưng đó là bức hình ông trực tiếp chụp cho em, là tấm hình ý nghĩa nhất với em", Thanh Ngân nói.

Cô cũng chia sẻ thêm, sau lễ tốt nghiệp, thầy Hồ Vũ - giảng viên của trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II - đã gửi cho Ngân tấm ảnh chụp phía sau lưng ông, khi ông giơ điện thoại lên chụp ảnh cho cháu gái. Nhìn bức ảnh, Ngân không khỏi nghẹn ngào.

"Đó là một khoảnh khắc giản dị nhưng em sẽ không bao giờ quên", cô chia sẻ.

Thanh Ngân bên ông ngoại và các thành viên trong gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lời kể của Thanh Ngân, ông ngoại cô từng là bác sĩ. Hiện nay, ở tuổi 91, sức khỏe của ông đã suy giảm nhiều. Thế nhưng, trong ngày vui của cháu, ông vẫn cố nán lại đến cuối buổi lễ, chỉ để chụp cùng cháu gái bức ảnh kỷ niệm.

"Ông ngoại em vốn ít nói, sống sâu sắc, thường nhắc nhở, dạy dỗ con cháu bằng những câu chuyện nhẹ nhàng. Từ nhỏ, em may mắn được gần gũi với ông, nên tình cảm hai ông cháu rất gắn bó. Buổi lễ ấy, em hạnh phúc vì không chỉ vừa hoàn thành một hành trình học tập, mà còn vì có ông ngoại bên cạnh để chia sẻ niềm vui", Thanh Ngân chia sẻ.