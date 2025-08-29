Bổ sung 3 ceramides thiết yếu cùng CeraVe, nhẹ nhàng chăm da khỏe đẹp

Ceramides: Lipid quan trọng tạo hàng rào bảo vệ da khỏe đẹp

Ceramides là acid béo chiếm đến 50% lipid ở lớp ngoài cùng của da, đóng vai trò như chất keo liên kết tế bào, giúp củng cố hàng rào bảo vệ da và giữ ẩm hiệu quả. Nhờ đó, da khỏe mạnh hơn và hạn chế các vấn đề như mụn, chàm, vẩy nến hay viêm da cơ địa. Tuy nhiên, lượng Ceramides tự nhiên trong da có thể suy giảm do lão hóa, ánh nắng và các yếu tố môi trường. Vì vậy, bổ sung Ceramides là cần thiết để duy trì làn da ẩm mịn, khỏe đẹp và chống lại các hư tổn.

CeraVe: Phát triển bởi chuyên gia từ khoa học làn da

CeraVe - sản phẩm chăm sóc da, dưỡng ẩm được hình thành từ việc thấu hiểu khoa học làn da (Ảnh: CeraVe).

Ra đời từ đội ngũ chuyên gia da liễu, CeraVe đặt Ceramides là nền tảng cốt lõi trong phát triển sản phẩm. Nhờ công nghệ độc quyền MVE, CeraVe giúp cấp - khóa ẩm lên đến 48 giờ, kết hợp 3 loại Ceramides thiết yếu (1, 3, 6-II) trong mỗi công thức. Danh mục sản phẩm đa dạng từ dưỡng da mặt, toàn thân đến làm sạch và trị mụn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện. Các sản phẩm của CeraVe được đánh giá cao nhờ khả năng cấp ẩm, làm sạch dịu nhẹ và độ lành tính với mọi loại da.

Dưỡng ẩm với 3 Ceramides thiết yếu, CeraVe đồng hành chăm da khỏe đẹp

Dòng sản phẩm chăm sóc toàn thân (Care): Dòng dưỡng ẩm toàn thân với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bít tắc hay nhân mụn, chứa 3 loại Ceramides thiết yếu và Hyaluronic Acid giúp dưỡng ẩm sâu, phục hồi hàng rào bảo vệ da. Công nghệ độc quyền MVE cấp ẩm liên tục suốt 48 giờ. Sản phẩm phù hợp cả với da dầu nhờ khả năng thẩm thấu nhanh, không nhờn rít. Sản phẩm có 2 dạng kết cấu: sữa và kem, phù hợp cho da thường đến da khô.

Dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể (Ảnh: CeraVe).

Với nhu cầu làm sạch, một sản phẩm làm sạch hiệu quả không chỉ là việc làm sạch da mà còn phải cung cấp đủ độ ẩm sau khi rửa, không gây bít tắc lỗ chân lông, kiểm soát tốt dầu thừa nhưng lại cần dịu nhẹ với làn da.

Các dòng sữa rửa mặt CeraVe không chứa dầu, không gây căng khô, chứa Niacinamide và Hyaluronic Acid giúp làm dịu và giữ ẩm, có 3 loại Ceramides thiết yếu giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Da thường đến dầu: Foaming Cleanser dạng gel tạo bọt giúp làm sạch sâu, thông thoáng lỗ chân lông, kiềm dầu và loại bỏ lớp chống nắng.

Da thường đến khô: Hydrating Cleanser làm sạch dịu nhẹ, đồng thời cấp ẩm, giảm tình trạng khô ráp.

Làm sạch và tẩy trang 2-trong-1: Hydrating Cream-to-Foam Cleanser chứa Amino Acid giúp chuyển dạng kem thành bọt, làm sạch sâu và lớp trang điểm nhưng vẫn giữ ẩm.

Da sần sùi, mụn ẩn: SA Smoothing Cleanser chứa Salicylic Acid tẩy da chết dịu nhẹ, giảm mụn đầu đen và mụn ẩn, đồng thời phục hồi hàng rào ẩm.

Làn da sau rửa mặt với sữa rửa mặt CeraVe vẫn mềm mại, đủ ẩm mà không khô căng nhờ 3 loại Ceramides thiết yếu và công nghệ khóa ẩm MVE độc quyền 48 giờ (Ảnh: CeraVe).

Dòng sản phẩm dưỡng ẩm cho da mặt (Facial Moisturising): Dòng dưỡng ẩm da mặt CeraVe giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da và dưỡng ẩm sâu đến 10 lớp, khóa ẩm suốt 48 giờ nhờ 3 loại Ceramides thiết yếu (1, 3, 6-II) cùng công nghệ MVE độc quyền.

Oil Control Moisturising Gel-Cream: Kiềm dầu lành tính nhờ Niacinamide, Silica và tinh bột bắp; hỗ trợ se khít lỗ chân lông, phù hợp da dầu mụn.

PM Facial Moisturising Lotion: Sữa dưỡng ẩm dịu nhẹ với Hyaluronic Acid và Niacinamide, phù hợp da thường và da đang treatment.

Sữa chống nắng dưỡng ẩm SPF50/PA++++: Bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB, ô nhiễm và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, dùng được cho mọi loại da.

Bộ sản phẩm dành cho mặt, khóa ẩm đến 48 giờ (Ảnh: CeraVe).

Bộ sản phẩm giảm mụn CeraVe hỗ trợ làm sạch, chăm sóc da mụn toàn diện:

Blemish Control Cleanser: Sữa rửa mặt chứa Salicylic Acid và đất sét tinh khiết giúp làm sạch sâu, kiểm soát dầu và giảm mụn, đồng thời duy trì hàng rào bảo vệ da với 3 loại Ceramides thiết yếu.

Blemish Control Gel: Gel giảm mụn chứa AHA & BHA giúp gom cồi mụn, giảm thâm và cải thiện lỗ chân lông mà không gây khô da.

Dòng sản phẩm giảm mụn (Ảnh: CeraVe).

Resurfacing Retinol Serum: Serum với Retinol dạng bọc và chiết xuất cam thảo giúp tái tạo da, làm mờ thâm mụn và đều màu da.

Fanpage chính thức của nhãn hàng (Ảnh: CeraVe).

Kênh phân phối chính thức của nhãn hàng (Ảnh: CeraVe).

CeraVe là nhãn hàng được phát triển cùng chuyên gia da liễu, tất cả sản phẩm đều chứa 3 loại Ceramides thiết yếu 1, 3, 6-II giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm da dịu nhẹ, an toàn.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại Facebook và các trang chính thức của nhãn hàng.