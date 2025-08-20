Bộ bánh Trung thu mini độc đáo của Cái Lò Nướng

Dòng bánh “gây thương nhớ”

Khác hẳn bánh Trung thu truyền thống 150gram quen thuộc, đây là năm đầu tiên Cái Lò Nướng ra mắt dòng bánh mini nhỏ xinh, và đã được nhiều người yêu thích ngay từ những ngày đầu mở bán. Một chiếc bánh nặng khoảng 60gram, vừa đủ để thưởng thức trọn vị mà không lo bị ngấy.

Bộ sưu tập “Trăng viên mãn - Thu thịnh vượng” của Cái Lò Nướng lấy cảm hứng từ vụ mùa nông sản Việt, mỗi chiếc bánh nhỏ gọn chứa đựng tinh hoa các vùng miền, được chế biến cầu kỳ giúp giữ trọn hương vị tự nhiên.

BST “Trăng viên mãn - Thu thịnh vượng” lấy cảm hứng từ vụ mùa nông sản Việt, mang hương mãng cầu xiêm, khế, bưởi… quyện trong từng lớp bánh thanh ngọt (Ảnh: Cái Lò Nướng).

Hai thức quà mùa thu - khế và bưởi khi kết hợp tạo ra loại nhân độc đáo trong chiếc bánh Khế bưởi quế hoa vàng ươm, nhỏ nhắn. Vị chua thanh, giòn mọng nước của khế vùng Quảng Nam, Vĩnh Long kết hợp cùng nhân mứt vàng, điểm xuyết vỏ bưởi sấy dẻo the mát và thoảng hương quế hoa dịu dàng.

Điểm sáng của BST năm nay là chiếc bánh mang vị chua thanh của mãng cầu xiêm miền Tây quyện bùi ngọt của hạt sen trắng Đồng Tháp. Nhân bánh sên thủ công, còn lẫn những miếng mãng cầu sấy dẻo chua thanh tròn vị.

Vải hồng cánh sen được tạo hình hoa xinh xắn, mang hương vị vải thiều Lục Ngạn, Thanh Hà kết hợp hương hoa hồng Đà Lạt, tạo nên hương vị vừa lãng mạn vừa thanh khiết.

Khế bưởi quế hoa, chiếc bánh có tạo hình như một nụ hoa gây ấn tượng (Ảnh: Cái Lò Nướng).

Đặc biệt, bánh mini vẫn giữ nguyên công thức vỏ bánh nướng mới làm từ đậu trắng vừa ra mắt năm nay. Đội ngũ R&D của Cái Lò Nướng đã nghiên cứu hơn 1 năm để cho lớp vỏ mỏng, mềm thơm, giữ màu tốt và có độ ẩm vừa phải, hài hòa cả về thị giác lẫn vị giác.

Sen cũng là nguyên liệu được Cái Lò Nướng sử dụng nhiều nhất năm nay nhờ bùi dẻo, giàu dinh dưỡng. Trong bánh trung thu Sen vàng xoài dẻo là sự kết hợp của sen vàng và xoài cát Hòa Lộc chua ngọt đậm hương mùa thu. Còn Sữa dừa cà phê làm từ dừa Bến Tre béo ngọt quyện cùng cà phê Tây Nguyên đắng nhẹ, thơm nồng.

Sang trọng và phá cách trong từng vị bánh mặn

Nếu dòng bánh ngọt mang đến hương vị quê nhà thì BST bánh nướng nhân mặn giữ nguyên kích cỡ 150gram lại mang đến trải nghiệm mới mẻ, phá cách.

Được ví như chiếc bánh “quý tộc” trong bộ bánh năm nay, vỏ bánh nướng truyền thống được cải tiến, kết hợp nhân bánh làm thủ công từ 4 loại nấm, đặc biệt có nấm Truffle cao cấp, hòa quyện cùng nấm hương, mứt, hạt… tạo vị mặn ngọt cân bằng, hương thơm khó quên.

Cái Lò Nướng vừa ra mắt 9 hương vị mới gồm 4 nhân mặn và 5 nhân ngọt, kích cỡ đa dạng và tạo hình đẹp mắt (Ảnh: Cái Lò Nướng).

Bò xốt tiêu đen dậy vị thơm nồng và cay ấm nhẹ, các loại mứt, hạt giúp cấu trúc bánh mềm vừa phải, hương vị nổi bật.

Bánh Tomyum hải sản là chuyến phiêu lưu vị giác với sự kết hợp giữa bào ngư, sò điệp, tôm khô, jambon…, vị mặn ngọt chua cay hài hòa, quyện cùng hương lá chanh Thái hấp dẫn.

Đặc biệt, cá hồi xốt cam có vị đậm đà, thơm mùi cam vàng từ nước xốt và mứt vỏ cam thanh ngọt đầy tinh tế.

Hộp quà tặng tinh tế

Một trong những yếu tố khiến dòng bánh mini năm nay trở thành hiện tượng chính là phần bao bì thời thượng. Mẫu túi “Nguyệt Slay” đựng bánh mini có thiết kế DIY, màu sắc trẻ trung, có thể tái sử dụng như một món phụ kiện thời trang hay làm quà tặng.

Mẫu túi bánh mini “Nguyệt Slay” được Gen Z yêu thích nhờ thiết kế thời thượng (Ảnh: Cái Lò Nướng).

Không chỉ hộp quà tặng sang trọng, kèm túi trà ô long, được chọn hương vị yêu thích, tên người nhận và logo thương hiệu cũng được in trực tiếp trên từng hộp quà. Nét độc đáo này giúp thương hiệu ghi điểm trong mắt các khách hàng doanh nghiệp luôn chú trọng đến giải pháp quà tặng sáng tạo mùa Trung thu.

Hộp quà tặng cao cấp, màu sắc trang nhã giúp hộp bánh Thịnh Vượng, Viên Mãn vừa hiện đại vừa truyền thống, đủ trang trọng để đặt trên bàn thờ gia tiên, lại tinh tế để trở thành món quà tặng đối tác, người thân.

Hộp bánh đa dạng hương vị và kích cỡ cho các thành viên trong gia đình: người lớn có thể thưởng thức hương vị đầy đặn từ bánh truyền thống, trong khi trẻ nhỏ mê tít dòng bánh mini (Ảnh: Cái Lò Nướng).

Sự xuất hiện của bánh mini nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường và giúp Cái Lò Nướng nhận nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng trẻ và các gia đình - nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sự tiện lợi, mới mẻ nhưng vẫn đề cao giá trị truyền thống.

“Nguyên liệu tự nhiên thường khó giữ hương vị khi qua nhiều khâu chế biến, nên các nghệ nhân bánh phải tỉ mỉ, cẩn trọng suốt quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng ưu tiên nguyên liệu nông sản Việt, góp phần giúp những vườn cây, ruộng lúa, đầm sen… tiếp tục xanh tốt qua nhiều mùa vụ”, đại diện Cái Lò Nướng bày tỏ.

Thương hiệu Cái Lò Nướng đã có mặt tại TPHCM 10 năm, nổi tiếng với các loại bánh ngọt, bánh sinh nhật, flan gato, mousse trái cây tươi… và bánh trung thu mỗi dịp đón mùa trăng.

